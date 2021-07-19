2022期中選舉開跑 拜登與川普的延長戰

共和黨 「保守派政治行動會議」(CPAC)本月11日在達拉斯市集會，會中傳閱2022年期中選舉後就迅速擁立川普 「復位」為總統的七點奪權計畫，即共和黨奪回國會眾院控制權後，先選舉川普為眾院議長，再彈劾拜登 總統、賀錦麗副總統，讓川普繼任，「回歸」總統職位。由此看來，部分共和黨人不僅把明年期中選舉看成2024年總統大選的前哨戰，更看成顛覆拜登政府的關鍵一役。

共和黨期中選舉的操盤人、國會眾院少數黨領袖麥卡錫上周專程前往新澤西貝明斯特市拜訪川普，尋求他對期中選舉的新「最高指示」。他的拜訪活動意味共和黨明年期中選舉策略不會尋求溫和的中間路線，而是繼續走川普激進保守路線。

共和黨已是「川普黨」，儘管川普已卸任半年多，面臨各種司法調查，多本新書也揭露他任內各種亂象，但他在共和黨內仍維持高人氣不墜。麥卡錫上周拜訪川普後上福斯新聞網(Fox News)受訪，暢談共和黨明年期中選舉策略說：「假如拜登總統在白宮什麼都不做，美國一定會比現在更強大。」這一論述定義共和黨選戰基調，即全面否定拜登政績，認定川普政府過去四年施政無論以任何標準看，都比拜登政府強。

這一論述在共和黨基本盤中確實有市場，但對選舉結果有關鍵影響力的郊區和溫和派選民是否買帳，還須明年期中選舉投票檢驗。

首先，關於新冠疫情。拜登政府推動疫苗接種大幅增加，把疫情控制和「後疫情時期」民眾心理環境改善，作為努力方向和主要政績。民主黨策士相信，只要疫情控制成功，拜登政府就能擄獲效區和溫和派選民的心。

然而共和黨保守派看來，新冠疫情是「自由派的騙局」，即使川普任內數十萬人因新冠肺炎死亡、包括川普夫婦和家人共數千萬人染疫，川普和支持者仍宣稱，當時死亡人數看起來很多，是因醫院為拿政府補助款，把各種其他病症死亡都算在新冠頭上。

共和黨和保守媒體宣傳中，拜登上任以來為控制疫情所做的一切，包括推廣疫苗接種、確診人數明顯下降，都不值一提。為了貶低拜登政府控制疫情政績，一些共和黨人甚至不惜大肆質疑本由川普政府推動的疫苗研發的功效，多達30%共和黨人至今仍抗拒接種疫苗，把抗疫的科學問題，活生生地折騰成政治表態問題。與此相關的經濟活動持續恢復、新增失業人口持續減少，共和黨人都視而不見。

其次，川普和共和黨人一再指稱邊境已失控，多達百萬非法移民進入美國。誠然，拜登政府為回應民主黨支持者要求，改變川普時期強令政治庇護申請者須在境外等候的政策，卻未採取相應措施阻止更多非法移民聞風而湧向邊界，導致美墨邊境一度出現危機，這是白宮失策。但共和黨見獵心喜，忘了這是拜登為扭轉川普拆散非法移民家庭而造成人道危機採取的措施，如過度操作這個議題，對共和黨是加分或減分，還很難說。

再次，通貨膨脹、物價上漲也將成共和黨主攻拜登政府的議題之一。據聯準會估計，6月通膨率達4.8%，是2013年來最高。通膨讓一般選民感同身受，是聯邦政府為刺激經濟振興，採取一而再，再而三發錢紓困必然的結果。由於這個議題事關選民荷包，如果明年期中選舉前通膨得不到控制，會成為影響民主黨選情的大問題。

此外，近來全國各大城市犯罪率飆升，也讓共和黨撿到槍，指稱這是民主黨在全美「削減警局預算」(Defund the Police)運動的必然結果。雖然那是民主黨極左派的政治主張，而溫和派的拜登並不贊同，並未削減警察經費，但犯罪率升高，民主黨政府不得不概括承受，吞下極左派造成的苦果。

共和黨明年期中選舉的目標是在眾院翻轉15席，在參院翻轉四至八席，達成控制國會兩院的目標。川普復出造勢成為共和黨募款的利器，今年第二季共和黨全國委員會共籌得4540萬元，是非選舉年籌款最多的一季。

民主黨則在搖擺州瞄準24席現任共和黨國會眾議員和六席參議員，想拉他們下馬，多達三分之二都在郊區。雖然全國民調顯示，拜登支持率維持在50%以上，但郊區民調發現，拜登在一些具體議題，如經濟、氣候變遷和外交事務處理上，支持率低於不支持率，尤其在處理美墨邊境和中國議題上最不獲選民肯定，不能不說是民主黨明年期中選舉的一大警訊。