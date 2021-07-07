習近平講話 揭露中共的焦慮和挑戰

中共 7月1日慶祝百年黨慶，總書記習近平發表7000多字講話，迄今迴響不斷。「紐約時報」6日刊專文，指中共體制建立在謊言上，無法埋葬自由世界，習近平是毛澤東以來最激進、最專制的領導人，鼓吹「中華偉大復興」充滿謊言。海外華人對中共黨慶呈現貶抑、祝賀兩種相反基調，不看好中共者似壓過肯定祝賀者，或許正是習近平講話流露焦慮不安，努力想挽救中共的主因。

習的講話著重宣傳中共政績和永久執政的必要，背後明顯有鞏固權力，放眼明年延任的用意，實現他的「中國 夢」。他把共產黨、人民和國家三種不同概念捆綁一起，所謂「三位一體」，「江山就是人民，人民就是江山，打江山、守江山」，形容中共始終代表廣大人民，從來不代表任何利益集團和任何特殊利益，但人民相信嗎？

他指責任何妄想把中共或中國人民分割、對立起來的企圖，都不會得逞，9500多萬共產黨人和14億多中國人民不答應。「我們絕不接受『教師爺』般頤指氣使的說教！」「中國人民也絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們，誰妄想這樣幹，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流！」

海外很多華人認為，這些「文革語言」讓人心驚肉跳。因為事實上中共才是最大外來勢力，黨史都承認，從建黨到斯大林死亡，中共都是在蘇共絕對領導之下。也有人指習的講話是自己打臉，如果「外來勢力欺負中國人，必將碰得頭破血流」，內在勢力欺負中國人呢？就像當年揪鬥習仲勳那樣，該咋辦？

署名「洋知青」的網友說，讀著德國人(指馬克思)寫的共產黨宣言，唱著法國人做的國際歌，對著俄國人做的鐮刀斧頭旗宣誓，花著大把美元，數著瑞士銀行裡的存款，把子女送到西方留學，然後毫無羞恥的說別人是洋奴、外來勢力，滑稽不滑稽？

從這些尖銳批評，可見海外華人有言論自由後大鳴大放，不留情面。這種聲音會透過不同管道傳進大陸；加上大陸每年近2億人次出國觀光、留學、考察，民智大開後，中共想一手遮天壟斷民眾視聽愈來愈難，建黨百年也成中共存亡和毀譽的空前挑戰。

當然，海外也有不少聲音肯定中共脫胎換骨；認為祖國脫貧、強大、繁榮，中共領導有功，讓民眾深受鼓舞，偉大成就應繼續努力，不和美國 對立，海外華人才不會陷入左右為難或被歧視的困境。同時也期待中共真心改革，逐步放寬民眾言論自由，讓人們懷念的胡溫時代相對寬容的政治環境能再出現。

中共百年黨慶收到150多國領袖或政黨賀電，但各發達國家政府或政黨卻拒發賀電，中共顯然讓西方陣營嫌惡，比江胡時代孤立。從慶祝模式、領導人講話等都呈現「黨高於國」、「黨高於人民」，譬如習近平「中共總書記」名銜始終擺在「中國國家主席」之前；鐮刀斧頭黨旗常高於五星國旗，70多年前的列寧式政黨，黨高於政府、黨指揮槍，拒絕軍隊國家化等，與現代潮流相背。

傳聞因習肯定文革、懲罰資本家、推動私企公私合營化，引發文革再起疑慮，中共黨內有切割中共與習近平的聲音，意即維護中共體制，但逼習明年退休或調整路線。而習七一講話被認為充滿戰狼色彩，負責外交事務的楊潔篪近日在「人民日報」發表文章，批評美國、稱頌習親自部署指揮外交，似想拍馬屁推崇習，卻被指為「高級黑」，反而讓習一人揹負戰狼外交的責任。

川普政府區分中共、中國人民，打到了中共痛處，習想辯駁。現代政治理論和實務上，國家、人民、政府、政黨是四種不同位階的概念，中共深怕14億人民權利意識覺醒，不敢明說中共「紅色江山千秋萬代，要讓紅色家族繼承下去」(陳雲等80年代集會時商定)；習用「江山是人民，人民是江山」把中共、人民、國家捆綁一起，但多少人民願接受，將決定中共壽命和中國未來前途。

習談到「反對欺負中國」「頭破血流」等語，立即成網上熱搜詞。是誰欺負中國？美國發動貿易戰、科技禁運、限制留學生來美學習理工科技算欺負嗎？不公平貿易源頭和「兩個一百年」戰略忽悠，誰被忽悠欺騙了，該怪罪誰？習鼓動民族主義，用戰狼思維反擊美國。諷刺的是，七一講話後，美國駐上海領館外申請簽證的學子依舊排長龍，看不到盡頭，江山、民心的真相究竟是什麼？