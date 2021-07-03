最高法院選舉法裁決 有利共和黨反攻

聯邦最高法院本會期休議前以6：3裁定，維持亞利桑納州兩項從嚴限制投票 權的州法，有如對聯邦1965年「投票權法」限制其部分效力，鼓舞共和黨 執政各州跟進立法。裁決不利拜登政府，可能衝擊民主黨 票倉，為2022年期中選舉及2024年總統大選投下新變數。

這項裁決涉及亞州兩項投票法規，一是亞州選民如果在錯誤的選區投票，則選票作廢不計；二是對所謂代理投票的代理人從嚴認定，只有選民家屬、行動不便選民的照顧人，才可代理協助投票。代理投票被稱為「收穫選票」(ballot harvesting)，選舉期間常見到，例如養老院可集體收穫選票，但可能疏於身分認證或易人為操縱選票的流向。

國會1965年立法生效的「投票權法」，被視為美式民主制度的里程碑。投票權法從寬認定投票資格，讓更多人可用選票發聲。而投票涉及的因素包括選民年紀、健康情況、居住區等，往往有利民主黨選民，使保守派多年來一直意圖限制投票權法。

最高法院2013年首次裁定，該法規定各州修改選舉法規時，須先知會聯邦司法部，規定違憲，從而限制該法第五章權限。這次針對民主黨全國委員會與亞州檢察長的訴訟(Brnovich v. DNC)涉及該法第二章，規定各州若有歧視性選舉法律，任何人得追訴之，使少數族裔維權團體更容易挑戰限縮投票資格的州法。

六位立場保守的大法官並未認定亞州選舉法規違反第二章，只是限制第二章的法律效力。簡單說，代表多數意見的艾利托認為，指控亞州選舉法規歧視特定選民的舉證不足，民主黨「無法提供統計證據」說明亞州從嚴認定投票代理人規定，對非裔、西裔造成何種影響。

多數大法官也認為，亞州法規是為防止投票舞弊，「郵寄投票的真正危險是詐欺」。這正是共和黨紅州急於彌補不利的選舉漏洞。

強烈反對的三位自由派大法官，由凱根執筆不同意見書認為，大法官多數裁定等於摧毀本欲終結投票歧視的投票權法。拜登也發表聲明批評這項裁決，認為「短短八年時間，最高法院嚴重破壞1965年我們多少年才爭取到的投票權法律」。

最高法院判決的直接影響，包括：一，已在法院狀告喬治亞州新選舉法規違法的聯邦司法部，可能陷入未審先敗困境；二，裁決將鼓舞其他共和黨紅州議會跟進立法或修正法律，從嚴認定投票資格。實際上，部分紅州去年即通過選民投票須提供有照片身分證明，並限制投票站與集票箱數量與地點。共和黨認為新措施在防止舞弊，民主黨則認為是打壓與限制少數族裔投票，涉種族歧視。

前總統川普至今緊咬大選舞弊，多數共和黨人認同川普說法。去年疫情造成各州普發郵寄選票，且選票計票從寬，追究困難，影響關鍵州(特別在藍州)川普的得票數。但川營始終拿不出大選舞弊的鐵證，各紅州議會愛莫能助，讓川普法律挑戰官司一路挫敗到最高法院。

川普的大選舞弊論使各紅州立法，綁緊投票法規，想堵住民主黨票源。如果拜登未來一年半施政失誤，投票權又從嚴認定下，可能降低民主黨候選人得票，使該黨在參眾兩院失去多數黨地位，2024年大選陷入危機。

拜登上任後，新國會年初在眾院通過「人民法案」，試圖從聯邦立法對投票權立母法，使紅州難透過州法從嚴認定投票資格及投票方式。但眾院通過後，參院共和黨50票團結一致阻擋法案，民主黨目標未達成。

自由派媒體痛批最高法院的裁決，認為是民主黨重大挫敗。「華盛頓郵報」社論指這是為立法限制投票權開綠燈，摧毀原本中立的投票權法。「紐約時報」社論指「最高法院拋棄投票權法」，六位保守派大法官要支持民主黨的選民遠離投票站，即使得票再多，也不讓民主黨候選人獲勝」。支持民主黨的美華協會發表聲明，指這項裁定傷害亞太裔投票權。

平心而論，投票權是美式民主的最重要表達渠道，更重要的，合格選民也須誠實投票、計票。近日紐約市長民主黨初選就爆出紐約市選舉局計票時，竟把13萬張樣票統計進去，因領先的候選人發現兩次開票數有異，才掀開醜聞，究竟是工作人員電腦操作失誤或蓄意舞弊，讓選民對選舉制度喪失信心。

亞州檢察長布諾維奇表示，公務員有神聖責任維護人民投票權與對選舉投票過程的信心。最高法院的裁決，意義就在這裡。