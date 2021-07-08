滴滴出行下架涉國安？折射出美中競爭

「滴滴出行 」就是中國 的Uber，在中國擁有超過3億7700萬活躍用戶，市占率超過八成，大城市內尤其風行，解決了大陸民眾的交通需求。但每個人每次透過滴滴的平台叫車，幾時幾分、從哪裡搭車到哪裡，個資卻也悄悄被滴滴搜集下來，其中大數據庫資料尤其寶貴，估計總值高達700億美元。

中國國家網路安全辦公室7月4日通報，因為「存在嚴重違法違規收集使用個人資訊問題」，依據「中華人民共和國網路安全法」規定，下架滴滴出行App，滴滴也因此而成為第一個依該法被處理的大型互聯網科技公司。

據了解，幾周前，中國網安監管機構即要求滴滴對網路安全徹底檢查，並建議滴滴推遲7月來美國 上市計畫，但滴滴反而加快「路演」程序， 6月30日正式在紐約證券交易所上市交易，一口氣籌集約44億美元資金，成為自2014年阿里巴巴集團IPO以來中國企業規模最大的IPO。

但滴滴被下架後，偷雞不著蝕把米，股價劇跌22%。據了解，中國監管部門未來對滴滴出行的懲罰力度，將遠超過4月時對螞蟻金服的懲罰，當時對螞蟻的母公司阿里巴巴罰款達182.28億人民幣(約27億5000萬美元)。

北京重罰滴滴，部分原因是滴滴不顧監管單位多次溝通，貿然來美上市，且特意選在中共建黨百年黨慶之前，希望能先斬後奏，因此激怒北京高層，傳聞是習近平親自下令懲罰。但北京真正擔憂的是，美中現在處於新冷戰階段，一旦美國政府透過中國在美上市企業，獲得大量中國公民、國土國防等大數據資訊，將對中國國家安全造成隱患。

2015年滴滴與新華社新媒體中心合作，以手中數據，分析7月13、14日中共各部委上下班情況。分析指出，中國「可能沒有不加班的部委」，各部委兩日晚上6時至次日凌晨2時，均有出發用車數據，其中加班「最狠」的是國土資源部。雖然報導目的是宣傳公務員夜以繼日的辛勞，卻讓官方不寒而慄，足以證明滴滴掌握的數據已涉及國安。

如果這些大數據掌握在中國官方手中，可鞏固國家安全。但一位中國國家互聯網資訊辦公室人士表示：「一旦滴滴出行赴美上市成功，將面臨美國監管要求，勢必會讓中國國家和公民資料安全面臨不可控」。但也有人認為，中共官員都有司機和座車，為何還用滴滴叫車，懷疑這項數據和說法。

更有甚者，滴滴App在2013年啓用時，由於管制車牌，人民對傳統計程車怨氣沖天，民意因此站在滴滴這一邊，逐漸隨著市場占比增加，滴滴根據需求與服務網約車數量，上調價格，開始招致民怨；2018年5月鄭州空姐遭滴滴司機殺害，更引發全民憤怒。

這次滴滴被下架，竟然引起網上一片讚揚。這反映國家權力在對抗貪得無厭的資本家時，有其正當性，尤其滴滴出行超過九成營收來自中國；國際大投資家、波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)副董事長，也是股神巴菲特的合夥人查理芒格，之前評論螞蟻金服時大為稱讚中國監管機構，認為當局對馬雲作出壓制正確，能先發制人介入市場投機行為，似也間接鼓勵北京出手重罰滴滴。

而中國將國家安全無限上綱化，成為管制的重要理由，反映北京決策者焦慮；對付滴滴之後，中國網信辦5日宣布，將續對「運滿滿」、「貨車幫」、「BOSS直聘」等三家網路平台實施「網絡安全審查」；前兩家是中國最大貨車媒合平台，被稱為貨車界Uber，後者是大陸知名的招聘平台，審查期間三家平台均需停止新用戶註冊。這幾家企業的母公司在今年6月均於美國上市。

過去中國政府勸阻公司不要赴美上市，引導已在美國上市的企業回國或在香港上市，多半從投資考量，一方面可降低對美國資本市場的依賴，另方面也有利打造中國的高科技資本市場，如科創板和香港市場，形成中國的納斯達克。

但如今以國家安全為由，要鞏固國家經濟與資料安全，卻是新說法。這與之前美國以國家安全為由，阻止美國公司被中國收購，有異曲同工之處，都加速了美中的實質切割。

在中美對抗已白熱化下，有人認為，美國無數股民持股滴滴，兩國人民利益緊密相連，才能阻止戰爭，是對中國有利的事。但這些因素決策者並不認同，他們認為如果未來衝突延伸到金融領域，滴滴出行在華爾街上市，美國就多出一個要脅中國的工具，因此絕不容忍。