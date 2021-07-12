中國挺進「帝國墳場」 如何兩面討好

過去20年，中國 利用美國為首的國際軍事力量打擊神學士等極端勢力的機會，在阿富汗 投資，推動「一帶一路」計畫，獲取經濟利益。但「搭便車」很快就結束了，隨著拜登總統上周宣布美國8月31日前從阿富汗撤軍，中國也緊接著宣布撤僑，並立刻從阿富汗撤回200多名中資機構人員和公民。不過中國也在打如意算盤，想在阿富汗政府和神學士之間兩面討好，以便未來無論誰獲勝，中國都可謀取最大利益。

阿富汗向來有「帝國墳場」之稱，歷史上任何企圖征服它的強權，包括馬其頓帝國、大英帝國、前蘇聯都折戟而歸。美國不信邪，在九一一事件後為追擊凱達恐怖組織而打擊與它勾結的神學士政權，結果打了20年仗，耗資逾2.5兆元，損失2400多條人命也未能取勝。拜登坦承「阿富汗的挑戰沒有軍事解決方案」。

目前與阿富汗政府軍交戰節節勝利的神學士宣布，已控制阿富汗85%領土；美國軍方甚至估計，美軍和北約盟國軍隊撤出後，羸弱的阿富汗政權撐不過半年，就會落入神學士之手。

中國緊急從阿富汗撤僑和撤出中資機構人員，只是暫時應變措施。網上盛傳，中國將參與重建阿富汗；神學士發言人也表態，歡迎中國投資阿富汗重建，並承諾保證中國人員安全。但正如19世紀英屬印度總督寇松勳爵所說：「阿富汗就是一杯亞洲的雞尾酒，它的戰略位置決定了帝國、地區性大國和眾多鄰國都要來攪和一把。」中國在阿富汗有難以抵抗的巨大利益誘惑。

首先，中國覬覦阿富汗豐富礦產資源，中國冶金科工集團2007年就與阿富汗簽訂約30億美元的協議，開採梅斯．艾納克(Mes Aynak)這個世界最大的銅礦場。阿富汗鈾礦、鋰礦和石油也對中國有很大吸引力。

其次，阿富汗也是中國鄰國之一，是「一帶一路」布局重要樞紐。為在阿富汗基礎建設分一杯羮，一帶一路重要項目、規模達620億美元的「中巴經濟走廊」(CPEC)擬擴張延伸，內容包括興建可達阿富汗的公路、鐵路及能源運輸管線。聯接阿富汗與巴基斯坦西北部城市白夏瓦的一條重要公路，是北京和喀布爾正磋商的計畫之一。

再次，相對於經濟利益，北京更重視在阿富汗的政治利益。中國一直指責新疆 分裂分子和「境外勢力」聯手在新疆和中國其他地方發動暴力恐襲。神學士與附屬凱達的組織，與新疆反抗北京政府的維吾爾人組織聯繫密切，新疆也有維吾爾人到阿富汗參加神學士或凱達組織或接受訓練。中國發生多起自殺性攻擊事件，都有凱達或神學士的影子。

據聯合國安理會估計，約500名被中國列為恐怖組織的東突厥斯坦伊斯蘭運動(the East Turkistan Islamic Movement, ETIM)成員，仍在阿富汗巴達赫尚省的兩個地區。過去小布希政府為尋求中國合作反恐，曾把「東突」列為恐怖組織；但去年川普政府將東突移出恐怖組織名單，讓中方憤怒。北京一方面要求阿富汗政府打擊主張新疆獨立的東突勢力，另一方面也警告神學士，不得放任其控制的阿富汗領土成為攻擊中國的基地。

中國為避免重蹈列強在「帝國墳場」的覆轍，盡管在阿富汗有巨大利益，過去一直不願介入神學士與喀布爾當局的戰亂中。但自2015年前後，在巴基斯坦撮合下，中國與神學士接觸，並試圖充當阿富汗政府和神學士之間的調停人。神學士從中國既得到缺乏已久的國際承認，也得到經濟援助，甚至私人賄賂。

不過這樣的調停和在兩派中求取平衡的策略，只是一廂情願，由於神學士與阿富汗當局殺紅了眼，中國很難在兩者之間左右逢源。而且未來即使神學士掌阿富汗政權，也並非就能實現國家統一與和平，而可能重新陷入多派系的漫長內戰混亂。反北京的維吾爾人凱達分子，甚至流竄於中東與中亞一帶、身經百戰的伊斯蘭聖戰士，也可能進入新疆，成為疆獨勢力的援兵。

屆時中國對阿富汗是否動武用兵，就是一個新難題。不用兵只能聽任疆獨和伊斯蘭國生亂，但動武就可能觸犯同樣在阿富汗有利益的俄羅斯、印度的大忌。更何況美國並非完全撤出阿富汗，只是改變思路、轉換角色，想更好地操控這一地區，阿富汗權力真空未必屬實。如果中國企圖取代他國控制這一地區，美、俄、印可能輕易地作為抵抗運動的外部支持者而介入，中國難逃「帝國墳場」的噩運。