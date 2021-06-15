美台重啟TIFA 拜登馳援蔡英文送大禮

美國 貿易代表戴琪與台灣 經貿談判代表鄧振中，10日舉行視訊會議，雙方議定近幾周內舉行第11屆美台貿易投資框架協議(TIFA)談判。美台重啟TIFA，有如拜登 政府馳援蔡英文送大禮，不但是友台舉措，對防疫失策、疫苗短缺而受到民眾強烈抨擊的蔡英文政府，這項動作不下於美方致贈台灣疫苗，有助化解蔡政府抗疫失措的部分壓力。

在戴琪與鄧振中視訊會議當天，中國大陸商務部長王文濤也首度和美國商務部長雷蒙多通話，雙方同意在美中商務領域妥善處理分歧。美中台經貿高層近日陸續展開溝通。戴琪日前剛和北京副總理劉鶴通話，在美中商務部長首次通話時，美台貿易代表也直接對話，拜登政府刻意安排兩岸「對等」，也嗅出微妙的外交平衡意味。

美國務卿布林肯7日在國會表示，拜登政府已著手展開與台灣的貿易與投資對話，當時外界即預測，台美重啟TIFA有望。美台1994年簽署貿易暨投資架構協定TIFA，輪流在台北、華府舉行，受到川普政府與美中貿易戰考量，暫停已逾四年。

過去美國屢以美國牛肉開放等政策施壓台北，不開放即叫停TIFA，如今蔡政府已開放美國含瘦肉精的萊豬進口，美方對重啟TIFA卻不鬆口，一直讓蔡政府飽受在野黨抨擊；蔡英文接見美方來客時，屢次提及重啟TIFA對深化美台關係的重要性。

鄧振中在和戴琪對話中，當然要提台灣訂定豬肉萊克多巴胺殘留標準，充分顯示台北推動國際化，以及深化與美國雙邊經貿關係的決心。要美國別忘了蔡政府對美政府要求的努力，提醒美方應有的回報。戴琪也從善如流，約定重啟TIFA談判。

拜登月前在國會首次演說未提台灣，但指出，美國將勇敢面對中國，樂見競爭，但不尋求衝突，全面捍衛美國利益。台灣方面認為，這象徵拜登政府定調「反共不反中」，拜登對亞太、兩岸與台灣議題正走向戰略清晰，美中關係與美台關係在其印太戰略框架下，可能朝向平行化發展。

美國最近連串親台舉措，不論派特使訪台，C-17戰略戰術運輸機搭載三位參議員傳播贈疫苗訊息，重啟TIFA談判等，都是此一戰略下履行友台政策的表現，也向北京傳遞挺台訊息，希望大陸節制對台灣施壓，威脅區域和平的做法能減緩。

雖然台灣積極爭取與美國簽訂BTA，但拜登仍以國內投資為先，短期內並未打算建構美台新的自由貿易協定(FTA)。但針對特定領域，例如數位貿易、供應鏈、綠能等議題進行國際合作。這些合作項目也將是美台TIFA討論重點，特別是供應鏈重整與疫後數位貿易安排對策，符合美國資源重整與台灣經貿發展限制，必須透過直接對話重新調整。

美台經貿關係再深化，既能確保美國半導體(晶片)供應安全，也能在「去中化」脈絡中，有效「聯合圍堵」中國，符合拜登政府的戰略安排，不逾越美國一中政策紅線。

更關鍵的，大陸持續對加入跨太平洋夥伴關係協定(CPTPP)清除障礙，動作越來越積極，CPTPP啟動與英國談判。外交陷孤立的台灣如何得到協助，參與區域自由貿易協定，降低關稅障礙格外重要。台美重啟TIFA，也利於與台日BTA推動，進而爭取參與CPTPP契機，對台灣經貿結盟與外交突圍，當然是正向籌碼。

不過，台灣雖然開放美國萊豬進口，但8月「萊豬公投」勢將成台美經貿關係發展重要變數。雖然因為疫情發展，萊豬公投宣傳情勢暫緩，但公投通過的壓力仍在，民間因抗疫受挫對蔡政府不滿與日俱增，更刺激「萊豬公投」通過的壓力。

蔡政府僅是對付新冠病毒，早已左支右絀，民怨充天，根本顧不得對「萊豬公投」的因應作為。此刻，台美重啟TIFA談判，至少讓蔡政府能有底氣，對開放萊豬政策稍有支撐答辯的理由；如果連拜登政府都不挺，蔡政府只怕兵敗如山倒，會讓公投結果直接衝擊綠營，造成執政危機。

當台灣由「防疫模範生」淪為「疫苗末段班」時，蔡政府又因支持國產疫苗身陷「炒股疑雲」爭議，蔡英文民調支持度跌到新低，已經很難靠內政作為挽回局勢，只有靠美日的外交送暖為蔡政府稍微打一點氣。

不過，外交助力終究只能救急，蔡政府能否從低谷回魂，還是得看疫情發展與疫苗進度，不能早日讓台灣回到防疫淨土的正常生活狀態，蔡政府終難解套，就是「拜登大神」出手，只怕也難回天。