習近平借建黨百年 鞏固黨內領導權

香港 最近發生「蘋果事變」，「蘋果日報」高層被捕，資金被凍結，報紙無法運作，結束26年的經營，已於24日停刊。事件象徵中共 控制香港進入新階段，作為香港核心價值的新聞自由，已全面被消滅。美國總統拜登首次單獨就香港問題公開譴責北京，破壞香港的新聞自由；英國、歐盟和其他國家也表達譴責。很多人不明白，為什麼北京要冒天下大不韙，被國際指責，還堅持這麼做？

其中一個重要原因是立威。中共歷史顯示，當它受國內外挑戰時，往往會採取對外行動，甚至不惜衝突也務求勝利，以轉移對困局的關注。對中共而言，香港仍是「外」，因此用國安法打壓香港，並務求完勝；美國和國際支持香港自由，中共偏要徹底壓制民主自由的聲音，不但做給美國看，還向國內14億人證明，中共絕不向外國勢力低頭。蘋果日報行政總裁和總編輯被控「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，「外國勢力」指的就是美國。

自2020年初中國爆發疫情以來，中共在國際上就處於劣勢，被國際指責隱瞞疫情，導致病毒傳播全球。習近平 政府也一直謀求扭轉劣勢，除了「口罩外交」「疫苗外交」，並向國際擺出戰狼外交姿態，但迄今為止，與美國、歐盟、印度和澳洲等國關係愈來愈緊張。習近平要對外採取行動，藉此立威，唯一有把握獲勝的是打擊香港，因為香港無力還擊，任由北京宰割。

除了對外，中共也對內立威。截至6月中，大陸經濟仍未從疫情衝擊中完全恢復，不少行業特別是服務業仍在掙扎；中國又面臨新一波資金外流威脅，經濟停滯未復，美國經濟正快速復甦，投資環境比中國穩定，2023年前應不會升息，大陸資金可能流向美國。

習近平緊抓經濟控制權，不容國內出現不受控的富豪和私企。因此把矛頭指向私企，特別是最有活力的科技網絡企業。阿里巴巴馬雲被整肅，被罰款182億人民幣，宣布交出部分財富。習政府4月底曾下令，要最大的34家互聯網企業推行「公平競爭」，震懾騰訊馬化騰、京東劉強東等人紛紛對中共表忠。相對美歐也反壟斷，約束大企業，卻不會凍結個人資產，這是獨一無二的「中共特色」。

最新一波抓經濟權矛頭指向加密貨幣。全球最流行的加密貨幣比特幣(Bitcoin)，3月中每枚漲破6萬美元，最近北京打擊比特幣在中國的「礦場」(mining)，使比特幣價格狂跌，26日跌至3萬美元。中國比特幣礦場占全球65%，因為受到打擊紛紛出逃，不少「礦工」逃到德州。專家說，中國因此損失以兆元計加密貨幣生意。加密貨幣主張「去中央化」，不受各國政府央銀左右，實行獨立自主運作，在習近平堅持「黨領導」的思想下，不可能生存。

習近平還有鞏固領導權的關鍵原因。中共19大六中全會將於今秋舉行，按照慣例，六中全會將處理黨建和人事；五年前，習近平就是在18大六中全會正式成為「習核心」，為一年後舉行的19大作準備。中共20大將於2022年秋天舉行，這是習近平個人政治生涯最重要的一次會議。

因為他2012年上台以來，一直以延長任期為目標；他的政治前途能否延長下去，就看20大會議開得是否順利。而20大是否順利，則要看今秋六中全會是否順利。所以由今夏到今秋三、四個月，將是中共黨內權鬥的關鍵時刻。習近平能否順利延任鞏固領導權，黨內反對聲音能否找到挑戰機會，都可能在這期間看出端倪，所以近期黨內出現「永不叛黨」宣誓運動，重提叛黨者被抄家滅族故事。

中共中央看準建黨100年，正好趁7月建黨慶祝高潮，大力宣傳共產黨偉大，必須堅持黨的領導權(也就是一切由習近平領導)。本月16日出版的中共理論雜誌「求是」，刊載習近平的文章「堅持黨領導」，應是他對六中全會和20大的最高指導思想。他文章中說，在堅持黨領導的重大原則上，立場要特別堅定，絕不能有任何含糊和動搖；因為沒有中共領導，就沒有今天的成就，所以廣大幹部群眾必須愛黨愛國，接受黨領導。

正是堅持黨領導的指導思想，習近平不斷尋找國內外的矛盾，包括對發起反送中運動的香港人徹底鬥倒，對所有指責北京隱瞞疫情的國家也發動鬥爭。但自絕於國際的鬥爭路線四處樹敵，能否長久維持？林彪曾問井崗山的紅旗能打多久，現在也該問，習旗能打多久？