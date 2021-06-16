尼加拉瓜運河壽終正寢 結束世界大忽悠

還記得尼加拉瓜運河開鑿計畫嗎？幾年前國際間炒得沸沸揚揚的中國 商人投資 500億美元，在尼加拉瓜開鑿運河，取代部分巴拿馬運河的宏偉計畫，幕後大老闆王靖市值曾達人民幣2000億的香港信威公司，本月初被當局摘牌，12萬股民投資打水漂，開鑿運河也成世紀大爛尾工程。現在，很多中國人還寄望出資開鑿泰國克拉運河，破解美國 封鎖，改變東南亞地緣戰略格局。

隨著中國經濟崛起，背後常出現不可思議的故事。許多國家夢想用中國的錢，為自己帶來幸運和機會。北京民間媒體「華商韜略」近日報導，這件「千億驚天大騙局」連尼加拉瓜總統奧蒂嘉(Daniel Ortega)都相信，和王靖的「香港尼加拉瓜運河開發」(HK Nicaragua Canal Development)集團簽約、國會通過，但2014年動工，運河周邊公路2016年停工，此後就變成爛尾了，王靖真是忽悠奇才。

這件事和中共官方或國家政府無關，純粹是民間長袖善舞商人的傑作。問題在中共嚴密控制的體制下，對外影響這麼大、動見國際觀瞻的大事，當局為何聽任商人「自由市場機制」操作忽悠，最終使尼加拉瓜和國際都驚呼「我們被耍了」。開鑿運河案胎死腹中，對中國國家形象或國人信譽都有一定損害，但為何從開始到結束，中共官方未置一詞，著實讓人疑惑看不懂。

巴拿馬運河每年航運通行收入逾35億美元，帶動經濟效益驚人，使經濟陷困境的尼加拉瓜對興建276公里長的運河興趣濃厚。王靖提議投資500億美元與尼國合作興建運河，使來往北美航程比巴拿馬運河縮短，擺脫美國對巴拿馬運河的掌控，具地緣戰略重大意義，也象徵中國涉足美國後院拉丁美洲更深，引發國際熱議。

但王靖的集團和尼國政府簽約，2014年動土後，次年他的財富就大縮水。據彭博通訊2015年估計，他的淨資產從100億美元掉至40幾億。運河環保評估、效益國際都質疑；2016年運河開挖隨後就停工，看來沒戲了。

「華商韜略」爆料，指王靖本是北京一家澡堂的老闆，2011年以1.3億人民幣收購瀕臨破產的國企信威集團41%股份，成為實際控制人；他靠柬埔寨一筆30億元大訂單豪賺5.7億元，信威轉虧為盈。兩年後，王靖提議投資500億美元開鑿運河，「中國最神秘商人」驚動世界，信威隨即在A股借殼上市，登場就連拉十多個漲停，市值2015年曾達2000億人民幣。

報導說，股民一片歡騰，王靖豪言三年內發射「一箭四星」， 2019年至少發射32顆衛星，讓集團衛星覆蓋全球 95%人口區；引進烏克蘭航空發動機技術，讓中國航空技術至少躍進十年，儼然如「中國版馬斯克」。但真相揭開，王靖30億進帳其實是從銀行貸款來，烏克蘭、俄羅斯和非洲多個投資都在忽悠。空中樓閣倒塌後股民噩夢驚醒，王靖卻已悄悄套現離場。

時下中國或許錢太多了，政府大張旗鼓搞「一帶一路」，官民一體走向世界，「聰明商人」縱橫其間。但牛逼吹破後股民損失慘重，為何控制嚴密、「政府全能」的中國，卻縱容這類事例不斷發生，騙同胞也騙國際，背後有沒有特權介入牟利？都啟人疑竇。

尼加拉瓜運河夭折後，泰國運河又成話題。數十年來，泰國開鑿克拉運河傳聞不斷。中美戰略競爭，美國聯手盟國遏控馬六甲海峽，遇戰爭時可箝制中國能源和糧食進口通路，一直是中國的夢魘。有人認為如在泰國克拉地峽開通運河，既解除被封鎖的咽喉，還能節省1200公里航程。

2015年，曾傳聞中泰簽訂秘密備忘錄，投資280億美元開鑿運河，但北京外交部否認。網上不少評論指這又是另一個戰略忽悠煙霧彈。泰國和美國關係比中國密切，即使中國出資開運河，不可能被中國掌控；運河開鑿也可能助長泰國南部分離主義運動，收益和效益等都是問題。

再者，地緣戰略不可能靠一個港口、一條運河就顛覆全局，扭轉劣勢。美中部署全球的軍力、國際盟友多寡等差異太大。中國官民都為美國箝制中國而焦慮，四處尋找解套良方，兩條運河襯托中國想崛起強大的用心，極少數「人精」卻看準情勢居間牟利，耍伎倆忽悠世界。

剛結束的G7峰會公報，中國一再被提起和提防，說明中共專制體制不改，國際處境就難改善。人家想要的是賺你的錢，並不認同你是可推心置腹的朋友，所有問題的根源都在這裡。