美國外交收縮 無意再捲入外國紛爭？

海地總統摩依士7日遇刺身亡，海地政府9日深夜請求美國 出兵海地維持秩序，但拜登 政府婉拒，只派聯調局和國土安全部官員協助調查暗殺總統真相。「紐約時報」報導，拜登想縮減海外兵力規模，派兵到海地可能使美軍遭遇犧牲，從阿富汗撤軍後又與政局混亂的國家糾纏不清。這個訊息讓外界看到美國師老兵疲、外交收縮，「世界警察」似怠工無力。但實情真的如此嗎？

海地是美國「後院」忠誠的追隨國家，一切唯美國馬首是瞻。2010年海地發生規模7.0強震，估計死亡22萬到32萬人，當時歐巴馬總統擔心海地難民湧進美國，出動數千美軍到海地維持秩序，並撥款1億美元賑災。遠在1915年，海地總統遭暗殺，當時威爾遜總統就派陸戰隊在海地首都太子港登陸，占領海地達19年，可見這個國家很依賴美國。

但如果是「扶不起的阿斗」，情況可能就不同。有報導指出，歷來美國撥給海地援助款總數逾130億美元，如今海地官員依舊貪腐、黑幫橫行、經濟蕭條，內政問題叢生；海地難民潮經常成為美國東南部的頭痛難題，讓美國失望而收手。

被暗殺的摩依士遺孀聲稱，夫婿是因有志改革而遇害，是否如此還待證實。但美國目前自顧不暇，內政千瘡百孔，外有中國 挑戰其世界領導地位的壓力。蘭德智庫2013年曾發布報告說，2010年大地震時美軍駐防海地協助維持秩序，海地政府希望美軍無限期駐留，美國卻無意讓它變永久包袱，數月後抽身撤離。

拜登政府對美國各鄰居「開門揖客」興趣缺缺，「世界警察」意態闌珊，與川普政府無異。今後美國是否自掃門前雪，休管他國閒事了？其實從阿富汗、海地判斷，為時過早；如果真有這種傾向，最高興的應是中國、伊朗、北韓或古巴、俄羅斯等一黨專政或有選舉、但實質上寡頭壟斷權力的政權了，而實情恐非如此。

說白了，目前中南美洲加勒比海許多國家，已成美國的頭痛鄰居。川普和拜登任內，瓜地馬拉、宏都拉斯等國近10萬非法移民大軍曾從墨西哥湧向美墨邊境，許多未成年兒童沒有父母陪伴，造成人道危機。海地政情生變，古巴上周日也發生大規模示威，但美國政經焦點放在東亞和中國，白宮似有意冷淡對待。

民主黨和拜登政府雖篤信悲天憫人情懷，強調形而上的價值，但美國確實沒有資源和心思投入對國家利益影響有限的國家。北京近年雖努力經營中南美洲，深入美國傳統地盤，卻未讓華府擔憂。古巴民眾示威反而更可能觸動美國敏感神經。古巴歷史、戰略地位、與美國的恩怨，是否動搖卡斯楚政權地位，美國看待古巴會和海地不同。

美國國防部發言人透露，美國注意到海地請求美國派兵，正在分析中，對方並沒提到需要的兵力人數和類型。拜登政府一位官員說得更直接，美國目前沒有計畫提供軍事援助。紐時指出，拜登政府拒絕派兵，可能使海地混亂情勢惡化為難民危機。這也顯示經歷20年阿富汗戰爭，美國軍事干預外國態度出現重大轉變，但南海、台灣海峽涉美中爭拗重大利益，或許是例外。

海地總統被暗殺後請求美國派兵前數小時，拜登剛發表談話捍衛從阿富汗撤軍的決定，發生的時機不是時候也有關係。美國冷淡態度顯示師老兵疲，外交收縮，拜登想專注於振興美國力量，強化與中國抗衡的各類籌碼，自然冷落海地。

一國總統被公然暗殺，當然不是小事，尤其又是美國的庇護國，美國本應插手干預，將兇手或國際陰謀者繩之以法，因為這涉及美國強調的維護自由民主等價值和文明秩序。但國家利益面前，道德和倫理顯然有時要為戰略利益靠邊站，例如美國和盟友不斷挑中國新疆維吾爾族的人權說事，但對更大的事卻可能視而不見，明顯是以自己國家的利益來衡量，這才是國際政治的現實。

當然，大國、小國也有關係，海地這類扶不起的小國除非危及美國利益，無法和美國在東亞的戰略利益等量齊觀，亞洲和印太地區如今才是美國重大利益所在，亞太國家的事務更能吸引美國介入。

美軍未來司令部卡夫曼少將3月間引用中共中央軍委副主席許其亮說法，指美中最後避不了一戰，意味中國可能開第一槍，美國須有萬全準備。這種情況下，要求美國分心照顧後院的小朋友，或許是強人所難，輕重必須選擇說明美國實力和意願都削弱了。