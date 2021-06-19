拜登政府掉頭全力對付中共 北京不急？

拜登 總統結束與普亭總統會面後，世局焦點轉移到美中關係。拜登何時與中國國家主席習近平 見面，美方彈出前奏曲，箭已上弦。但中方自有主張，此時「拜習會」究竟誰能從中獲更多利益；萬一中方不想會面，拜登如何聯手盟國施壓，習近平此時也不能顯露對美方讓步。一般認為，如果真有拜習會，一定也各說各話，難有明確結果。拜、習過去以副元首身分見面多次，首次以國家元首身分會面，拜登可能居下風。

拜登與普亭峰會後，白宮國安顧問蘇利文拋出拜習會的可能性，表示拜、習兩人將「盤點我們當前的關係」，可能坐下來談或電話對談，或其他方式和情況。最自然方式是安排兩人今年10月義大利G20峰會的會外會談，目前未作決定。

兩國元首見面是頭等大事，美方竟公開喊話，不僅有悖外交慣例，更明擺要在世界舞台羞辱中共 ，說明美國能以大國成熟穩定的外交途徑解決紛歧，以凸顯拜登與川普不同，可看出拜登面臨壓力。他表面上拉攏北約組織與G7峰會各國，聯手抗中有成果後馬上出招，說明有備而來，來者不善。

以中共當前各方面立場，尤其3月阿拉斯加與美方2+2外交會談表現強硬，應不會依美方開的條件低頭，換取習拜峰會。蘇利文談拜習會可不拘形式，連時間地點都未定，美方在試探中方，逼中共依美方節奏安排元首峰會，有如下戰書。

中方如不接受挑戰，中國將被逼進角落，被責不顧大國責任與形象，無法與美方負責任對話；但如接受戰帖，更不能示弱上場。兩國關係不佳，對拜習見面不必期待有大突破。正如蘇利文所言，雙方要盤點關係(take a stock)，但華府也想逼中共亮劍，再盤算兩國關係如何往下走。

拜習會今年10月以任何形式舉行前，美中關係還可能續惡化，不僅升高言詞對立，北京外交戰狼不會變「可愛」，可能更激昂，雙方從經貿、台海、南海等領域的對立，可能只升不降。

至少兩座大山將考驗對方。首先，拜登下令調查新冠病毒源頭是否來自武漢病毒研究所。這是犯中共大忌，如果溯源報告兩個多月後出爐，有實錘鐵證指向武毒所洩毒(無論是有意或無意)，加上中共刻意掩暪，鑄成全球世紀大禍，中共必然拒絕接受調查結果，美方如何應對？如果沒有制裁索償，只能是道德上勝利；但報告如模稜兩可，含沙射影，只會造成兩敗俱傷。因此，美方病毒溯源報告出爐時機，將是雙方攤牌時刻。

其次，中共7月1日百年黨慶前後，不會出現犯錯認錯情況，更不容許因美國指責而讓步。習近平黨慶前後勢必營造權力巔峰形象，不會在美方訂前提下舉行峰會。即使10月G20峰會，也不是拜登的最好時機，因為習近平正逢中共黨慶造神時刻，帶著強大的中國民意支持，不能屈服美方壓力。

而拜登10月預料將陷於黨派之爭中。明年期中選舉漸進入提名階段，傳統上是現任總統民怨最深的時刻，如果「受傷的民主領袖」與「霸氣獨裁者」會面，很難替選舉加分。此外，美中還有許多矛盾，產生大小摩擦火花，都需處理。

目前大陸內部有說法認為，美方自川普四年到拜登任期前五個月，不停放出不利中美關係的敵對言論，國際上處處羞辱中共，絲毫未以對等、尊嚴方式對待中方，叫習近平如何坐下來與拜登會面「盤點關係」?中方也可設很多習拜見面的先決條件，例如要求美國撤回新疆維族遭種族清洗屠殺的指控。這是歐盟與中共決裂的關鍵因素，中共寧可中歐投資協定停擺也不退讓。

中共還可要求美方撤銷對涉港、涉疆事務官員的制裁等，卡住美方拜習會的提議。但美國在北京沒有任何改善前，不可能撤回制裁和指控。因此目前拜習會毫無意義，急著想見面的反而是面臨選舉壓力的拜登。

拜登的壓力可從言談中看出。拜普峰會結束後，他被媒體冷不防提問病毒溯源調查，媒體問「你和習近平是老朋友，何時老朋友與老朋友會面」談此事。拜登回答說，「讓我們把話說清楚」，「我們彼此很熟，但我們不是老朋友，一切都是就事論事。」("Let's get something straight,” "We know each other well; we're not old friends. It's just pure business.”)

這場生擒中國龍或降服美國鷹的棋局，影響全球政治與歷史文明走向，如絲糾纏，正在編織中。