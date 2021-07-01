習近平應否與拜登峰會 不能意氣用事

拜登 總統就職五個多月來，對中國 一直採取高姿態，不願與中國來往，即使互動，也像3月阿拉斯加外交會談般，從強勢立場來「教訓」中國，而不是平等交往。而中方最想要、美國 卻最不願意給的，就是拜登與習近平主席高峰會。相較於同樣是競爭對手的俄羅斯，拜登已在16日和普亭在日內瓦峰會，但對美中峰會卻刻意推遲，偏偏不給中國最想爭的面子。

拜登政府的政策順序是先振興內政，恢復盟邦關係，然後挾著優勢逼中國讓步，現在華府相信與中國交往的時候到了；拜登訪歐回國後，先由國安顧問蘇利文在記者會回答記者詢問表示，拜登可能與習近平峰會，也可能只是通電話。如果兩人見面，將安排在G20高峰會場邊舉行。近日經內部商議，啟動下一階段與北京高層的互動。

美中第一場互動機會，是參加29日G20外長會議。國務卿布林肯與會，本來預期可與中國外長王毅會面，但王毅最後只以視訊參加，雙方隔空對疫情交火，美中也失去直接溝通安排拜習峰會的機會。本來美方預期如果順利，今夏將派遣副國務卿雪蔓訪中國，然後布林肯或國安顧問蘇利文今年也訪中，為拜登與習近平10月在羅馬G20峰會場邊高峰會鋪路。

美國如意算盤這樣打，問題在中國似乎不接這個球。王毅未現身G20外長會議，可能顯示北京評估內外情勢對自己不利，如出席可能面對病毒溯源等質問，西方國家群起質疑下很難招架，遑論得分。而中共正逢建黨百年慶，如因此失分將牽動習近平政績，引發內部質疑。兩相權衡下，王毅迴避親身參與，只用視訊表達立場。

不少評論認為，習近平雖想解決與美國的紛爭，但眼前習拜會很難解決什麼問題，不但難得分且可能還失分，時機未成熟下相見不如不見。對中國來說，中美關係已不再處在未確定的十字路口，美國對中國政策已定，即對抗到底。蘇利文日前談話說得很明白，因此中國只有對抗，美國讓中國沒有選擇。

從大趨勢看，無論美中峰會是否舉行，都不會改變兩國關係走向，習見拜登不會讓雙邊關係變好，不見拜登，也不會讓關係更惡化。

中方認為責任不在北京，而在華盛頓。既然美國對抗中國政策已定，拜登還在日內瓦返國的記者會上，不承認與習近平有私交，認為只是公事公辦，何必熱臉去貼別人冷屁股？何況白宮還透露，拜登計畫即使會晤習近平前，將邀請四方安全對話(Quad)的領導人訪華盛頓，繼續施壓北京，等於3月阿拉斯加會晤的戲碼重演。

中方對美方態度不耐逐漸顯現，楊潔篪在阿拉斯加會晤中怒斥美國沒有資格教訓中國；近日美國防部長奧斯汀要求直接與中共軍委副主席許其亮通話，中方認為對等層級應是軍委委員、國防部長魏鳳和，直接拒絕，擺出高姿態。中共外宣還說，美國急欲和中國官員會面，被中方拒絕了，中方非常要面子，也可見北京態度堅決。

習近平28日還與俄羅斯總統普亭視頻會談，本來雙方並沒有要事須交談，只是儀式性延長「中俄睦鄰友好合作條約」，並讓普亭祝賀中國共產黨成立100周年。這個時機和安排其實很奇怪，兩人才剛在5月19日以視訊一同見證田灣核電站和徐大堡核電站開工儀式，為何才一個月又視訊峰會，無非是中方補回面子，中俄抱團想給美國顏色看。

美國與俄羅斯之前敲定高峰會後，中共中央外事辦主任楊潔篪曾緊急赴俄羅斯，轉達習近平邀普亭赴北京參加黨慶的邀約，卻被即將赴日內瓦參加美俄峰會的普亭「婉言」謝絕，普亭以視訊連線習近平，算是還中國面子，可見普亭在玩美中兩面平衡。

中共百年黨慶前，中南海對美國的憤怒情緒升高，既然美國要對抗，就以對抗回應，此舉必然激起美國以更強對抗來回應，從矛盾到摩擦、從小衝突到大衝突，似乎無可避免。但美中陷入新冷戰，甚至進入熱戰狀態，一定兩敗俱傷，全世界遭殃，結局無法想像。中國40多年來改革發展的機遇期必然嘎然而止，成為中國的噩運，也影響世界。

國與國之間互動，不能考慮個人好惡，因為事關大局。中南海無論如何忍辱負重，也應維持與美國的關係；更何況現在抗中已成民主黨、共和黨的共識，躲過川普，躲不過拜登。習政府如何趨吉避凶，避免意氣用事，讓中美長期對抗，才是中共百年嚴肅的課題與未來的挑戰。