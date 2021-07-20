譚德塞玩政治 北京面臨新的公關危機

世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞上周提議，再度派國際代表團赴中國 展開2019冠狀病毒起源第二階段調查，包括到武漢病毒實驗室查看，北京 尚未同意。譚在閉門會議說，對COVID-19疫源調查缺乏疫情最初在中國散播的原始資料而面臨阻礙，有如指控中國阻礙調查。譚德塞的主張像在呼應美國拜登總統指令情報單位90天內提調查報告，讓北京面臨新一波病毒溯源的國際壓力。

全球正忙於對抗新冠Delta變種病毒，它已成美國染疫者主要感染源，美國確診數30天增三倍，秋天可能爆發第四波疫情，各國忙於對抗變種病毒和籌劃疫苗注射，暫時忽略病毒溯源之爭。但世衛 和美國為首國家都未放棄向中國追查，北京在國際政治、外交、軍事、經貿等壓力之外，病毒溯源仍可能發展成「核彈級」風暴，警報威脅並未解除。

這幾天，不少評論認為譚德塞見風轉舵，開始擁抱西方、不甩中國了。譚德塞玩弄政治，看準時機，川普政府退出WHO、欠會費不繳，譚某就一面倒向中國；現在拜登政府結合歐洲盟邦，組成抗中民主聯盟追查病毒起源，譚立刻擁抱西方，世衛也要重查病毒起源，並對北京阻擾調查抱怨和不滿。

譚德塞有如在過河拆橋。去年疫情大流行，中國3月捐款2000萬美元給世衛，4月再追加3000萬元，支持世衛抗疫。習近平主席5月在世衛大會開幕視訊會議承諾將捐款20億美元。這些行動被美國視為想阻撓病毒調查，「賄賂」世衛。而美國後來也支付5億元給世衛，作會費和抗疫經費。

去年譚德塞言論一面倒，被國際輿論認為「以中國為中心」、「親中」，是緊抱中國大腿的「中國的秘書長」。美日等國都批評世衛宣告疫情遲緩；「華爾街日報」社論批評譚德塞對疫情在全球蔓延難辭其咎，台灣2019年12月31日即警告病毒可人傳人，世衛2020年1月14日卻辯稱「中國初步調查未發現明確人傳人證據」，一周後才改口。世衛抗疫的「馬奇諾防線」失守，使疫情蔓延全球，罪魁禍首之一是可能收到北京好處的譚德塞。

譚德塞和北京本來像拴在一條草繩上的兩隻螞蚱，禍福與共。但川普宣布追查病毒來源責任，拜登接續、歐洲國家響應，譚德塞也在找和時機和中共切割，避免被秋後算賬。他最近改口說，不排除病毒來自實驗室洩漏；上周表示，要第二度派專家代表團赴中國，實地考察武漢實驗室，一方面呼應國際質疑，也暗合美國的目的(美國難獲北京首肯派專家進武漢)。

世衛首次調查團成員，中國和外國專家各占一半，四星期調查被中共刁難，無法進武漢實驗室，調查結論卻指病毒可能是從蝙蝠透過其他動物傳給人類，排除病毒是實驗室製造或從實驗室洩漏。這些都是北京想要的結論，使外界懷疑世衛被中共「收買」，報告也無法解釋武漢距蝙蝠棲息地數千公里，病毒透過什麼中間宿主傳染給人類等問題。

譚德塞上周說，「我們需要資訊、直接資訊，需要知道實驗室在疫情爆發前和(武漢)爆發初期的情形」。「我們的挑戰之一仍是在進出這些實驗室，以及那項假設有關的透明度」。這些話隱喻北京提供資訊不足、透明度不夠，目標指向武漢病毒研究所等，對北京軟施壓。

北京一直在部署防範國際調查報復。對世衛捐款、提供各國口罩呼吸機，對第三世界國家援贈疫苗等，意在彰顯中國盡責抗疫。外交部戰狼發言人常反擊病毒從武漢實驗室外洩或人為製造；中國更聯手48個國家致函世衛，強調病毒溯源如要調查須是全球性(不只針對中國，包括美國)；北京反對讓溯源議題「政治化」，強調須由科學領軍。

美國和世衛開始同一陣線，要對病毒溯源調查，使北京面臨新一波公關和政治危機。世衛和亞非拉國家本來都在觀望，然後西瓜靠大邊選邊站。譚德塞現在變臉了，其他小國也想從中國身上榨錢，可能讓北京疲於應付。

北京強調即使調查團進中國，不能帶走中國的個人或其他訊息，高舉民族主義大旗自保。但如無法提供足夠資訊和透明度，就難以取信國際，洗清傳播病毒的責任。SARS、禽流感、新冠肺炎等都從中國最先發現病例，中國想說服世人病毒不是實驗室洩漏或人造生化武器，就須有讓國際信服的做法和透明度。核武和強大經濟實力，未必能成為抗拒透明化、科學實事求是等文明規則的後盾。