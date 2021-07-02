美國民主亂象 軍人介入政治漸失控

前總統川普 休息半年後復出政壇，猛攪渾水，讓拜登 總統施政平添變數。美國 民主亂象可能死灰復燃，尤其軍人公然介入政治，激進思想在軍中傳播已成「準恐怖威脅」。7月4日國慶日到來，國土安全部警告，疫情雖解封，但國內極端暴力威脅增加，政府官員擔憂亂象還沒走到盡頭。

2019年和2020年大選期間，489位退休高級將領曾集體表態，指川普不適任總統，包括川普曾重用的退將白宮幕僚長凱利；前國防部長馬提斯也表態，指川普分裂美國，把美國帶向混亂。但政治光譜另一端，擁護川普的將領包括佛林等對川普死忠也表態挺川普、質疑拜登。

如今拜登已就職五個多月，但兩極風潮繼續廻盪。今年5月11日， 124位美軍退休將領透過「Flag Officers 4 America」發表聯名聲明，指總統大選遭操縱，美國正處於「憲法權利受到全面爆發攻擊」的嚴峻危險中，暗示2020年總統大選被操縱成有利拜登。

這批明顯屬右翼的退將們說，民主黨掌控國會與政府，美國朝極左轉向，往社會主義與馬克斯主義極權政府方向邁進，「現在必須透過選出始終捍衛我們憲政共和國的國會與總統候選人反擊」。聲明並質疑三軍統帥拜登心理與生理狀況，指停止邊境築牆、允許國會高層調派部隊部署國會山莊周圍，將美軍當成政治棋子用。他們要求拜登作心智能力鑑定，以釋群疑。

這個表態次日引發現役與退役美軍譴責。包括匿名海軍軍官指此事「令人不安與魯莽」；空軍官校任教的退役上校Marybeth Ulrich稱聲明是「反民主」。軍民關係專家Jim Golby指責退將們「利用軍階與軍方聲譽進行令人噁心又明目張膽的黨派攻擊，可恥」。對這些「軍方被拖入黨派戰爭戰壕」的危險信號，參謀首長聯席會議前主席、退役海軍上將穆倫批評，聲明充斥「右翼共和黨人論題」，傷害軍方也傷害國家。

美軍在內戰後維持優良傳統，即軍隊國家化，不是聽命於哪一黨的軍隊，黨不能指揮槍，而是人民和國家的軍隊；軍人可入黨，但不介入政治，不公開評論政治或背書特定政治人物，或為候選人站台等。這是因軍隊有槍，避免武力介入內政紛爭，進而發展成第三世界國家常見的軍人干政，把文人總統趕下台，甚至內戰。

川普任內和後期競選連任，始終有濃厚個人色彩，刺激兩黨競爭更激烈，左右勢力在意識形態、宗教觀和國家方向等都空前對立，導致社會分裂。美軍不介入政治的傳統也在個人強烈好惡下，將領們喜歡集體表態。無論挺川普、反川普，軍官不再沉默，期待用集體聲音影響選民和政治方向，軍人中立的傳統遭破壞。

今年1月6日參與國會暴亂的民眾，至少查出22名現役軍人、特種部隊或國民兵，另有一些警察。「帶槍用槍」的軍警職業本就陽剛，更容易挺各種主張都強硬的川普。五角大廈1月14日(川普未卸任前)宣布，正調查過去一年愈來愈多極右分子和白人至上主義者加入美軍；一些極端組織也為他們入伍提供協助。

陸軍部統計，過去至少有5%士兵加入極端組織或與他們存在聯繫，不乏軍官。「軍事時報」去年一項調查表明，約三分之一現役受訪軍人感受美軍內部確實存在極右或白人至上主義者，引起國防部重視，將制訂防止200萬美軍極端化的對策。

對照近日美軍承認，十年來丟失近2000支各式槍械。槍枝流向何處，讓人擔憂可能的後遺症。美國曾發生民兵對抗政府執法，或宗教組織與FBI交戰的案例，民兵組織、極端神秘宗教組織等，一直是聯調局重點監控對象。官方承認美國「內部敵人」和極端穆斯林恐怖分子對比，比外敵還可怕。1995年奧克拉荷馬大爆炸、1996年破獲郵包炸彈客系列爆炸，都說明內部敵人防不勝防，可能捲土重來。

美國擁有全世界最強大軍隊，軍人影響力舉足輕重。他們當然有參政權利，也有自己政治主張和支持對象，卻不能和職務混雜，或讓別有企圖者混跡軍中。譬如今年初，駐紮北卡的一名女上尉，休假時帶領近百名軍人參加華府挺川普活動，被揭發後她已離職。說明美軍紀律鬆動，退休將領經常捲入政爭，軍隊中立界線瀕臨崩塌。

美國民主病態讓人看到病癥所在，國會暴亂不能重演。2024年川普如再參選總統，老戲碼該有節制，不能讓專制的外敵有貶抑民主制度的口實。