美中不脫鉤、高層不見面 北京很矛盾

中國 國家主席習近平16日晚以視訊出席亞太經合組織(APEC)非正式領袖會議，發表講話強調，中國未來三年將再提供30億美元，援助國際抗疫。他說，各國應推動貿易和投資自由化、便利化，「要拆牆而不要築牆，要開放而不要隔絕，要融合而不要脫鉤」。但北京 對內對外做法，似與這項宣示自我矛盾，引起不少批評。

「要拆牆不要築牆，要開放不要隔絕」，明顯指美國 發動貿易關稅戰和科技禁運，暗批美國在中美之間築牆，架設起隔絕壁壘，違反WTO自由化、便利化規則。可見北京很在意也高度依賴對美貿易，貿易戰打到中共痛處。習總7月1日建黨百年慶在天安門廣場才宣示要外來勢力「頭破血流」的強硬講話，過半個月立刻變成軟語低調，要美國不築牆、不脫鉤了。

有分析指出，中國靠貿易出超賺取外匯，才能在建軍、一帶一路、向美國叫板等有豐厚籌碼；中國外匯75%靠對美國貿易，川普政府扼控中國咽喉後，中國出口業受創，許多企業倒閉、工人失業，但黨媒從不承認。

外界看專制獨裁的中共對內高築各種保護牆，維護本國企業利益，限制外國投資領域，強制外資技術轉移和盜竊外國智慧產權，如今中國領導人彷彿扮演自由開放的鼓吹者、維護者，高唱「自由化」、「拆牆」、「不要隔絕」，美國反倒像築起鐵幕的封閉國家。更甭說中國有著名的網路「防火長城」，限制和阻絕任何當局不想讓人民看到的真相和言論、封殺所有不利訊息，「今上」竟呼籲外界要拆牆，非常諷刺而難具說服力，中國知識分子恐怕都要呵呵呵了。

其次，「不脫鉤」明顯針對美國而說。川普和拜登兩黨總統持續推動限制美國高科技流向中國，也限制美國投資與解放軍有關的中國企業，從晶片禁運、施壓盟國輸出諸如製造晶片的光刻機、製造先進武器的高端工具機等進中國；近60家中企列禁投資名單，美國確實在築牆脫鉤，目的在防止不公平貿易讓中國彎道超車得利。

美國努力想降低對中國製造的依賴，但對中貿易額反而創新高，可見中國貨競爭力強，尚無國家能取代。而科技禁運往往需更長時間才見殺傷力，近期華為高端手機全球市占率狂跌至4%，未被制裁的小米竄升，全球市占率躍居第三；晶片短缺造成中國高端產品大面積停擺，「中國製造2025」受挫，外貿和工業化升級都遇殘酷挑戰，北京當然緊張。

美國兩黨擺明用脫鉤(decoupling)想逼迫中國體制改革，但習近平的路線被國內外質疑走回左傾道路。譬如「整頓」螞蟻金服被重罰28億美元，馬雲因批評當局被迫交出部分資產，形同逼退，嚇得騰訊馬化騰等同業急忙表態效忠。

滴滴出行來華爾街上市被查處，屬下25種APP被責令下架，股價暴跌20%，市值蒸發140億美元。名為整治踩紅線、涉國安問題的企業，實際在打壓私企巨頭，推動官民合營或國進民退，善觀政治風向的科技公司創始人如美團、拼多多、字節跳動(抖音母公司)近日紛紛捐股，小米集團雷軍更大手筆捐出22億美元股份，以求自保。

有評論說，中國建新牆打壓私企，卻想爭取美國資金。美國推動美中脫鉤，但中國私企卻拚命想和美國掛鉤，靠國際化壯大自己，偏偏習近平當局作為像在推動中美資金脫鉤，反正中國有錢，不需靠美國資金，打壓滴滴就是例子。

整治滴滴嚇壞外資，正常運營的私企瞬間風雲變色，今後誰還敢貿然投資中國企業？有人甚至估計，打壓滴滴將嚇阻45兆美元境外資金流向中國。習總高喊不脫鉤，卻因更高的目標(走回毛時代的思路)或整治失控的私企，正加速外資與中國脫鉤，顯得自相矛盾。

除了經濟、科技和資金面，中美外交也出現類似矛盾。北京明明想恢復中美高層對話，打開僵局，但礙於習總七一講話表現強硬，不能示弱。美國副國務卿雪蔓近期訪東亞，本有意訪天津會晤對口北京外交部副部長樂玉成，為拜登、習近平10月在羅馬G20峰會鋪路，北京卻拒絕了，黨媒還高調奚落美方。

美中領袖誰更需要與對方見面懇談，習近平處境或比拜登迫切。拜登有期中選舉必須反中的壓力，但北京既想解開僵局，卻又拉高姿態，可能因戰狼姿態難立即轉彎，或研判峰會晤談無益，或想讓美國央求習和拜登見面，自己先築了新牆，還要人家不築牆、不脫鉤，是不是很矛盾？