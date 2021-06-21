美國「疫苗外交」之外 還可做什麼？

美國 政府慷慨捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗 ，於台灣時間20日下午抵達桃園機場，以具體行動支持台灣對抗新冠疫情 的挑戰。儘管美國官員一再強調「挽救生命」的美意不附加任何條件，但外界多解讀為這是抵消中國「疫苗外交」影響的重要舉措，旨在限縮北京在台灣疫苗短缺之際、操作兩岸關係的空間。而美國除與中國展開疫苗外交戰之外，應該還能做更多事。

隨著美國民眾疫苗接種率向70%的目標邁進，美國疫情大幅緩解。美國憑藉雄厚的經濟實力和先進疫苗研發和生產能力，已開始著手幫助世界各國，尤其貧窮國家接種疫苗，對付已在全球肆虐一年多，造成1.8億人染疫、380萬人喪生的新冠疫情。

拜登總統上月17日宣布，美國將在六周內，向國際供應8000萬劑疫苗。包括最新承諾的2000萬劑輝瑞、莫德納和嬌生疫苗，以及此前承諾未在美國獲得認可的6000萬劑阿斯特捷利康(AZ)疫苗；美國捐贈疫苗劑量是兩大地緣政治對手俄羅斯和中國捐贈世界1500萬劑的五倍。

日前在英國舉行七大工業國集團(G7)峰會期間，拜登再宣布未來兩年向100多個窮國捐贈新冠疫苗5億劑；在美國推動下，G7其他國家也承諾捐贈疫苗5億劑，使G7承諾捐贈多達10億劑疫苗。拜登並誓言「在抗擊新冠肺炎大流行的鬥爭中，我們的國家將成為全世界疫苗的兵工廠」。

美國的舉措體現疫情前各國人民休戚與共的理念，也奠定美國在全球對抗疫情中的絕對領導地位，使中國此前的「疫苗外交」相形見絀。

儘管去年底以來，中國利用美國疫情嚴重，自顧不暇，優先考慮對本國民眾施打疫苗而無法對外供應疫苗的機會，大肆推展「疫苗外交」。但據總部位於北京的播銳智諮詢公司(Bridge Consulting)統計，中國出售外國疫苗數量(6.83億劑)幾乎是捐贈數量(1830萬劑)的近40倍。

這與美國大手筆慷慨捐贈，形成鮮明對比。中國把尚未結束三期臨床試驗，也未獲世界衛生組織(WHO)批准的疫苗，出口到迫切需要疫苗的國家，對內還宣傳標榜「人道主義」，在國際間頗受詬病，被批評「趁人之危」、「發疫情財」；而中國疫苗效用有爭議，在外國接種後狀況百出，更使中國想透過「疫苗外交」而收穫的軟實力大打折扣。

美國在「疫苗外交」下半場漂亮出擊，贏得世界讚譽。但美國不應滿足於此，應該藉此次新冠疫情作更深層思考，促使全球作出改變，讓窮國和富國人民都能獲得相應的醫療資源，實現健康權利公平。

當前全球健康資源分配極不公平。據2017年統計，在富國，每年人均醫療開支為2937美元；而在不少窮國，人均醫療開支不到41美元。且各國用於醫療研發經費分配也極不合理，多數流向富有的病患，因為製藥商認為這樣投資才有利可圖。

在美國，我們可以選擇各種過敏藥物，因為眾多製藥商都熱中研發，然而對那些最致命的病症，包括非典型性肺炎(SARS)等構成嚴重大流行威脅的病疫，卻很少人願投入人力、物力研發。

新冠疫情在全球大爆發，對人類生命和經濟、社會造成嚴重衝擊，暴露全球在應對公共健康危機時準備不足，也給當前拜登政府帶來大好機遇，讓美國可藉此發揮自己的影響力，領導各國為因應未來的大流行病未雨綢繆。而其中一個刻不容緩的措施，就是推動在今年11月世界衛生大會上，簽訂一個應對大流病的全球協議。

這份協議至少應解決三個問題：其一，應確保提供一個基本健康制度，要求各國政府疫情透明化，杜絕類似中國去年隱瞞疫情做法。讓民眾在可預防的疫情到來前盡快接種疫苗，而不像新冠疫情爆發初期，各國政府和醫務人員束手無策，坐以待斃。 這需要各國增加投資，改善疫苗供應鏈，提高全球製造、運輸和配送能力。

其二，推動各國政府提供激勵機制，增加對醫藥研發的資源投入，研發結果讓窮國也有機會共享。

其三，對由政府以公共投入資金研發的新藥，政府應保留控制權力，不能很快無條件地轉讓給私營公司牟利，以致民眾公共利益受損。

疫苗應是公共產品，面對國際公共衛生危機時，各大國之間應該合作，而非爭奪輸贏。拜登政府若能在「疫苗外交」和「零和遊戲」之外看更遠，不僅能在下次疫情到來前，讓世界更有準備，也能進一步鞏固美國的世界領導地位。