紐約大媽廣場舞歌頌中共 傷華人形象

下周四就是中共 建黨百年黨慶。黨媒「人民日報」上傳紐約市法拉盛一群大媽在公園跳廣場舞，高唱「沒有共產黨，就沒有新中國」視頻，凸顯海外華人慶祝中共黨慶。全美歧視華裔事件層出不窮之際，這類活動和宣傳也引發爭議批評。

大陸移民網友留言說，「這就是紐約華人為什麼老被打的原因吧？」「不小心打開視頻，被噁心到了」。「我是老大媽，看這些廣場舞就覺得丟人現眼。像一群傻子！」有人甚至說，「這些大媽偷渡美國 ，在美國入籍吃救濟，是時候回中國養老了」，「這些大媽這麼懷念共產黨新中國，行動起來趕快回中國去吧」，批評和不滿的聲音遠蓋過認同的聲音。

但也有網友說，「那些打華人的老黑還管你什麼共產黨不共產黨？」也有人說，「中共深受中國老百姓歡迎，這是誰也改變不了的事實」，「自己高興就好，自由的美國嘛」；有人質疑「我很好奇，跳一次給多少錢？」質問是否有人幕後出錢，搞群眾活動營造民眾擁護中共的印象。

對「沒有共產黨，就沒有新中國」，網友說，「看看這些中國大媽說話，就能想像她們腦袋被洗成了啥樣」。「中國沒有共產黨會怎樣？沒有共產黨就沒有反右、沒有大躍進、沒有文革，就沒有六四、不會死那麼多農村精英、不會死那麼多抗日英雄、不會死那麼多私營業主、不會死那麼多人……」。海外華人的嘴封不住，意見多元化，也有各種代表性。

這件看似社區活動的小事，其實反映了大事。在美加新冠疫情肆虐，各族裔對疫情起於武漢，對華人或亞裔不滿，動輒惡言相向甚至暴力毆打、歧視侮辱之際，外人厭惡中共或中國人情緒創新高。少數華人不知收斂，占據公共場所跳廣場舞，播放歌曲聲音超大，還歌頌「中共偉大」，明顯不識時務、自討苦吃，徒然加深其他族裔厭惡華人的情緒。

有人認為，播「沒有共產黨，就沒有新中國」歌曲，洋人根本聽不懂，怕什麼？這就小看人家的語言能力了。再說，人民日報傳視頻，美國人難道不會翻譯？如在社交媒體傳播，揭露華人在美國土地上歌頌中共、擁護專政，吹噓落伍的制度和壓制人權的政府，對華裔社區形象是好是壞？答案不辯自明。

從這件事，讓人感受美中關係十幾年來翻天覆地的變化，值得華裔警惕和省思背後原因。回顧90年代和本世紀初，中共領導人江澤民多次訪美，在華盛頓或全美各華埠所經之地，大陸移民一片五星紅旗、人海夾道歡迎；訪問大學、舉辦座談，美國地方首長、國會議員出席，美中友誼洋溢，美國肯定美中友誼的活動到處可見。

那時美中關係火熱向上，從負責任的利益相關者、競爭夥伴，美國政府、智庫、高等學府一片「中國熱」；美國人感受中國正朝美國期待的方向走，美中交往最終能促進世界和平安全和繁榮。習近平2012年、2015年兩次訪美，同樣享受這種風光待遇。

那時高等學府歡迎中國留學生 ，譬如聖地牙哥加大中國學生學者聯合會，對校方邀達賴喇嘛演講，表達杯葛抗議，迫使校方取消活動。那類「中國影響力」確實讓一些人忘乎所以，逐漸演變，以致如今很多「中國現象」成了外人厭棄的對象，美中友善氣氛也成了絕響。

大大小小因素都刺激美國人覺醒，發現中共要藉經濟實力和崛起，改變美國領導制訂的國際規則，想挑戰或取代美國領導地位。習近平所謂中國模式、人類命運共同體都不脫這一套。川普發動貿易戰、科技戰和清查竊密、嚴防中國間諜、關閉孔子學院等，都和習近平領導下的中共行為息息相關。

疫情肆虐更加重美國民眾對中共或中國的惡感。丕優(Pew)民調，九成美國人認為中國是美國的競爭對手或敵人；逾七成民眾贊成對中國強硬。即將卸任的中國駐美大使崔天凱見證了中美關係從熱變冷的過程。這樣的背景下，大媽們公開歌頌中共，難道在輔證「滾回你的國家去吧」的歧視有理，讓全體華人跟著受害？

美國是自由國家，任何人都有言論自由，可表達擁護對象。但擁護歌頌中共，按理應回國加入「偉大中國夢」行列。在崇尚自由、人權和民主的美國土地，顯得格格不入，不信你可舉五星紅旗上街試試，道德邏輯有重大缺陷，現實上有危險，人地不宜。大媽們，請別為華裔同胞添亂了，收斂起讓人厭惡的落伍舉動吧。