蔡英文防疫作戰 最終難避一中陰影

幾經轉折，台灣 鴻海與台積電等向上海復星洽購1000萬劑輝瑞BNT疫苗 案，終於簽約落定。大陸國台辦指出，台灣有意願購疫苗的縣市、民間機構和企業等，可依正常商業規則向復星醫藥集團洽購。此話一出卻成綠營人士指控中共干擾台灣購買疫苗的「證據」。然而，台灣疫苗缺乏太嚴重、民怨沸騰，蔡英文政府不得不改口說「尊重商業作為」，不能續在疫苗政治上作文章。

台灣採購疫苗屢生波折，起因於去年對防疫 過度自滿自信，認為在「反中防中」的政策指導下，能擋住病毒進犯，無需準備疫苗。其次，部分人士想藉台灣自行研發的疫苗，不希望外購成為國產疫苗的擋路虎，可從中炒作股票，政府採購政策也緩慢延宕。怎料病毒無國界，邊境嚴防百密一疏，終於讓台灣從防疫模範生掉到末段班；外購疫苗不足，國產疫苗開發不及，讓蔡政府陷入空前危機。

蔡英文最慣於用外交手段解決內政危機，一方面利用中共大打疫苗外交戰攻勢，向美日訴求台灣「因中共施壓」造成疫苗困境，爭取美日奧援。台灣目前到貨700萬劑疫苗，近500萬劑靠美日捐助，台美日一同塑造「民主同盟」印象。另一方面，對外全面發動外交系統找疫苗，並阻擾民間向大陸復星洽購德國產製的BNT疫苗。結果天外飛來立陶宛捐贈2萬劑疫苗，很多台灣民眾趕忙翻地圖找立陶宛在哪裡，使疫苗荒的慌亂顯得可笑。

眼見缺疫苗危及民眾生命，鴻海、佛光山、慈濟等民間團體發動自購疫苗。蔡政府不願承認疫苗政策失措，又懷疑民間團體捐疫苗背後「有中共陰謀」，於是行政上處處作梗，導致民間怒火爆發，質疑政府擋路，蔡英文才親自收拾殘局。

但民進黨內仍有人刁難，氣得郭台銘要求面見蔡英文，蔡才部署台積電也參與購BNT疫苗，想沖淡郭台銘逼宮力道，佐證政府並未阻擋疫苗，還想用「護國神山」晶片換取疫苗策略，踵繼南韓「晶片換疫苗」做法。

其實，蔡英文的困境在「一中心魔」難解。大陸數次強調願協助台灣取得疫苗，蔡政府置若罔聞。去年東洋要向上海復星購3000萬劑疫苗，蔡政府或因為國產疫苗鋪路的私心，或因反中意識作祟，硬是讓採購案黃了。

一年來，上海復星彷彿是台灣缺疫苗的「佛地魔」，不斷成蔡政府拿來作「中共干擾」的箭靶，也遮掩政府政策謬誤。蔡政府對內宣傳不斷將質疑政府防疫失當的聲音，扣上「中共認知作戰」的帽子，等網路抓到「認知作戰」源頭根本是綠營網軍自導自演，顏面盡失，蔡政府才願面對現實，承認上海復星是「商業作為」，同意採購。中央疫情指揮官陳時中說「尊重」，道盡一年多來蔡政府防疫決策誤謬，更坐實疫苗難購的實際障礙就是蔡政府。

台灣已有700多人因疫病逝，讓蔡政府面對疫苗荒的現實，不敢再阻擋鴻海、慈濟馳援捐助疫苗，但仍力擋地方政府自購。蔡政府認為，自購舉動是中共背後策動的陰謀，要對蔡政府施壓，想彰顯蔡政府失能。也因此，當民間企業有意自購疫苗，蔡政府一律打回票，再三強調買疫苗必須以政府為對象。其實藥廠需要政府的保證，讓緊急授權使用日後如有法律爭議可免責。這也是鴻海、慈濟要求政府「作保」的關鍵，卡不卡關、買不買得成，最終關鍵都在政府。

平心而論，台灣疫苗取得困難除了凸顯蔡政府防疫失能，對大陸並無好處。台灣疫情失控也會成為大陸的潛在危機，最近台商入境大陸頻頻出現確診，讓大陸提防。防疫作戰這一環，兩岸合作比對抗好，病毒不是台灣海峽能擋得住。

同樣，大陸採行的所有防疫政策，諸如搭建方艙醫院等，台灣都一概拒絕。但疫情嚴重時，有效救民眾生命為先，大陸抗疫至今經驗齊全，台灣因政治考量而放棄，也落入「反經驗、反科學」之譏。

台北市長柯文哲說，不能因上海復星代理就不買BNT，我們身上穿的、家裡用的多少是Made in China？為什麼意識形態能超越生命？一語道破民進黨政府政治防疫的謬誤。

變種病毒來勢洶洶，下一階段防疫作戰，台灣不能再以鎖國防疫，要防疫抗疫、彼此交流，無法迴避和國際、大陸接軌，屆時要用什麼標準，諸如台灣疫苗認證與大陸健康碼，甚或疫苗護照等，兩岸都必須面對，也躲不掉「一中」壓力，蔡政府總歸須真正超前部署，妥為因應。