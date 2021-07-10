從滴滴上市鬧劇 看美中數位新戰場

中國 最大網路約車公司「滴滴出行」上周在紐約證券交易所初始股上市不到五天，就演出世界級金融鬧劇，反映全球首要募資市場華爾街面對中國崛起，民營公司老闆蒼白無助，以致荒腔走板。當今美中關係質變的混沌風暴中，數位安全已成美中關係新戰場，未來還有更大衝突，而中國保護數位隱私與網路安全，已搶先美國 之前一步。

在中國擊敗並併購「優步」(Uber)的滴滴出行，6月30日在紐約IPO，籌資約44億美元，成為阿里巴巴集團2014年來美上市籌資250億美元後，規模最大的中資IPO案。表明即使當前美中關係不睦，但美國投資人續看好潛力無窮的中國市場，願把退休金投資中國企業，一定程度相信中國投資環境，期望賺回紅利。

另方面，中資民企明知美中關係不佳，仍鼓起勇氣來美上市，今年至今已36家中資來美上市，顯示美國股市仍是中國大型民企集資套現的首要市場，借來美上市可增加企業含金量。

但誰都沒料到，滴滴6月30日剛在紐約IPO，中國國家網信辦7月2日就對滴滴祭出「網路安全審查辦法」，暫停其中國新用戶註冊，美國國慶日當天再以滴滴「違法違規收集個人資訊」，勒令滴滴下架旗下25款App，要求「參照國家有關標準，認真整改存在的問題」。此舉意味滴滴不再有新用戶，市場停止成長，股價因此暴跌20%，市值蒸發140億元，讓美國投資人嚇呆。

我們可從幾個角度審視這件國際投資鬧劇。首先，聯邦證管會對中資公司上市審計門檻不高，如此不嚴導致美國投資人蒙受慘痛損失，求告無門，證管會須負責任。儘管滴滴遭遇中共 重罰，與滴滴在中國運行沒有直接關係，但證管會對中國政經變化無知與缺乏敏感度，令人慨嘆，並坐視美國投資人損失，中方一彈不發就讓美國人損失上百億元，美國國會豈能無動於衷。

其次，「華爾街日報」與香港媒體報導，中共對滴滴動手早有蛛絲馬跡，中共今年曾以「反壟斷法」等懲罰滴滴、騰訊、阿里巴巴的螞蟻金服。知情人士指中共網信辦曾警告滴滴，赴美上市依規定可能須提供美方所有中國叫車用戶個資，對中國國家安全與個人隱私構成威脅，「建議」延後來美上市。

但滴滴不從，趕在中共百年黨慶前夕在美上市，被激怒的網信辦避過七一，隔日立即痛下殺手懲罰滴滴。損失慘重的美國投資人已發起四件集體訴訟，向滴滴求償，指後者明知上市不妥卻仍上市，有詐欺背信之嫌，其中不少「愛國」華人也投資。

再次，中共用政治力干預金融投資再次嚇壞國際投資界，從個人投資者到創投公司等，最後有拍板權的仍是中共。當局可用不同理由操控，無論跨國公司如阿里巴巴或滴滴，中共才是真正老闆；對國際投資者，由於中國法令與訊息不透明，任何投資都可能半途殺出程咬金中共，讓外人今後投資中國可能備加提防。

中共以數位網路國家安全為由，制裁滴滴。網上盛傳，滴滴數據庫透露中共各部委官員加班情況，滴滴也把中國道路數據與用戶個資交美國證管會，作為上市條件。謠言一出，滴滴即聲明駁斥。無可否認，近年中共從川普學得教訓，川普提防中國微信、抖音，擔心美國消費個資落入中共手中成國安漏洞，因此祭出下架措施。但美國法治健全，微信、抖音用法律反擊，迄今仍在美國發展。

中共依樣學樣，以保護個人隱私權進行數位安全立法，全國人大火速對企業「反壟斷法」立法，今年9月將實施「數據安全法」，將國內及國際產業都列入管理。華爾街日報曾報導，中國總理李克強支持和緩管理，讓企業有喘息空間，但習近平支持強硬派嚴控網路數據，「誰掌握數據，就有主動權」。

拜登總統6月宣布，擴大川普時代對有共軍背景的中資公司自美國股市除名，期限已至，史坦普、道瓊和富時羅素(FTSE Russell)7日分別剔除20多家中資公司。連串措施可看出美中兩國在數位安全與高科技安全兩大戰場，全面開打。

川普重視中共網路數位資訊隱私與國家安全，新冠疫情後，各國為抗疫搜集個人健康與疫苗資訊，人權紀錄惡劣的中共為維穩，鞏固數位統治，做得尤其徹底。美方在維護個人數位隱私立法已相對落後。Politico網站報導，拜登政府遲未提出國家數據隱私的綜合法案，中共卻已依法取締滴滴，白宮與國會不能再坐視。