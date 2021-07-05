川普再選總統 須先過佛州州長這一關

前總統川普 2024年再度投入總統大選的態勢愈來愈明顯，他上月30日在福斯新聞(Fox News) 主播漢尼提(Sean Hannity)的節目中最新表態說，已就是否參加2024年總統大選作出最終決定，「這不是我想，而是國家需要。我們必須照顧好這個國家」。不過川普須贏得共和黨 內初選，且先擊敗高人氣的佛州 州長德桑提斯(Ron DeSantis)。

德桑提斯是川普的鐵桿粉絲，兩人關係有如徒弟與師傅。2018年德桑提斯以保守派國會眾議員身分競選佛州州長，原本不被外界看好，正是因得益於川普力挺，才以微弱優勢戰勝民主黨對手。

川普對此不僅常掛在嘴邊，提醒德桑提斯感恩，還舉家從紐約遷到佛州，把佛州作為未來的大本營。他在一次受訪中露骨表示，他若再度參選總統，「百分之百考慮」讓德桑提斯作副手，足見他對德桑提斯器重，也顯見他感受到德桑提斯的高人氣對他有威脅。

不過把德桑提斯攥在手心裡，恐怕只是川普一廂情願。德桑提斯上月接受電視訪問，斷然否認曾與川普或「任何人」就與川普搭檔成2024年共和黨總統候選人有任何討論，強調他當前專注佛州事務，心無旁鶩；但他5月參加保守派媒體「新聞極限」(Newsmax)舉辦電視里民大會時，言談間除強調對川普絕對忠誠外，卻也不掩飾爭取更上層樓的野心。

德桑提斯在共和黨人中的高人氣，來自新冠疫情期間他拒絕下達居家避疫令，或採其他限制措施；他抵制衛生官員的防疫建議，自稱佛州是「自由的綠洲」；他也強烈反對疫苗護照。現在德州和亞利桑納州出現邊境危機，他又派佛州執法機構前去援助。他還簽署佛州限制投票權法案。這些迎合共和黨保守派的舉措，都讓他贏得全美共和黨選民支持，顯露他絕非只偏安作佛州州長的抱負。

因為如此，德桑提斯在多項民調都領先共和黨有意參選總統者，支持率甚至超過川普，賭盤也開始看好他成為共和黨總統候選人。例如，特拉法加集團(Trafalgar Group)民調顯示，打算在共和黨初選中投票的選民，35%表示若德桑提斯獲共和黨提名，將在2024年總統大選投票給他；而上月在丹佛舉行的一場保守派會議中，針對2024年總統大選候選人民調，德桑提斯以74%勝過川普的71%。

另據PredictIt的數據，川普在5月和6月還一直被賭盤看好，成為2024年共和黨總統候選人；但最近一周，在川普集團和為川普工作達50年的財務長魏索柏格因逃稅、串供和作假帳等罪名被起訴後，本周川普看好度下跌，已略低於德桑提斯。

不過德桑提斯人氣超過川普，對他不一定是好事，因為按川普個性，誰獲得關注度超過他就可能成為敵人，必出重手壓制。德桑提斯現正尋求連任州長，只有高票連任州長，才可累積政治資本，以地方諸侯身分在共和黨全國代表大會上與川普較量；若失去佛州州長平台，一切免談。

而德桑提斯想順利連任州長，川普的支持必不可少，包括川普吸金能力和支持者的選票，都是德桑提斯可用的龐大資源。為此他必須維持「尊川」基調，以便最大限度利用川普的「剩餘價值」。

川普3日在佛州薩拉索塔舉辦造勢活動，是卸任總統以來第二場助選共和黨議員的大型造勢。這原本也是德桑提斯鞏固川普支持的大好機會，但他卻以塌樓救災為由未到場，被外界揣測兩人關係是否緊張。據傳川普日前聽聞德桑提斯在各州募款，可能作為總統大選經費時，曾發飆怒吼。德桑提斯在川普支持者中享有高人氣，讓川普生戒心，兩人已種下心結。

德桑提斯的幕僚長曾致電負責佛州造勢活動的川普幕僚葛拉斯納，希望川普考量公寓倒塌慘劇，押後舉辦活動，但被川普陣營拒絕。德桑提斯於是以救援塌樓為由，婉拒出席造勢。德桑提斯目前保持與川普既黏又不太黏的關係，顯示還不想與川普鬧僵。但川普也意識到，自己欲出馬競選總統，在共和黨內唯一可與他競爭的可能是德桑提斯。

以德桑提斯的抱負和實力，似無意擔任川普的副手。因為若屈就副手，以川普攬功諉過的個性，既要為川普擋子彈，還要被他折損、羞辱，到頭來遍體鱗傷，即使有機會更上層樓，必須概括承受川普的負能量，前副總統潘斯就是前車之鑑。德桑提斯目前要做的，一是蓄勢，二是等待。時機一旦出現，川普想擋恐怕也擋不住。