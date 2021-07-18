習近平的恐懼 反映中共面臨生死存亡

中共 建黨100周年是反思的時刻，一個重要的反思結論是：中共得了害怕自己滅亡的恐懼症。中共這種恐懼症特別見於當前總書記習近平 的言論和行動，他為了避免中共滅亡，九年來推行種種強黨政策；政策邏輯是黨強大了，對內對外都能鎮壓得住，可避免亡黨。如果習再延任10年至2032年，2021年的百年黨慶正是他掌權20年的中間點，亡黨恐懼症已表現在前十年的政策，也預示中共後十年的發展。

按理說，中國 已成全球第二大經濟體，軍力也足以威懾鄰國，政治上更可參與制訂國際規則，既自認或實際上足夠強大，實在不應恐懼中共會滅亡。但習近平七一講話重點，正是要突出中共強大，並對欺負中國的外國勢力發出「必將頭破血流」的警告。為什麼展示強大和警告？合理的解釋是，恐懼來自內心，愈害怕滅亡者愈容易想示人強大並警告敵人。

習近平2012年上台，即面對存亡危機。之前胡溫時代，中共已一片不反腐就亡黨的聲音；習一上台立即反腐，掌權九年共查處150萬名幹部；蘇共2000萬黨員一夕之間放棄了黨，蘇聯立即瓦解，對中共來說，這是最不能忘記的亡黨教訓，習因此推動反腐強黨，感歎前蘇聯竟無一男兒。更重要的習藉反腐打虎，扳倒黨內所有可能挑戰者，掃清反對者才可集權於一身。

習掌權九年，對內不斷加強控制；胡溫時代即使常有維權律師被捕，以及民眾上訪事件，但言論相對寬鬆。對習來說，一切歧見異音都須趕盡殺絕，舉國上下只能有黨和他一人的聲音。近年人工智能和大數據急速發展，對人民監控已遠超文革時代，北京、上海等地街頭到處是攝影機，大學校園和課堂內、火車站，甚至每個小區都有攝像頭，利用人臉辨識技術監控。黨組織滲透企業、校園、社區和傳媒，也深入地方基層，連最偏僻的鄉村也有黨委書記。「黨天下」牢牢控制全國，一切都是為確保避免亡黨。

習近平恐懼分離運動，對內蒙禁止蒙古語教學，對新疆、西藏強逼同化，對香港更製造自由民主悲劇，將一個半世紀以來高度自由自治的國際化大城市，變成一黨專政的紅色淪陷區。兩周前，香港發生兩起民眾在網上批評政府而被捕事件，港府立即聲明評論可以入罪。導致兩周以來，港人不敢再從網路上說話，以前港美兩地之間天天透過WhatsApp論政，現在一片緘默。

香港銅鑼灣鬧市日前發生刺警案，港大學生會支持刺警和自殺的梁健輝，因此遭圍剿；學生會已道歉並解散，但特首林鄭月娥仍要追究，禁止學生出境，國安警察也於16日進入校園搜查，帶走學生會的電腦。赤化洪流的香港已面目全非；半世紀以來，香港機場不會聽到離別的哭聲，但現在爆發開埠以來最大移民逃亡潮，離開的人絡繹不絕，機場處處聽到哭聲，因為離開的人可能不會回來了，分手變成生離死別。

為了展示強大，習上台後對外推動擴張策略，南海造島、一帶一路、加速建軍、軍演秀肌肉。如果鄧小平韜光養晦低調發展是智慧，那麼習近平高調亮劍就是愚鈍魯莽，因為展示強大的結果招來反擊。川普政府2018年發動貿易戰，是習近平執政從順風到逆風的轉折點。

更不智的是，2020年世紀疫情爆發後，中共對外推行戰狼外交，戰狼姿態招致川普政府和西方更大的反擊，美國中斷40年來的交往政策。拜登上台，不但沒有停止川普對中國貨關稅，還與盟友合組抗中民主聯盟；6月中，聯盟政策開始見效，拜登在G7峰會成功與發達國家重建關係，擊破北京拉攏歐盟、分化西方的美夢，使中共變得更孤立。

其實，中共的滅亡恐懼症早在1989年即深深種下。老大哥蘇共政權只維持74年(1917至1991)就瓦解，32年來，中共一直被生死存亡的亡黨危機困擾；到習近平執政，恐懼加深，川普加拜登大大加深了中共危機。毛澤東之孫毛新宇10年前曾祝中共「長命百歲」，如今中共活滿100歲了，愈往前行恐懼愈深，都反映在中南海的內外政策上。

中國人口老化嚴重，十年後勞動人口將負增長，勞動力短缺對經濟將造成嚴重影響。中國1980年代至2000年代的30年，人口紅利提供充足勞動力，工資低，促成經濟飛速增長；但2010年代起工資上漲，人口老化壓力漸增，經濟增長放緩。十年內，政治、經濟、社會等因素，都成中共生死存亡的大考驗。