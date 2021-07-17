美中關係將繼續惡化 尚未到止跌點

雖然美國 對中共完整的「拜登 主義」還未成形，白宮和國會民主黨內部有新的、更激烈的對中路線爭議，但至少三個跡象顯示，美中關係未來將更緊張嚴峻。一，美國提議美中之間架設「危機熱線電話」；二，財政部長葉倫放訊息，未計畫續與中方劉鶴對話；三，美國在台協會台北處長人事高調交接。加上近日國會大動作通過對抗中國 的立法，將提供拜登政府對中共的「彈藥」。

CNN近日引述拜登政府內部消息，指美國正研究與中國設立緊急熱線。類似冷戰期間美蘇「紅色電話」使當年兩國高層可緊急通話，避免誤判引發核戰。如今美方有意再設熱線，是否研判與中共軍事對峙更頻密升級，雙方須訂出軍事對峙守則，熱線對話再搬上檯面，說明美方對中國威脅警惕日益升高。

據中方「南海戰略態勢感知」報告，美國海軍監視船今年上半年181天，至少161天有一艘高科技監視船部署南海，出動率達89%，每艘監視船在南海作業時間少則十多天，多則三、四十天，而美軍監視共軍在南海活動常態化，監控共軍潛艦活動；美國空軍在南海偵察水面艦艇也常態化，加上「四方安全對話」聯合軍演次數瀕密，造成彼此誤判機率增加，雙方軍事活動目標都指向「不免一戰」，但中方對美方架設熱線提議尚未回應。

在經貿層面，葉倫與團隊目前沒有與中方恢復定期對話的打算，顯示拜登政府延續川普政府強硬立場。美國貿易代表戴琪與中國副總理劉鶴5月首度通話，雙方都說雙邊貿易重要，同意繼續溝通。葉倫與劉鶴6月首次視訊會議後，「期待與劉鶴進一步溝通，為新一輪貿易談判鋪路」。但本月14日彭博就放出葉倫無意與中方繼續對話的訊息。

葉倫今年1月就任時說，要全面檢討川普政府對中經貿政策，4月決定不再把中國列入「匯率操縱國」，雙方情勢似稍緩和。但葉倫上月與劉鶴通話後隨即在參院作證，指美國正開始在金融、製造、科技業等與中國脫鉤。葉倫上周在G20財長會議呼籲美歐聯手對抗中國「不公平經濟作法」。 如今不準備與劉鶴對話，對中國貨關稅取消無期，美中經貿關係依然無比嚴峻。

第三件事是美軍行政專機無預警下，15日再度降落台北松山機場，外傳是為新上任美國在台協會處長孫曉雅(Sandra Oudkirk)「運送包裹」。美台無邦交下，此舉具高度政治意義。軍機快閃來去，是繼6月美軍C-17運輸機後再度降落台灣，明顯在提升與美台關係，趨近準官方性質。

對此，北京馬上抗議，並宣布在浙江外海軍演。對照美中兩國大使目前都懸缺，在台協會處長交接如此高調，彰顯美中關係冷若冰霜。此刻再傳出，中方拒絕安排美方派副國務卿薛曼月底訪中，與中方外交部副部長見面，美方因此取消行程。薛曼本有為拜登與習近平10月在G20峰會見面探路，看來北京也在強硬表態。

美國國會參眾兩院近日同時通過抗中法案。參院通過「防止維吾爾人強迫勞動法」，禁止美國廠商進口新疆產品，進口商須負舉證責任，法案預料將在眾院通過，獲拜登簽署。眾院外交委員會也通過抗中「老鷹法案」，全名為「確保美國全球領導地位及參與法案」，涉及數千億元的巨大綜合包裹法案，強化美國在政治、外交、軍事及科技等領域實力，因應中國挑戰。

這項抗中綜合法案提供未來五年因應中國的經費，院會通過將與參院6月通過的「美國創新暨競爭法案」協商最後版本，送總統簽署。中共將面對新一輪壓力，但美國兩黨有高度共識的法案，執行上仍有懸念。

對拜登政府具影響力的聯邦參議員桑德斯近日在「外交事務」撰文，認為對抗地球暖化美國無法獨力達成，必須北京配合；他呼籲停止美中對抗，換取北京對抗全球氣候變遷合作。他更指兩黨高度合作抗中，將助長「兩國獨裁者與極端民族主義勢力」。

桑德斯的左傾激進立場，在民主黨內有呼風喚雨能力，他對拜登「綠能新政」可能帶來巨大衝擊，屆時拜登如何在兩黨共識抗中與應付黨內激進派取捨，將面臨考驗。

拜登15日會見來訪的德國總理梅克爾說，「共產主義是一個失敗制度，徹頭徹尾失敗的制度」，而「我看不出社會主義是非常有用的替代品」，「我們必須與古巴人民站一起，對抗共產主義獨裁政權」，顯示拜登對反共理念的堅持和評斷。