美中對台新表態軟硬互見 底限都清楚

美國 太平洋艦隊司令、海軍上將山姆‧帕帕羅(Sam Paparo)日前說，中華人民共和國步步進逼是威脅，他對自己的部隊、盟友和作戰規畫充滿信心，他的職責是防止中共 以武力奪取台灣 。白宮印太事務協調總監坎伯(Kurt Campbell) 則表示，美國不支持台灣獨立。兩人言論反映美國政策的底限：維護台灣但不支持台獨，戰略愈來愈清晰。

習近平在中共建黨百周年講話，被外界解讀對台調子變軟。他說，「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。要堅持一個中國原則和『九二共識』，推進祖國和平統一進程。」既不像談香港問題重提「一國兩制」，更廻避諸如「不排除必要時以武力解決台灣問題」等說法。

對照美國近期對台政治、軍事動作頻頻，美台密切互動達斷交42年來新高峰，外界對中共武統時間表也有各種揣測，大陸小粉紅或戰狼武統台灣聲浪高漲，甚至有每人捐5萬元「吃樹皮也想捐錢捐命打台灣」說法，習近平卻收斂威嚇，重唱「和平統一」「九二共識」，壓抑武統聲音。

當然，台灣或美國不致天真到靠習近平講話，就認定中共沒有武統企圖或準備。美軍太平洋司令戴維森(Philip Davidson)在國會聽證中說，中共可能六年內武力攻打台灣，並在2050年前取代美國領導國際秩序。對照共軍發展兩棲渡海作戰能力，訓練特種突襲戰術，都指向準備攻台。

許多評論認為，習近平為建立歷史功業，提升延任正當性，動武統一台灣是選項，因此有2023、2032、2035年等不同時間點的猜測，最遠是2049年中共建政100年前完成武統台灣。有些贊成武統者認為，目前是最佳動武時機，也是統一台灣的最後機會。

理由包括美國國力衰退、國民厭倦介入外國紛爭，台灣防衛力量薄弱，國際社會一片散沙，共軍如以突擊閃電戰術，數日內即可攻下台灣，造成既定事實後美日馳援不及，只能默認現實。

這些盲從觀點無視國際現實、忽略台灣強大不對稱導彈防禦戰力，正是危險所在。蔡英文政府政績貧乏，抗疫曝露無能傲慢，但台灣40多年來在國際間從未有現今得道多助場面。自由民主被推崇、台積電等科技業被世界重視競相爭取，許多國家聲援台灣，反映西方反共怒潮澎湃，國際局勢有利台灣。

美中眼前在南海、台海互別苗頭；美軍艦艇不定期巡弋台海，以應對共軍機艦屢入侵台灣防空識別區或越過海峽中線，將在亞太部署三個航母艦隊，防備共軍動武。美台軍售不斷升級，軍事交流漸公開化，美軍協助台軍訓練、C-17運輸機在台北起降等，每件事都在強化台美合作防禦。

這些作為的核心要旨都在維護美國重大戰略利益，傾力不讓台灣被大陸併吞。因為北京一旦拿下台灣並駐軍，第一島鏈即破損無存。以台灣東部中央山脈天險，共軍如占台建潛艦基地，中方藍水海軍進出太平洋，關島、夏威夷甚至美國西岸都曝露敵軍威脅下，比南海戰略要衝更嚴重十百倍。台灣對美國的重大戰略利益，影響美國全球戰略版圖。

這種戰略效應使美國扛起維護自由民主價值等道德旗幟，進而牽動印太戰略和「四方對話」(美日澳印)，並邀英、法、德軍艦來東亞軍演，對台灣政黨也採「遠統派的藍、近趨獨的綠」。

上述戰略思考也決定美日共同利益和戰略。日本副首相麻生太郎日昨表態說，中國如武力犯台，日本將與美國聯手啟動「集體自衛權」。東京漸傾向日美共同保衛台灣，也是出於保護日本重大利益。

總的來說，美國揭示護衛台灣，但不支持台獨，目標是遏制大陸不武、台灣不獨，避免美中衝突攤牌，不利各方。而中共動武的可能後果，包括台灣趁機宣布獨立、美軍趁勢永久駐台、國際聯軍對抗中共；共軍如無法取勝，必將動搖中共政權，風險奇大，北京任何理性決策者都不敢動武。

習近平七一講話似修正2019年的「習五點」，當時提兩岸談判「一國兩制的台灣方案」(就是一國兩制吃掉台灣)引發台灣藍綠營極度反感，主張「九二共識」的國民黨此後選舉連遭選民唾棄。習重申和平統一，避提武統或反台獨，改用笑臉對台表達善意，實質上並無礙武統準備。中共目前在國際圍堵下陷孤立，一國兩制在香港已破產，再談武統或反獨等，效果適得其反。