拜登成敗：雙軌制預算和抑制通膨

拜登 總統任期跨進第六個月，兩黨協商終於達成約1.2兆元基礎建設預算 法案。當前兩黨嚴重分裂，協商卻露出曙光，拜登笑逐顏開在記者會宣布成果，背後充滿政治盤算和挑戰。與溫和派共和黨 參議員達成基建協議後，拜登面對黨內激進左派推動的綠能預算與人文基建壓力，各界也擔心有史以來最龐大的聯邦計畫對疫後經濟復甦和通貨膨脹的壓力，聯準會能否駕馭通膨怪獸。

拜登上任後先搞定1.9兆元新冠紓困法案，5月底再提出6兆元的2022年龐大聯邦計畫。這是二戰後聯邦支出的高峰，除了對經濟基礎建設投入巨金，也更包括對教育與社會福利、環保綠能發展的「軟性基建」投資。拜登強調「美國就業計畫」與「美國家庭計畫」兩大方案將振興美國，是兩黨可合作的國家建設方向。

1.9兆元新冠紓困案是因應世紀疫情，6兆元的預算才是拜登與民主黨念茲在茲的大政府政策，要升級國家基礎設施和擴大社會安全網，重新培養消失中的中產階層，厚植國力，與中國等國家競爭。

但雄心壯志的計畫，一開始就遭共和黨強烈反對，尤其擴大社會福利。拜登一直不放棄兩黨合作，拖到近日才把五位共和黨溫和派參議員拉上車，就硬體基礎建設達成共識。這項基建包括道路橋樑、鐵路、機場、港口、水庫、寬帶互聯網與發展先進製造業資金等。未來五年將支出9730億元，八年內達1兆2000億元，其中5790億元為新開支。但共和黨是否完全同意整體預算，還有疑義。

實際上，拜登與參眾兩院民主黨商量把預算一拆為二 ，兵分兩路「雙軌制」立法。第一部分是兩黨基建協議，先滿足共和黨對硬體基建要求，約1兆元法案確保至少五位共和黨參議員支持，在參院能以60票通過；民主黨占多數的眾院則必可通過。

第二部分4兆元才是難題所在。包括兒童家庭福利、普及學前班、免費兩年社區學院、帶薪假，加上電動車開發、綠能氣候變遷產業等，推動這些項目意味須增稅。這部分是硬核，民主黨內溫和派與激進派也有歧見。

拜登採雙軌制先由民主黨占多數的眾院通過，但如被共和黨視為開支浮濫，將增加在參院通過的難度。所以民主黨將動用「預算協商」(budget reconciliation)程序，繞過參院需60票才通過的規定，靠51票多數強行通過，國慶假期後開議的國會即將對決。

已有評論指共和黨與拜登合作，形同上當受騙，通過二戰以來最大手筆政府開支，共和黨將反悔。共和黨領袖麥康諾已表懷疑。拜登已表明，硬軟兩部分預算要同時表決，相互關聯，缺一不可，這樣更為通過增加困難度。

即使如數通過預算，聯邦赤字將暴增，達1.8兆元，未來10年每年增加1.3兆。聯邦政府每月須為借貸支付利息；如利率上漲，利息就增加，吃掉經濟成長的稅收，利息金額將排擠其他預算，而目前通貨膨漲怪獸已兵臨城下。

批評者指出，拜登預算假定未來美國經濟每年成長2%、失業率低於4%，是太樂觀的評估。目前紓困金大筆入市，對疫後經濟重啟產生扭曲作用，使許多市場預測極不確定。經濟情勢讓聯準會緊張，是否應升息以提前抑制經濟過熱。

原來認為升息時機在2023年後半年，現在聯準會內部鷹派已主張應及時升息。達拉斯聯準理事卡普蘭認為，2022年就要升息；亞特蘭大聯準理事波斯提克也贊成明年升息，提早踩煞車。聯準會主席鮑爾認為，目前物價上漲，通膨只是疫後暫時現象，高物價很快會消退，通膨可維持「可持續的水平」，不值得緊張，利率應維持現狀。

據歷史經驗，美國二戰後有兩次大型通膨危機。一是韓戰帶來的暫時性通膨，但預算撙節後就度過危機。另一個越戰與「大社會」福利政策支出結合造成大通膨(The Great Inflation)，加上持續的石油危機。兩個危機有客觀因素，更有人為因素。

事後檢討，當時兩位聯準會主席伯恩斯與密勒都高估經濟發展潛力與就業市場，錯誤研判導致1979年到1981年通膨高漲，1981年利率更是近代最高，達駭人的16.3%。最後導致當時的詹森總統與卡特總統，都成為連任失敗的一任總統。

拜登採用的「雙軌制」預算即使過關，連任提名權在總統手中的聯準會鮑爾如何拿捏，才不讓拜登像他的前任川普一樣，成為一任總統，不但影響美國復甦，也牽動拜登前途。