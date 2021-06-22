美國振興vs.中國崛起 誰擁更多優勢？

眼下美中兩國競爭，很多評論認定兩國已平起平坐，恐屬誤導。中共宣傳自認即將超越美國 ，但事實上，兩國條件、國際處境、軟硬實力等差距還很大。美國宣傳「中國 威脅」，全方位遏制中國，中國也不斷向美國叫板，美國國力確實走下坡，被中國追近；但中國崛起面臨很多瓶頸，習近平政權像在擊鼓傳花，即使經濟、建軍、太空探險等成就讓美國飽受壓力，但「後習近平時代」中國何去何從，前景不明；美中各遭遇不同困難，美國仍居上風。

美國國會參院兩黨合作日前通過投資2500億元，將資助科技研發、人工智慧和機器學習、機器人、高性能運算和其他先進技術，要把中國甩得更遠，預料眾院將順利通過，交拜登 總統簽署。

另外，兩黨參議員協商基建法案，共和黨已贊同1兆元方案，雖和拜登提議4兆元差距甚大，但能翻修逾3.2萬公里道路、修建橋梁、全面汰換全國老舊供水管線、廣建電動車充電站、打造100%覆蓋寬頻網路，還有能創造數百萬個就業崗位的多項方案，可謂二戰以來最大規模刺激經濟方案，都著眼振興美國，增加國家競爭力。

拜登上任剛滿五個月，無論國內抗疫、疫苗生產和注射、援助外國，對外結合G7和北約盟邦，擺出共同對付中國架式；美歐將捐助10億劑疫苗給世界，拜登與普亭峰會四小時，試探「聯俄制中」和減緩中俄結盟機會。拜登內政、外交都擺脫「心智薄弱老邁」的印象，跌破共和黨和川普支持者眼鏡。

但黨派政治下，拜登不可能一直順利；共和黨虎視眈眈等待拜登政府出錯。從共和黨德州州府出錢建邊境圍牆、黨內杯葛拜登聲音此起彼落，基建方案要順利推動不易。一旦Delta變種病毒肆虐、疫情再起，或通膨失控、經濟復甦力道轉弱，五個多月來政壇寧靜氣氛打破，振興美國的氛圍可能中斷。很多人擔憂美國民主在自毀，習近平也說「東升西降」，都基於此。

拜登執政除了移民政策、重返國際組織，諸如基建、振興美國、遏制中國等政策幾乎都「川規拜隨」。譬如對華為等禁運、禁止投資和共軍有關59家中國企業、嚴查竊密和與中國有關學者等，還加碼縮緊。拜登也延續軍艦戰機在南海、台海活動，強化「四方會談」和東亞盟邦關係，追查病毒源頭，使中國面臨改革開放40多年來最差的國際環境，形同被孤立。

中國近年全力建軍、想挑戰強勢美元，美中軍備競賽誰會走入前蘇聯被雷根總統「星戰計畫」拖垮財政的後塵？以中國經濟實力，中共和民間幾乎無人相信中國會被軍備或太空競賽拖累。弔詭的是，很多事明知可能，卻總認自己是例外而難以提防。

中國加大投入最耗錢的海軍建軍，打造全球最大艦隊，將建四個航母打擊群，並已建立空間站，投入月球、火星探險及各種導彈和反導系統研發，各方面燒錢速度比美國還大氣。很多中國人認為，軍備競賽最後被拖垮的不是中國，而是美國。但美國數十年來已「習慣」沉重軍費負擔，它是維護霸權利益所必需，中國想後來居上付出代價須更高。

近期披露的資料，2020年中國所有城市賣地收入高達8.4萬億人民幣，占全國財政收入44%(2019年占40.3%)，更占地方財政收入的84%，創歷史新高。財政收入不足，靠賣共產革命收歸國有的土地支撐財政，如何永續？而經濟轉型、科技提升等面臨國際杯葛禁運，前景坎坷。

中國還有要命的維穩罩門，習近平即使明年延任，五年後總需有接班人，專制政府表面上行政效率高，但永遠靠壓制維穩能苟延殘喘多久，實際上比美國民主脆弱得多，14億人跟著承擔國家社會不穩的風險。

美國財政赤字空前，國債逼近30兆，靠美元、軍力和強勢金融機制支撐，也難永續；美國還有黨派紛爭、龐大福利負荷，前景多艱。但美國有超強反省調整能力，川普、拜登政權輪替已見其特長。總體看，美國發揮體制優勢和各種優越條件，並不悲觀。

反觀中國，崛起之路能否延續，關鍵在經濟維持高成長，不跌進中等收入陷阱；中國經濟成長如從6%再降至5%或更低，將進入長期緩慢成長期，崛起之路將中斷或減緩。加上科技業遇遏制、出口難維持高成長、人口高齡化未強先老、社會保障負荷沉重等難題。美中比較，誰還堅稱一黨專政將帶來偉大勝利，中國將超越美國，無異自欺欺人。