拜登政府掉頭全力對付中共 北京不急？

拜登 總統結束與普亭總統會面後,世局焦點轉移到美中關係。拜登何時與中國國家主席習近平 見面,美方彈出前奏曲,箭已上弦。但中方自有主張,此時「拜習會」究竟誰能從中獲更多利益;萬一中方不想會面,拜登如何聯手盟國施壓,習近平此時也不能顯露對美方讓步。一般認為,如果真有拜習會,一定也各說各話,難有明確結果。拜、習過去以副元首身分見面多次,首次以國家元首身分會面,拜登可能居下風。

拜登與普亭峰會後,白宮國安顧問蘇利文拋出拜習會的可能性,表示拜、習兩人將「盤點我們當前的關係」,可能坐下來談或電話對談,或其他方式和情況。最自然方式是安排兩人今年10月義大利G20峰會的會外會談,目前未作決定。

兩國元首見面是頭等大事,美方竟公開喊話,不僅有悖外交慣例,更明擺要在世界舞台羞辱中共 ,說明美國能以大國成熟穩定的外交途徑解決紛歧,以凸顯拜登與川普不同,可看出拜登面臨壓力。他表面上拉攏北約組織與G7峰會各國,聯手抗中有成果後馬上出招,說明有備而來,來者不善。

以中共當前各方面立場,尤其3月阿拉斯加與美方2+2外交會談表現強硬,應不會依美方開的條件低頭,換取習拜峰會。蘇利文談拜習會可不拘形式,連時間地點都未定,美方在試探中方,逼中共依美方節奏安排元首峰會,有如下戰書。

中方如不接受挑戰,中國將被逼進角落,被責不顧大國責任與形象,無法與美方負責任對話;但如接受戰帖,更不能示弱上場。兩國關係不佳,對拜習見面不必期待有大突破。正如蘇利文所言,雙方要盤點關係(take a stock),但華府也想逼中共亮劍,再盤算兩國關係如何往下走。

拜習會今年10月以任何形式舉行前,美中關係還可能續惡化,不僅升高言詞對立,北京外交戰狼不會變「可愛」,可能更激昂,雙方從經貿、台海、南海等領域的對立,可能只升不降。

至少兩座大山將考驗對方。首先,拜登下令調查新冠病毒源頭是否來自武漢病毒研究所。這是犯中共大忌,如果溯源報告兩個多月後出爐,有實錘鐵證指向武毒所洩毒(無論是有意或無意),加上中共刻意掩暪,鑄成全球世紀大禍,中共必然拒絕接受調查結果,美方如何應對?如果沒有制裁索償,只能是道德上勝利;但報告如模稜兩可,含沙射影,只會造成兩敗俱傷。因此,美方病毒溯源報告出爐時機,將是雙方攤牌時刻。

其次,中共7月1日百年黨慶前後,不會出現犯錯認錯情況,更不容許因美國指責而讓步。習近平黨慶前後勢必營造權力巔峰形象,不會在美方訂前提下舉行峰會。即使10月G20峰會,也不是拜登的最好時機,因為習近平正逢中共黨慶造神時刻,帶著強大的中國民意支持,不能屈服美方壓力。

而拜登10月預料將陷於黨派之爭中。明年期中選舉漸進入提名階段,傳統上是現任總統民怨最深的時刻,如果「受傷的民主領袖」與「霸氣獨裁者」會面,很難替選舉加分。此外,美中還有許多矛盾,產生大小摩擦火花,都需處理。

目前大陸內部有說法認為,美方自川普四年到拜登任期前五個月,不停放出不利中美關係的敵對言論,國際上處處羞辱中共,絲毫未以對等、尊嚴方式對待中方,叫習近平如何坐下來與拜登會面「盤點關係」?中方也可設很多習拜見面的先決條件,例如要求美國撤回新疆維族遭種族清洗屠殺的指控。這是歐盟與中共決裂的關鍵因素,中共寧可中歐投資協定停擺也不退讓。

中共還可要求美方撤銷對涉港、涉疆事務官員的制裁等,卡住美方拜習會的提議。但美國在北京沒有任何改善前,不可能撤回制裁和指控。因此目前拜習會毫無意義,急著想見面的反而是面臨選舉壓力的拜登。

拜登的壓力可從言談中看出。拜普峰會結束後,他被媒體冷不防提問病毒溯源調查,媒體問「你和習近平是老朋友,何時老朋友與老朋友會面」談此事。拜登回答說,「讓我們把話說清楚」,「我們彼此很熟,但我們不是老朋友,一切都是就事論事。」("Let's get something straight,” "We know each other well; we're not old friends. It's just pure business.”)

這場生擒中國龍或降服美國鷹的棋局,影響全球政治與歷史文明走向,如絲糾纏,正在編織中。