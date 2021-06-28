川普復仇之旅 洩憤、刷存在感、抗官司

前總統川普 26日在俄亥俄州 舉行拜登入主白宮後的首次競選式集會，儘管名義上是為他的前白宮幕僚、正競選國會眾議員的米勒(Max Miller)助選，但他演講絕大部分時間都在重彈2020年總統大選的老調，即不承認大選結果，抨擊他最愛針對的目標：民主黨、媒體和不附和「選舉被偷走」論調的共和黨 人。他雖然暗示將在2024年再度競選總統，卻未對共和黨前途和國家方向提供任何新內容。

川普的俄亥俄州之行，作為輔選共和黨2022年國會期中選舉的第一站，充滿洩憤基調。未明說的目的之一，也在藉群眾聲勢，營造川普集團即將面臨刑事起訴官司的對抗籌碼。歷任總統包括小布希、歐巴馬卸任後都刻意低調，以免干擾新總統施政，或奪去同黨其他領袖光環。但川普離開白宮後從未消停，即使被推特、臉書封殺禁言，仍不斷透過聲明、受訪和演講等批評拜登政府，質疑共和黨內持不同政見者，時時刻刻想向外界證明只有他才是共和黨最高領袖，共和黨的一切由他說了算。

川普輔選行程被外界稱為「復仇之旅」，因為他並非按共和黨目標和需要輔選，只針對他認為「不忠」的共和黨政治人物，包括10位曾投票支持第二次彈劾他的共和黨籍眾議員，以及與他齟齬不斷、去年也曾投票支持第二次彈劾的阿拉斯加州共和黨籍聯邦參議員穆考斯基。而川普在俄州輔選米勒，目的是把曾支持彈劾他的現任共和黨籍眾議員岡薩雷斯拉下馬。

換句話說，川普要發洩私憤，要復的仇是私仇。無怪乎他26日在俄州演講雖然出席者人山人海，卻只有Newsmax和One America News兩家極右翼小媒體轉播，總統大選中力捧他的右翼媒體「福斯新聞」(Foxnews)也不捧場。而陪他前往造勢的只有備受爭議的共和黨眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)，和麻煩不斷的枕頭大王林德爾(Mike Lindell)。

川普挑選2020年總統大選他獲勝的俄州作輔選第一站，是試圖進一步控制共和黨的嘗試。兩次被彈劾的川普計畫利用一系列大型集會，包括30日將在德州州長艾伯特陪同下，前往美墨邊界巡視，想凸顯拜登政府移民政策失當；7月3日他還將在佛羅里達州發表演說，壓制共和黨內任何潛在的挑戰者。

川普在共和黨內仍擁有眾多支持者，他從一系列集會中可輕鬆找到「存在感」。據路透民調，至今仍有53%共和黨人相信是川普贏得2020年大選；全體選民認為川普贏者也達四分之一。但隨著時間推移，他面臨的挑戰不是減少，而是增多，最終能否控制共和黨，2024年如願再成為共和黨總統候選人，都在未定之天。

首先，川普集團因不法運作，最快本周將被紐約州聯邦檢察官刑事起訴。川普或想利用群眾聲勢，給支持者營造他被「司法追殺」印象，期待影響官司過程和判決。另外，國會眾院議長波洛西已宣布成立特別委員會，調查1月6日川普支持者突襲國會暴動，重點包括川普是否直接煽動，以及部分共和黨國會議員在暴動中扮演的角色。

其次，川普為他中意的共和黨參選人背書輔選，固然對這些參選人在黨內初選出線有幫助，但最後能否贏過民主黨候選人則是未知數。川普背書的參選人據統計約40至50名，他的衡量標準除參選人的勝算外，最重要的是：一、對他的忠誠度，是否認同他的「大選舞弊論」；二，選區是否有他不喜歡的競爭對手。

共和黨內愈來愈多策士擔憂，以此標準輔選與背書，勢將嚇跑中間選民。例如川普支持正競選聯邦參議員的現任眾議員巴德(Ted Budd)所在的北卡羅萊納州，川普去年領先幅度為1.3個百分點，只有2016年的一半，顯示北卡中間選民正在遠離川普。

再次，川普與共和黨其他高層人物關係仍緊張。26日晚的演講，他繼續抨擊曾擔任他副手的前副總統潘斯、共和黨參院領袖麥康諾。因為潘斯主持國會兩院聯席會確認拜登當選；麥康諾則稱川普對國會暴動有「實際上和道德上的責任」。

有意在2024年出馬競選總統的潘斯，雖一再遭川普支持者責難威脅，但他上周四在雷根圖書館演講，直言不諱表達對川普支持者無視選舉規則，毫無證據地質疑大選結果的不安。他說：「此時此刻有對我們的黨和我們的政治前途更重要的事，如果我們失去對憲法的信心，我們就不只是輸了選舉，而會輸了整個國家。」