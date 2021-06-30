對英艦開火 普亭給習近平送投名狀

拜登總統16日在日內瓦與俄羅斯總統普亭 會談四小時，展現孤立中國 的戰略意圖後，普亭自恃美中爭相拉攏，待價而估。俄羅斯軍艦和戰機23日在黑海，向一艘駛近克里米亞近海的英國驅逐艦開火警告，並在其附近投擲炸彈。隨後28日，普亭即與習近平主席視訊會議，發表聯合聲明宣布延長「中俄睦鄰友好合作條約」。中俄明顯在破解「拜普會」意圖，俄軍對英艦開火更成普亭送習近平的投名狀。

如今國際局勢千變萬化，正如普亭對習近平說的，「在今天這樣四處充滿衝突動盪的世界，這個條約極其重要」，「俄中友好條約扮演著穩定全球事務的角色」。美中俄三大國博弈，美國 似未占優勢或討到便宜，中國也拉攏下，普亭兩面押注，反而在美中之間左右逢源。

美國領導的北約軍艦在黑海演習，針對俄羅斯而來。英國驅逐艦「越界」闖入俄國聲稱的領海內，但北約不承認，俄軍開火警告後，英艦掉頭而遭受屈辱。這是冷戰後俄羅斯首次向北約軍艦發射實彈。英國最初否認，但BBC隨艦記者證實有此事，莫斯科還召英駐俄大使抗議，雙方結下新樑子。

情勢很明顯，川普、拜登都想「拉俄制中」，中國也想「聯俄抗美」，各方能做到什麼地步，譬如美國能否讓俄方旁觀美中角力不插手；也希望俄國不在中東攪局，讓美國專注對付中國，甚至讓俄方拒售中國先進戰機發動機等，或為華府的目標。而中國外長王毅日前也說，中俄戰略合作「沒有止境，沒有禁區，沒有上限」，表露強化與俄國結盟對抗西方的意圖。

美國這麼做，或許意味國力大不如前，無法獨力對抗中國，更遑論同時打兩場戰爭了。拜登上台後力推民主聯盟，反而對制裁俄羅斯多方讓步，想穩住俄羅斯，全力對付中國。但北約軍演顯然觸怒普亭。有評論說，俄軍向英艦開火，已把俄羅斯推向中國一邊，中俄實質結盟強化，意味拜登政府失策，未約束英國的舉動。

美中俄博弈進入激烈角力階段。習近平向普亭說，「世界進入動盪變革期、人類發展遭遇多重危機背景下，中俄密切合作可為國際社會注入正能量，樹立新型國際關係的典範」。習也想拉住普亭，對抗美歐，這樣發展下去或將意味世界雖無冷戰之名，新冷戰雛形卻更明朗化。

但三大國之間也充滿矛盾糾葛。中俄合則兩利，兩國是或曾是共產國家，現在因不同原因受西方制裁，中俄如能聯手，對抗美歐和北約制裁或反擊將更有力。中俄也是世界兩大不與西方合作的專制獨裁大國。俄國有選舉，實質上普亭卻修憲與親信輪流執政，想終身掌權，和習近平延任可終身掌權似乎惺惺相惜。兩國能源、經貿和軍事武器等合作，更是西方陣營的夢魘。

不過中俄之間也有矛盾。包括一，俄國曾併吞中國數百萬平方公里土地，歷史仇怨仍在，中俄睦鄰友好條約延長，給習近平在中共百年黨慶有個「成績」交代，實際上中國吃暗虧，老毛子似乎吃定中共。二，中俄面和心未必和，擺姿態給美歐看，抱團取暖可能屬階段性。三，俄人對中國崛起未必樂見，提防中國坐大宰制亞洲或世界，俄國近年常爆發反中排華風潮，疫情後曾驅趕中國人回國，其種族優越感使中俄合作難免各為己需，不易真誠推心置腹。

而美國想搶奪戰略制高點，拉俄制中也充滿矛盾。北約東擴威脅俄羅斯利益，美國又制裁俄國，在中東代理人戰爭諸如敘利亞、伊朗，兩國都有難調和的矛盾。俄羅斯干預美國大選、境內駭客攻擊美國企業電腦系統、美國施壓普亭不准搞死回國的反對派領袖納瓦尼等，這些事放在大局利益面前，美國可暫不計較，但最後可能算總帳，普亭不可能不提防，因此也對美國虛與委蛇。

美中爭相拉攏，給普亭成為國際戰略大玩家的良機。普亭念茲在茲想振興俄羅斯，習近平要推中國夢，拜登想振興美國，各有政治盤算和目標，最終得看各國的籌碼和實力。美、英、歐盟和北約實力今不如昔，或屬事實，各國都有自己的利益盤算，給習近平、普亭良機，讓西方民主陣營無可奈何。

美國率32國軍艦在黑海軍演，震懾俄國，更刺激普亭向中國表態。有分析認為，美俄問題有矛盾，卻存在解決的可能性，而美中進入全面對抗，除非習近平願意推動重大改革，否則美中矛盾很難化解，期待和平發展的世界，還是奢望。