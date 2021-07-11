習想比肩毛鄧 第三代領導人靠啥政績？

今年七一是中共 的大日子，總書記習近平率眾登上天安門，仿照1949年10月1日「開國大典」，習也像毛澤東發表講話，回顧過去100年中共的「偉大」成就，又放眼未來100年，預示中共必將帶領中國 完成「民族的偉大復興」，暗示他將成為偉大的領導人。但他宣示的目標能達成嗎？他暗示成為偉大領導人能實現嗎？

1989年六四事件後，6月16日江澤民升任總書記和國家主席，中共開始有「第三代集體領導」的說法。在中共百年黨史中，毛澤東毫無疑問是第一代領導人，鄧小平是第二代領導人，但六四之前的胡耀邦和趙紫陽、六四之後的江澤民和胡錦濤，都無法像毛鄧被公認為「第三代領導人」。一心想與毛鄧比高的習近平，將來似也難取得這個稱號。

毛澤東的大躍進政策造成數千萬人死亡，文革十年浩劫又導致千萬人死亡，但他在中共內部地位卻沒有動搖。鄧小平1981年主導的歷史決議，雖否定文革，但仍肯定毛建立政權的功績。毛1927年發起「秋收起義」，是中共武裝革命之始；起義部隊後來進入瑞金，成為紅軍一部分，這是槍桿子出政權的源頭。1935年，毛在遵義會議成功奪權，至1976年去世，一直是中共最高領導人。無論是領導歲月、權力和威信，毛都毫無疑問成為第一代領導人。

鄧小平1976年第三度復出，從1977到1983、1984年短短數年，他成功扭轉大局，創出一個銳意發展經濟的新時代。1978年12月，他提出改革開放；1980年，南巡設立深圳經濟特區。社會主義可以學習資本主義，這是鄧的中國特色社會主義之始。1978年中國人均收入為200美元，2021年第一季人均收入為9730元，是1978年的48倍。

毛是共產政權主要締造者，鄧則是經濟崛起的總設計師，兩人在中共黨內地位都被公認。習即將完成10年任期，他有什麼重大成就？能像毛鄧被稱為一個時代的領導人否？

一，習掌權九年，主要發展目標包括：2020年建成「全面小康社會」和2049年建成「現代化強國」。今年2月，習宣布，成功為9899萬人脫貧；但去年5月總理李克強說，大陸仍有6億人每月平均收入只有1000人民幣。有研究指出，中國GDP總量可能在2028年超過美國，但這是經濟總體規模，如以人均收入計，中國人均收入只有美國的六分之一。

至於2049年前將中國建成現代化強國，這只是希望，是未來發展的「中國夢」，能否實現，還要面對不少挑戰。以政績看，習還沒有成為被公推為第三代領導人該有的政績和成就。就像網上說的「吃了五個包子吃飽了，不能說成第五個包子的功勞」。

二，鄧小平1980年即提出建成小康社會。他說，由1980年到2000年，人均收入要翻兩番；1984年時又說，在2000年達成小康後，再用30至50年達到中等發達國家的水平。鄧的說法清楚看到習所說的小康社會和現代化強國，都是抄襲或沿襲老鄧說法；習只是循著鄧小平路線前進，不是自己開創了新時代。

三，習2012年上台後，大陸經濟增長明顯放緩，他上台前2010和2011年，增長率是10.6%和9.6%，上台後的2013和2014年，增長率跌至7.8%和7.4%；2019年跌至6.1%；2020年更因疫情跌至2.3%。從數字看，習掌權九年，經濟持續減速，是不爭的事實。

習掌權期間，北京 的對外關係比以前惡化，特別是2020年初爆發世紀疫情後，習政府隱瞞疫情，又因病毒源頭爭論而推行戰狼外交，導致北京被國際指責。一年多來，北京可謂處於外交困局中，距第三代領導人功績愈來愈遠，靠的是掌權現實被體制護衛吹捧。

四，回顧中共建黨百年，毛是共產政權締造者，鄧創造經濟奇蹟，「建國」和經濟成就都足以稱典範(paradigm)；中共後續領導人如要與毛鄧看齊，須在建國和經濟以外創造新典範。從發展角度看，較可能卓然有成的領域應是政治改革了。

鄧1978年推動改革開放，主要看到中國太窮太落後，須急起直追；現在中國政治體制極度落後，卻被習說成制度優勢和自信，自稱超越西方民主體制。在世人面前，中國舉國上下都服從黨領導、聽習一人指揮；全國教師學生要學「習思想」，孩子自小學聽黨的話，中國已成立18個習近平思想研究中心，所有專業、宗教等全都接受黨和一人領導指揮，靠這樣的氛圍如能創造民族復興，也是新政治奇蹟了。