香港「赤化」 兩岸關係也失去緩衝

台灣 駐香港 辦事處人員因拒絕「一中承諾書」，被迫撤離返台，僅剩經濟部駐港人員一人留守，即將在7月到期。事實上，香港駐台經文辦事處今年5月已暫停運作，澳門駐台辦事處也在6月跟進。香港局勢丕變，台港澳關係也降至冰點。

中共7月1日建黨百年大慶前，對香港屢下重手，港澳駐台辦事處關閉，台灣駐港辦事處也難存留，反映北京 對台港關係的戰略指導和影響。北京在香港抓捕民主人士、搜查「蘋果日報」前，北京為維穩而切斷台灣對香港「反中力量」的奧援，台港準官方關係早已中斷。

蘋果日報日前被迫停刊，蔡英文總統與副總統賴清德都表達聲援。蔡英文說，自由的台灣會一直撐著香港的自由，也盼望港人深埋心底對自由民主的企盼，有朝一日，能讓東方之珠再次璀璨。

港府先前暫停駐台經貿文化辦事處運作，明指台灣駐港辦事處為2019年的暴力示威者和「破壞香港繁榮穩定的人」提供支援，是「挑釁行徑」。事實上，從香港「反送中」風波開始，台港關係就發生變化。去年香港實施國安法後，蔡英文政府對與香港關係已有最壞打算。

對台灣來說，失去港澳做為兩岸互動的緩衝之地，弊多於利，台灣並不樂見。香港在港版國安法實施後，特殊地位已消失，難在兩岸關係中再發揮轉圜作用，反而成為兩岸衝突對立的引信之一，讓兩岸關係引爆更多戰火。

兩岸分治70多年來，香港一直扮演兩岸關係的中轉站。大陸堅持的「九二共識」，也是當年兩岸在香港會談拍板底定。1997年後，台港澳往來依循「錢七條」(1995年錢其琛發表的「香港涉台問題基本原則與政策」)，明定「在一中原則」下，港台航線「依特殊地區航線」辦理，台港特殊關係也由此底定。

錢七條強調，「台灣現有在香港的機構及人員可繼續留存」，不得違背香港基本法和一中原則，不得從事損害香港的安定繁榮的活動。台港關係就在錢七條與台灣的「港澳條例」下運行。參與港澳條例起草的蔡英文，應很清楚其中意義。

一切爭議都環繞「一中原則」。當香港作為「一國兩制」樣板，97年後仍寬容維持「兩制」，北京從未鬆動對「一國」的強調。而反送中的源頭就因處理港人陳同佳在台殺人案而起，演變成港人疑慮修例最終目的在「送中」，引發示威遊行，北京不滿， 最終導致港版國安法終結香港「兩制」地位。所以港版國安法實施後，民進黨政府也醞釀修改港澳條例。

台灣依中華民國憲法仍是「國家統一前」的一中狀態，但民進黨政府卻拒絕九二共識和一中原則。陸委會主委邱三太說，台方堅不妥協，是避免駐港辦事處成為大陸「一中」的突破口，進而威脅台灣民主自由，甚至對區域安全產生連鎖效應。兩岸因「一中」而形成僵局，關係難恢復，台港更難在「一中框架」下重建「特殊地區關係」，兩地官方機構關門降級是必然。

在北京堅持「一國」下，「兩制」蕩然無存，「一中原則」的模糊空間被丟棄，只能攤牌對決。事實上，民進黨政府在2020年總統和立委選舉，已坐收「反送中」紅利，自然藉北京緊縮香港自由，鞏固選舉優勢，想長期執政。

蔡政府對港也緊縮政策，加強政治審查，收緊香港人移民台灣的政策，讓香港憤青有遭蔡政府背棄的失落感；五名香港青年去年7月投奔台灣，今年初悄悄被送來美國，蔡政府不敢收留，對香港聲援口惠而實不至。邱太三強調台灣從未介入香港事務，想撇清關係，是怕兩岸經貿關係被斷絕，所以蔡政府只表態批判北京，支援港人的行動卻退縮。

香港長期擔任兩岸商業、金融交流和各方面的緩衝地和跳板。台港貿易4月的依存度高達8.9%，創2007年以來新高，香港是台灣第四大貿易夥伴、第三大出口市場，台港經貿關係不能也無法斷絕，就像兩岸關係再壞，也無法斷絕「三通」一樣。如何疏理政經分離的台港關係，成為民進黨政府的難題。

兩岸目前關係不睦，卻不致兵戎相見，但不能不處理「兩制」不再的台港「特殊政治關係」。兩岸關係融洽，台港關係就升溫；兩岸關係惡劣，台港關係就難存。兩岸僵局無解，香港扮演兩岸緩衝的地位愈來愈低。過去所謂兩岸四地只怕已一去不復返，難再回頭。但兩岸關係不能朝危機衝突走下去，否則大陸台港澳都是輸家。