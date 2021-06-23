病毒溯源水很深 美國能查出什麼？

美歐聯手調查新冠病毒源頭，對中國 不利，但在找到確鑿證據前，不能假設中國有責任或「犯罪」，但也無法辯說中國完全無辜。至少武漢爆發疫情 ，中方延後通報，使疫情蔓延全球，難逃責任。而病毒究竟是自然產生，或實驗室大意洩漏，或根本是人為製造的生化武器，三個不同層次責任有天壤之別。一年多來，確實有人居間操縱誤導，想幫中國脫困。

拜登總統5月27日下令情報部門90天內提出病毒源頭報告。依此推算，8月24日前後是「大限」。不少評論認為，情報結論出台後可能引發風暴，這是假設報告對中國不利。但事實上，查出確鑿證據、掀滔天巨浪的機會偏低，除非美方能發現重大新證據，包括謠傳中方有人投誠作證。

川普總統、國務卿龐培歐多次指控病毒源於武漢病毒研究所洩漏，但這類指控屬「政治性」，缺乏實錘證據。當時首席抗疫專家佛奇也強烈否認病毒來自實驗室；北京外交部更甩鍋美軍把病毒帶進武漢世界軍人運動會，造成美中激烈口水戰。

事隔一年多，綜合各種報導，病毒源頭追查確實有許多「人為介入操縱」痕跡，世衛、國際專家都捲入為中國護航。

一，法國「世界報」近日發表「新冠病毒與對北京有用的白癡」文章，把矛頭指向歐美著名科學期刊「柳葉刀」(The Lancet)，指它壟斷觀點，變成北京有用的白癡。

主因是2020年2月19日，「柳葉刀」發表27名科學家連署信，指多國科學家已分析新冠病毒基因組，得出病毒源於野生動物，「堅決譴責新冠病毒並非來自自然界的陰謀論」，也排除病毒是實驗室洩漏。這封信下定論過早，意圖使病毒源自實驗室成為討論禁區，和科學研究追究真相和證據的精神背道而馳。

疫情發生一年半後，今年5月13日，18名科學家連署文章在美國 「科學」期刊發表，強調必須嚴肅對待病毒是自然傳播或實驗室洩漏的假設，直到掌握證據為止。他們反擊「柳葉刀」想封殺病毒是實驗室洩漏的調查。如今拜登讓他們得嘗所願。

最啓人疑竇的，前述27位連署稱病毒來自自然界的科學家，領頭者是和中國有利益關係的生態健康聯盟(EcoHealth Alliance)總裁達薩克(Peter Daszak)；該聯盟是武漢毒研所蝙蝠病毒研究的資助機構。他不知是心虛或想掩人耳目，把自己姓名排放在連署學者第四位，被非政府組織「美國知情權」(USRTK)扒出電子郵件，掀開他是阻擋病毒從實驗室洩漏調查的關鍵人物。

達薩克和武毒所合作出資，有共同利益，想迴護中國，成了業界醜聞。而「柳葉刀」迄今未作說明，誰和誰有無利益掛鉤、甚至被收買，美國情報機關可能感興趣。

美聯社披露一封中國政府文件，規定中國所有新冠病毒的研究公開前，必須經政治審查，違反者將被嚴厲懲罰。中共想掩飾什麼？也被外界質疑。

不過，這些情況只能說明外國科學家、權威期刊和中共似有「默契」或暗中合力編織一張防護網，阻擋不利武毒所的調查，並不能證實該所洩漏病毒，遑論人為製造病毒。

二，美國抗疫專家佛奇在川普任內堅稱病毒源於自然傳播，拜登宣布調查後，他態度180度轉變，改口不相信病毒是自然產生。他也掩飾任職國家衛生院期間，曾提供60萬元給武毒所研究蝙蝠病毒，到底為什麼？涉及政府間合作和科研爭議，水似乎很深很濁，有待釐清。

三，世衛組織本來認定病毒是自然傳播，「極不可能」從實驗室洩漏，如今秘書長譚德塞贊成再調查，態度轉變讓北京擔憂調查「失控」。

四，目前有多個國際研究組指病毒不可能自然產生。美國官員2018年訪武毒所後曾提警告，指該實驗室安全設施不足，一旦蝙蝠病毒外洩可能引發大災難。武毒所也曾進行「功能增益」(gain-of-function)研究，故意創造更多病毒，再研究如感染需要何種疫苗。目前對比病毒基因列序，暫排除和武毒所的病毒和全球疫情病毒不同，對中方有利，但中方須提供更透明的證據。

另外，美情報指武毒所三名員工2019年11月住院，症狀與新冠一樣；疫情爆發前數月，中方就研發疫苗，真相都待釐清。中方堅稱是自然傳播，美方指控實驗室洩漏，兩方都缺乏證據。時過境遷，很多證據已毀，美國最後如查不到證據，只有政治指控，就難對中國構成威脅，屆時拜登政府將如何下台階？