稱中國是系統性挑戰 北約迴避新冷戰

冷戰之後，北約似乎找不到明確的方向。由於蘇聯解體，華沙公約瓦解，冷戰時期的主要威脅不復存在，雖然俄羅斯 仍對東歐國家屢屢侵擾，但西歐國家不再擔心莫斯科大舉入侵。

新的問題出現在美國 。尤其川普上台後，不肯重申條約第五條集體防衛，多次施壓盟國分攤國防支出，並威脅要撤軍，讓其他盟國擔心北約隨時會崩潰。所以2019年法國總統馬克宏才以「腦死」來描寫北約奄奄一息的狀態。

美國新總統拜登改變了這種情況，他到布魯塞爾參加北約峰會，就對共同防禦條款作出清楚承諾，難怪德國總理梅克爾首先表示，這次峰會具有重要意義，北約從此展開新頁。

但無可否認，中國 是這次北約峰會的新焦點，就像之前兩天的七大工業國集團(G7)峰會一樣。尤其北約峰會的公報，明確指出「中國的明確野心和獨斷行為，對以規則為基礎的國際秩序和北約安全相關區域，構成系統性挑戰」，這當然是呼應拜登訪歐的主調，也反映中共已成為全球性威脅。

有些評論認為，北約終於找到新方向、新任務，要跨出歐洲，在美中爭霸的世界大棋局中，扮演新角色。可是這樣看即使不是錯誤解讀，也是過分引伸；公報陳述所反映的，其實並不是轉移重點到亞洲，而是更重視歐洲與北美的安全。

這並非北約首次提到中國，第一次是2019年北約在倫敦的高峰會，北約關切中國，有三點背景：中國是個專制威權國家；二，其國防預算與軍事企圖與日俱增；三，中國與俄羅斯發展潛在軍事結盟關係中，萬一成真，對美國等30個北約成員國立即構成挑戰。

但北約這次公報，對俄羅斯與中國還是區別對待。俄羅斯是「威脅」(threat)，中國被描述為「挑戰」(challenge)。北約秘書長史托騰柏格進一步說明：「中國不是我們的敵人，但是權力均勢在改變中，中國離我們愈來愈近，我們看到中國在網路空間，在非洲出沒、並在我們的基礎建設上投資，我們必須團結以一個聯盟來對應」。

他具體指的是解放軍頻繁派遣軍艦到地中海，與俄羅斯在北約後院舉行聯合演習，並投資歐洲各國的5G通訊與希臘海港。

但公報也納入德國等國家意見，指中國在許多問題是敵手、也是夥伴，呼籲要盡可能與中國進行建設性對話；梅克爾就指出，北約在處理中國問題時，必須找出正確平衡點，既不低估中國，也不加以高估。法國總統馬克宏也淡化北約宣告中國是全球安全威脅的說法，他說，北約不可因此「偏離了我們的核心任務」。

北約的歐洲盟員並不像美國，認定中國是頭號威脅。事實上，部分中、東歐國家還私下擔心，美國會把在歐洲的軍事資源，轉移去亞洲對付中國，從匈牙利總理奧爾班，到英國首相強生，都眾口一詞表示，「我們不要新冷戰」。

雖然部分歐洲國家，如英國、法國、德國，應美國請求都派軍艦到亞太，參與和美、日、澳洲、印度的聯合軍演，但美國並不期待他們會介入台海、南海或東海的情勢，更不用說與共軍發生對抗衝突。

近日英國首相強生送別造訪亞太地區的「伊莉莎白女王號」航母時，甚至表示，英國「不想與任何國家作對」，而德國在其「巴伐利亞號」護衛艦未通行南海前，就預告也將訪問上海。顯然，除了美國，各國都玩政經分離、兩面平衡的遊戲。

美國人也看得很清楚，在亞洲，北約充其量強調與日本、韓國、澳洲與印度等國家的政治關係。因為中國去年已超過美國，成為歐洲最大貿易夥伴，歐洲對中國市場的依賴，意味著不會完全支持美國和中國激烈對抗。

中國對北約的公報當然還是不以為然，馬上聲明批評北約說法是「冷戰思維延續和集團政治心理作祟」，並強調，中國不會對誰形成系統性挑戰，「但如果誰要對我們進行『系統性挑戰』，我們不會無動於衷」。

可以想見，為了自保，中國必然私下加緊與俄羅斯軍事合作，中俄之前已有非正式的「反美聯盟」，由中、俄、伊朗、北韓和其他小國組成，以另一種姿態來對抗美國；如果中俄真的走向軍事同盟，屆時即使歐洲國家不情願加入美國的反中陣營，恐怕也身不由己，將捲入新全球衝突漩渦中。

在我們眼前發生的，其實是國際政治中典型的聯盟與反聯盟的形成，即使大家都不要新冷戰，冷戰2.0版似乎正在形成中。