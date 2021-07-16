佛州樓塌救人效率差 成美中對比話題

佛羅里達州邁阿密一座12層濱海公寓6月24日倒塌，造成至少97人死亡、8人失蹤，政府搜救14天後，宣布放棄。這件事讓很多人感歎，美國 常強調人命關天，為什麼14天搜救看來漫無章法，沒見到分秒必爭場景，沒救出活人，給外界草草了事印象。中國 媒體和民眾出現許多負評，正值美中激烈競爭之際，「美國模式」和「中國速度」也成對比的話題。

網上有人舉川普政府邊境建牆和佛州 救災無效率為例，拿來和中國在緬甸邊界近日一夜之間建起500公里長鐵絲網隔離牆作比較。有人嘲諷說，川普揚言要建1300哩長圍牆，結果挪用軍費、花費三年，只建成90多哩，有些還是老牆新修。而中國湖南長沙近日用19天就蓋好57層高大樓；福建龍岩火車站1500餘名工人用九小時就完成新老月台線路轉換，可見「中國速度」和美國對比，映襯美國為什麼逐漸輸給中國。

這種說法很多人不認同，但不是完全沒道理。回顧中國發生大地震或樓塌，救難人員疾馳而至，日夜趕工挖掘救人，屢屢有感人故事和畫面。有人慨歎，美國人樓塌後的一系列操作，極大地衝擊中國人認知，「沒看到分秒必爭的救援，沒看到大型設備挖掘，沒看到嗓門沙啞的官員和灰頭土臉的士兵……這些中國人習以為常、約定俗成的配置，在美國完全看不到。」

如果您硬要說中國擅長作救災政治秀，也沒有不可，但起碼大家拚命挖掘，視罹難者如親人，在美國似乎看不到。佛州救災人員也日夜輪班、不眠不休，各級政府卻忙於諉過甩鍋，官員天天簡報、現場充滿民眾送的鮮花致哀，但牛步化、考古式救援，或許因擔憂動用大型機械，危及未塌的整棟樓倒塌，以致救災效率和成果都被懷疑。

拜登總統7月1日前往現場視察關心，但因搜救人員有人因此感染病毒，加上兩周搜救未找到生還者。事實上，救人「黃金72小時」過後，傳聞有被埋者曾打出手機電話，終究無濟於事，經14天挖掘後，戴德郡郡長8日宣布，不得已結束搜救工作，讓失蹤者家屬痛心疾首。

佛州這棟大樓建在填海造地、地層不穩的土地上，建築早有安全問題，卻遲未動手維修或撤離住戶。有報導指住戶很多是新移民或來美度假、探視或注射疫苗的外國人，周圍還有許多這類危險建築。讓人想像如果住戶背景不同，救災手段是否會有差異？而美國如遇大地震，怎麼辦？2005年卡翠納颶風橫掃南方，紐奧良全城淹水，政府救災也缺乏效率，被批評草菅人命，如今改善了嗎？

被貿易戰和美國遏制策略壓得喘不過氣的中共或大陸民眾，聯想中美國情和救災對比，以「中國速度」自我標榜，炫耀「中國模式」更有效率、更重視民眾生命。而中國傳統上愛表彰不顧生命安全，空手扒土、指甲出血的捨己為人標竿精神；但美國更重視生者安全、講究漫絲條理，緩慢無效率得「理直氣壯」，兩國國情確實有些不同。

然而，「中國速度」的優點缺點也仁智互見。中共黨媒近年屢以「中國速度驚艷世界」，拿基建如高鐵、公路網和超級電腦運算等宣傳中國速度和政績，少數西方人也認同，認定是中國的長處，也是美國相對衰弱的徵兆。CNN近日就肯定中國注射疫苗破10億劑，速度舉世無雙，卻被扣上「通中國」帽子。

海外有不少華人不敢領教所謂中國速度，認為慢工出細活的傳統古訓仍有道理，「厲害了，我的國」宣傳，譬如芯片強國、超英趕美，「彎道超車，大幹快上」等遺緒，後來證明很多是假象。譬如投資數千億人民幣的「中國芯」去年大面積倒閉，聲言想併購台積電的紫光集團已申請破產重整；中國速度也出現許多豆腐渣工程。

也有人列舉美國政府效率確實低，但民間效率非常高。譬如波音公司每年可製造數百架客機，外銷全球；馬斯克的SpaceX火箭上天，短短數日能連續發射，迄今已部署1800多枚低空衛星，星鏈計畫(Starlink)建設速度驚人，9月將覆蓋全球；美國民企科技成就和效率遠超過中國政府或民企，千萬不能低估美國。

綜合來看，美中國情、文化等不同，難一概而論。美國不是樣樣都行，值得他國效法；中國也有優點和效率高的一面，所以能拉近與美國差距，讓美國人感受壓力甚至威脅。兩國如能良性公平競爭，遵守智慧產權等文明規則，中國急起直追，美國也遏制不住。