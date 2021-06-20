對異見趕盡殺絕 習近平難收香港民心

香港 「蘋果 日報」17日被「抄家」事件引起國際關注，美、英和歐盟已公開讉責，指搜查有政治動機，破壞新聞自由。中國外交部駐港公署則回應說，反對外國和外媒干涉香港事務和中國內政。這次事件不但關係到香港核心價值之一的新聞自由存亡，更反映習近平政府務求趕盡殺絕異見人士和媒體的政策。

17日清晨，500名警察(包括國安警察)前往蘋果日報大樓搜查，不但逮捕五名高層主管，還帶走44部電腦和16部伺服器。有報導說，這是香港首次搜查新聞機構，情況特別嚴重。香港原來所行的英美普通法，保障新聞自由，警方絕不搜查新聞媒體。但習政府卻繞過香港，在北京通過港版國安法，用「黨法」治港，消滅所有反對聲音。

香港保安局長李家超還說，蘋果大樓是「犯罪現場」，要記者和員工登記姓名和住址；又警告記者，不要「同流合污」。被捕的五名高層主管，總裁張劍虹和總編輯羅偉光18日被國安處起訴，罪名是「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全」。

犯罪證據是，蘋果日報2019年至今刊登過數十篇文章，文章呼籲外國制裁香港和中國。這顯然是「言論入罪」的開始，新聞自由從此進入新的紅色恐怖階段。國安法出手不可能沒有結果，看來蘋果停刊，應是指日可待。

香港電台知名節目主持人曾志豪18日突然被解雇。他在臉書撰文說，在目前趕盡殺絕的政治低壓下，他自知難逃被解雇的劫數。今年4月底，港台「鏗鏘集」記者蔡玉玲被判假新聞罪名成立，她為了追查2019年反送中 期間的「7.21事件」真相，調查肇事者的車牌，車牌是公開資料，她卻因此被定罪。5月底，港台知名女記者利君雅也被解雇；她最被人津津樂道的採訪，是2019年6月的一次特首林鄭月娥記者會，她大聲要求林鄭「講人話」。

反送中期間多名暴紅的播客，也在低壓下出走；蕭若元去年夏天已率先出走，移民台灣，劉世良只能在加拿大發聲(影片在YouTube播出)。網台D100的「左右大局」主持人李慧玲，已於今年4月底「封咪」(停止廣播)；她的最大感觸是，「左右大局」的多名嘉賓、以及D100多名主持人，都已成為階下囚。

香港著名政評人李怡，也在壓力下停筆。政壇重量級人物陳方安生，去年夏天已洞悉先機，宣布退出政壇；民主黨創黨人李柱銘，因參加反送中集會4月間被判刑，他表示不會放棄抗爭，但也愈來愈少公開發言。趕盡殺絕的低氣壓，反映黎智英反極權的勇氣，陳、李、黎和何俊仁被左派打成「禍港四人幫」，他們的經歷反映香港的處境。

習近平當局雖對異見趕盡殺絕，卻收攬不了香港民心。國安警搜蘋果後，港人擔心蘋果不能出報，大批記者當晚前往將軍澳蘋果大樓，看被抄家後的編輯部和印刷廠如何順利出報，還加印至50萬份。第一批6000份被送到旺角，媒體集中報導亞皆老街的一個報檔，這個報檔平時每日只訂80份，這晚增至1880份。

零晨零時，報紙送抵報檔，已有數十人排隊，未到凌晨2時，全部1880份報紙賣光。檔主「超哥」額外多訂5000份，但蘋果只給他3000份。有些購報者買兩三份，有些10、20份，最多買100、200份。民眾表示，蘋果是香港唯一敢講真話的報紙，所以十分珍惜，因為一旦停刊，就再沒有了。

港人排隊買蘋果日報，反映出民心向背。這種反共和支持香港核心價值的民心，在習近平掌權十年中愈來愈呈現。2012年，全港中學生「反國教」(反對愛國教育)，種下年輕人抗爭之心。2014年，港人用雨傘抵擋極權催淚彈，影象震動全世界。2016年，年輕人投入立法會選舉，多人當選，但港府宣稱他們支持港獨，DQ(取消)他們議員資格。

2019年，反送中運動爆發，多次遊行人數超過100萬；當年11月，全港舉行區議會選舉，獲民意支持的民主派贏得壓倒性大勝，親中建制派大敗。人心向背表露無遺。

中共今年慶祝建黨百年，全力宣傳黨的偉大，宣傳馬克思主義和共產主義如何正確，將象徵現代文明的自由、人權、民主和法治視為洪水猛獸，是有別於馬克思主義和共產主義的異見，必須趕盡殺絕，全面殲滅，是唯一敢講真話的蘋果日報被抄家的原因。不過，明眼人都知道，一個自絕於世界文明的專制獨裁政權，不可能永遠存在，中國最終必將回歸世界文明。