拜登射三支箭 習近平成國際孤家寡人

拜登 總統出訪歐洲，可用「三支箭」形容他運籌對付中國 的策略。三支箭是指：G7(七大工業國集團)、北約(NATO)，和普亭的三場峰會。前兩個公報都提到中國對新疆、南海、人權和台海的不利威脅，有如對中國「畫紅線」。拜普峰會公開訊息似未明提中國，許多評論推測拜登想試探「拉俄制中」；普亭態度曖昧，想在美中間左右逢源，大國角力的棋局愈來愈激烈。

相對地，習近平 主席高唱「東升西降」「平視美國」，但世界列強峰會開得風風火火、熱鬧異常，世界兩大國美中領袖峰會卻障礙重重；三場峰會有形無形之間都衝著「如何對付中國」各自布局，中國成大家心中的假想敵，中國該慶幸或自陷孤立而恐慌呢？

中共喉舌或民族主義者必然說，這是中國強大的象徵，列強亡我之心不死；如果中國貧窮落後、國力弱小，人家才懶得理我們。這樣說也是事實，但也很阿Q。中國人當然不應容忍100多年前，列強用船堅砲利打開清廷大門，瓜分在中國利益。不過也須省思，為什麼40年前改革開放時，美歐都雙手擁抱中國，如今卻提防、包圍和遏制，癥結在哪裡？那時的中共和現在的中共有何不同？

簡單歸納有兩大因素：一，是專政極權壓制人民自由人權，拒斥民主，打壓香港、新疆和台灣等，違反潮流，不得人心；二，所謂中國模式，利用外資、侵犯智慧產權、盜竊機密、抄襲和逆向仿製，藉政府補貼、低價勞工等搶占市場，靠經濟壯大推動政治日程，就像白邦瑞(Michael Pillsbury)「百年馬拉松」書中說的，創建紅色帝國稱霸世界。但中共的世紀忽悠被西方識破，使中國陷入不利。

這個大背景下，無論川普或拜登政府，都把習近平視為頭號對手，美歐還覬覦中國龐大市場，但政治上，G7或北約關切「中國的明確野心和獨斷行為」，想逼中國改革，否則情勢還會惡化。很多評論認為，拜登拉盟國和中國打群架的策略已達到目的，中國今後處境相對更不利。

拜登首次出訪不是中國而是針對中國，不與首要對手習近平峰會，外交上故意冷落對方，戰略上藐視對手，和盟友峰會綢繆如何應對中國，射出的三支箭都謀定而後動。

對習近平或中共，這應是沉重壓力，但也是很大的「恭維」。江澤民、胡錦濤都沒有這種「待遇」，習總該沾沾自喜或深自警惕呢？北京外交部再三重申，中國無意稱霸世界，也沒有取代任何國家的野心，美歐卻履踐中共愛掛嘴上的「聽其言觀其行」，中國戰狼外交只顧內需，國際孤立。

拜登政府對中國政策和川普不同，不稱是冷戰，對中國採交往、遏制和激烈競爭併存。拜登近日撤銷川普對抖音(TikTok)、微信禁令，增加對中國企業投資限制；軍事外交上派特使訪台，用C-17軍機載參議員降落台北；五角大廈籌設太平洋常駐艦隊，以制約共軍突襲侵犯台灣，美日在中國周邊已部署至少249架F-35隱形戰機。

更重要的，美國與盟友聯手追查新冠病毒源頭，世衛也轉向重啓調查，可能成對中國的千鈞重擊。拜登合縱連橫部署「抗中聯盟」已拉開陣式。

美俄有許多矛盾，拜登打破歐巴馬、川普上任兩年才會晤普亭的前例，暫撇開俄羅斯干預美大選、雙方互召回大使、俄駭客網攻美企勒贖等，「沒有敵意」會晤普亭，都著眼對付中國。普亭曾放話，俄中理論上可結為軍事同盟。中國外長王毅也說，中俄戰略合作沒有止境、禁區或上限。但普亭卻待價而沽，想在美中之間左右逢源爭取最大利益。

拜登與普亭峰會具兩大作用。一，穩住普亭，有利美國自中東撤軍，讓美國專注應對中國。二，笑臉攻勢試探戰略上能否「拉俄制中」；包括莫斯科軍事科技如先進戰機發動機等不幫中國，全力挖中國的牆腳。

拜登布置好國際棋局後，何時和習近平峰會？美中貿易戰、科技戰持續，軍事對峙升高。拜登在拜普峰會後特別回頭向媒體說，他和習近平不是老朋友，對習近平提防嫌棄。習近平10月間G20峰會如和拜登會面，恐怕也難談出什麼，作繭自縛讓中國知識界憂慮。

拜登有明年期中選舉和2024年川普可能捲土重來的壓力，不可能對中共示軟。除非習近平會晤拜登前能大魄力改革，符合美歐預期，否則美中摩擦壓力難紓解。中共高層已18個月未出訪外國，習近平也成國際間的孤家寡人了。