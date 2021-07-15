東京奧運難避外交舞台 中日韓角力

在新冠疫情肆虐下，東京奧運 排除萬難，決定現場不要有觀眾觀看，還是要如期在7月23日開幕。對日本 來說，堅持舉行，就在顯示經過311大地震、海嘯與核電廠災的三重打擊，加上疫情重創下，日本仍然能堅強站起來主辦盛會。所以運動員的表現固然重要，但哪些國家的元首出席，替奧運增輝，同樣重要。尤其緊接著半年後的北京冬季奧運，兩相競比，日本更有輸不起的理由。

前後屆主辦國之間相互支持，向來是奧運慣例，就像2024年主辦國法國總統馬克宏，專程會來參加東京奧運；去年中日兩國曾協議，相互支持辦好奧運會。換句話說，即使美歐政客因新疆人權等問題要杯葛北京冬奧，政治人物不參加北京冬奧聲音此起彼落，但中日不但不相互杯葛，還要全力支持對方。

問題在中日兩國關係最近降至谷底。從3月美日外長防長「2+2」會談，到首相菅義偉與拜登總統高峰會中提到台灣海峽，乃至日本防衛大臣與副防衛大臣屢屢發表涉台言論，提及台灣如被攻擊就牽動「集體自衛權」，甚至表示日本應重新考慮一個中國原則，都觸及中國的敏感神經。副首相兼財政大臣麻生太郎7月5日在演講中甚至說，日本必須保衛台灣，防止台灣受到中國的「外部威脅和侵略」。

這已經不僅是日本少數人的意見了，而是日本政治人物體察民意，開始在政治光譜板塊上移動。雖然未必反映菅義偉的意見，也還沒有國會的正式決議，或甚至所謂日本版「對台關係法」的制定。實情是菅義偉的政治基礎薄弱，無法有效約束強硬派；從北京看來，這是日本的危險政治傾向。

北京外交部除了向日方提出抗議，表示這種言論極其錯誤且危險，嚴重違反中日四個政治文件原則，損害中日關係政治基礎，還考慮進一步採取行動，來警告日本。

北京重新考慮習近平訪日，是選項之一。原本預定去年習近平要訪問日本，是恢復中日關係的最後一環，但因疫情而推遲；今年奧運前習訪問日本的計畫，也因為中方要求以「官式訪問」禮儀單獨接待，也不可行，看樣子要推遲到明年了。可是如果取消習的訪問，也不見得符中方利益。

中國另一個考慮，是降低奧運參與的層次。目前中國雖決定派出空前龐大、總數431名選手的奧運代表團出席，但政府代表的層級可能會讓日本失望。原本國務院總理李克強可能出席，但有鑑於近日中日關係惡化，出席層級應該會介於副總理孫春蘭與國家體委之間，層級並不高。

另一個奧運外交上引起猜測的，就是南韓總統文在寅 會不會參與東京奧運開幕式？按理說，2018年韓國平昌冬奧，當時首相安倍應文在寅之請特別參加，今年文在寅也應該投桃報李，前來東京參加夏季奧運才對。

可是現在日韓民族主義情緒再次對撞，日本奧運官網把主權有爭議的「竹島」(南韓稱獨島)標示在地圖上，還有1936年柏林奧運會馬拉松金牌得主孫基禎，雖然是韓國人，但當時韓國在日本殖民統治下，日本刻意未標註，都引發韓國民眾強烈抗議。

考慮到南韓明年3月就要總統大選，民調有六成韓國民眾反對文在寅出席東京奧運。文在寅雖不能再競選連任，但有輔選執政黨候選人的責任，青瓦台幕僚認為，此刻去日本，政治上屬不智。

但是韓國私下開出條件，唯一可能是在能與首相菅義偉舉行高峰會的條件下，文在寅才願意出席。但日方卻認為，造成目前雙邊關係惡化，責任不在日方，韓方必須主動對慰安婦與強迫勞工賠償問題，提出解決方案，否則相見還不如不見。

最新消息是，日方透露願意安排高峰會，但暗示僅是個15分鐘的會晤，這讓韓方不滿，表示不是要高峰會才參加東奧，而是要對問題有實質解決。目前雙方交涉仍在拔河拉鋸，青瓦台對文在寅的出席依然態度保留，傾向原來由文化體育部長代表出席的安排。

東京奧運的各國元首出席情況，看起來並不好。拜登考慮國內政情，由第一夫人吉兒‧拜登代表出席，讓菅義偉大失所望。而北韓不派代表團參加，日本原本期望藉奧運開啟北韓與南韓、美國、日本的對話，也落空了。

運動賽事應是超越國界，但每每成為國與國之間競爭的舞台，東京奧運也不例外，令人無可奈何。日本近日疫情又升高，防疫或各國代表團會出什麼狀況，讓人為東奧和日本捏冷汗。