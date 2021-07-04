習近平警告外國勢力 不敢效法毛開戰

中共 七一慶祝建黨100年，總書記習近平 高調警告，任何欺負中國的「外國勢力」都不會得逞，必將「頭破血流」。中共第一代領導人毛澤東也經常警告「帝國主義」，並於1949年建立共產黨政權後第一年即發動韓戰，1950年10月出兵「抗美援朝」。但種種跡象顯示，事事想學毛的習近平只能發發警告，虛張聲勢，不敢也不致對外開戰。

習在天安門講話有兩個重點：一是警告外國勢力；二是宣傳中共，必將帶領全國達成「民族復興」。他說的民族復興，只是一個有待完成的「中國夢」，能否達成是未知數。但不少專家指出，要達成目標，中共須克服多重困難，包括中等收入陷阱、人口老化及科技創新等。至於警告外國勢力，反映習近平政府正面對空前國際壓力，因此借建黨百年時機發出警告，激勵民族主義，作為自己爭取明年20大順利延任的政治本錢。

其實，習警告外國勢力，反映中共很恐懼外國勢力。這種恐懼自前蘇聯30年前崩潰後，就已深入中共骨髓；有73年執政歷史的蘇共事前毫無跡象，一夕間瓦解，中共對此害怕至極，不但害怕人民起而反抗，更恐懼外國勢力的影響。所以1989年六四天安門事件後，加緊政治控制，嚴防外國勢力，不惜捕風捉影，打擊一切與中共不合的異見思想。

中共的恐懼感發展至習近平掌權，進一步加深。1989年後，中共全力發展經濟，用經濟繁榮換取人民支持；但習掌權九年，推行的政策路線已到內外受困的轉折點。特別是2020年新冠疫情爆發，不顧國際觀感的戰狼外交，使自己和中共四面樹敵，招致空前國際壓力。拜登總統上台，不但延續川普的貿易戰科技戰政策，還聯合盟邦譴責習在新疆、香港 違反人權，國際譴責更加深習對外國勢力的恐懼。

習近平對香港政策最能反映對外國勢力的提防。1997年前港人並不反共，但習2012年上台後鐵腕治港，取消基本法承諾的普選特首，引爆全球關注的「雨傘運動」，香港人開始反共。2019年，習要香港立法會制訂「送中條例」，港人反共情緒達高峰，多次爆發100萬、200萬人示威。2020年七一起，習在港實施國安法，一年來警察不斷逮捕起訴，港人從反共變「恐共」，爆發開埠以來最大移民逃亡潮。

對反共的港人離港，北京原本放任，因為親北京者可迅速上位，但走的人太多帶走大量資金，北京開始限制移民。由於前往英國的港人太多和受英國疫情影響，港府下令英航七一起停飛，6月30日英航增加班次讓大批人離開，情景有如1949年大陸人逃港潮。

香港從反共、恐共變「仇共」。七一主權移交紀念日，一名男子在銅鑼灣鬧市襲擊一名警察，他拔刀猛刺警察背部，之後再自刺，送醫後不治。這是仇殺事件，50歲的嫌犯是維他奶採購經理，為人向來溫和，遺書寫明因痛恨「警暴」而襲擊。

從2019年6月至今年6月，港人看到反送中期間警察暴力不斷，加上過去一年警察荒謬逮捕，例如一名少年背包被搜出一份蘋果日報就被捕，積壓已久的憤恨無處發洩，以致襲警。

蘋果日報執行總裁和總編輯被以「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」起訴，但誰是外國勢力？國安當局沒有解釋，一般民眾知道，蘋果日報創辦人黎智英曾於反送中期間，到美國呼籲制裁香港官員；美國駐港政治參事示威期間曾在飯店約見抗議人士。蘋果日報被凍結資金，被迫於6月24日停刊，正是北京打擊「外國勢力」。

習近平說，若外來勢力妄想欺負中國，將在14億多中國人血肉長城前碰得頭破血流，是否意味不惜對外開戰？毛澤東打韓戰是因美國為首的聯合國出兵朝鮮；習近平暗喻對準美國，南海情勢緊張，小規模衝突可能發生，但中國絕無本錢和實力在南海、台海與美國大規模衝突。

台灣被視為最危險熱點，習七一講話重申統一台灣。但台灣牽涉美日戰略利益，眼前中共缺乏動武的本錢和藉口，除非要玉石俱焚。前澳洲外長陸克文日前警告，明年20大習成功延任後，2030年左右台灣最危險；美軍多位高層將領也再三警告，中共六年內動武機會很高。

縱觀習近平演講以內需為主，激勵民族主義，維護中共執政，最大目標是鞏固自己延任。如爆發戰爭將招致更大國際壓力，大陸經濟受重創，中共氣數和大限將提前到來，無異自取滅亡。