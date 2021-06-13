美國重拾領導地位 習近平只能是老二

七大工業國集團(G7)峰會11日起連三天在英國舉行，這是一次歷史性峰會，象徵美國 重拾世界領導地位，對日益激烈的美中競爭也有重大意義。川普在位四年，美國與歐盟 關係緊張，現在美國總統換拜登，外交政策與川普截然不同。從拜登在峰會期間如魚得水的表現，以及外洩的峰會內容，例如經濟合作和保持科技領先優勢看，拜登與G7結盟的政策將取得實質性成果。

所謂「重拾領導地位」，當然不是說，美國可重回二戰後70年來的一錘定音霸主地位；美國之前的領導地位，在川普2017年上台、習近平也在2017年宣布中國 走向世界舞台、輸出中國模式後，逐漸被削弱。美國重拾領導地位，是指重新投入國際事務，美國可召開國際會議，決定議程，尋求與其他國家組成聯盟，繼續制訂國際規則，並聯手推動「對抗中共」的行動。美國重新定位，確實與之前70年不同，但盟友如G7等國家仍需要美國這樣的龍頭帶頭，一致行動。

從外洩的峰會內容看，G7強調「民主價值」特別重要，顯然針對中共而發。拜登常說，他信仰民主，民主制度可保障人權和經濟繁榮；他還說，在威權主義(authoritarianism)壓力下，美國必須證明民主制度的有效性。

峰會也強調必須維持G7的科技領先優勢，也是針對中共而發。習近平一直強調，中國必須創新科技，以達到領先全球的水平。美國國會參院日前通過2500億元的科技創新法案，政府投資科技業與北京競爭；拜登又提出全球基礎設施計畫，抗衡中國「一帶一路」，都反映美中競爭進入全面新階段。

這次歷史性G7峰會，有兩個特別值得注意的背景因素。其一，是習近平政策嚴重失誤，導致歐盟傾向美國，使美國在這次峰會更順利。今年3月，歐盟因新疆人權問題宣布制裁四名中共官員；習政府立即反擊，制裁十名歐盟官員和四個歐盟的組織，以及多名研究中國的學者。

北京的反擊被認為過度反應，因此激怒歐盟。歐盟議會5月底投票凍結去年12月達成的歐中投資協定。這項協定經七年談判才達成，牽涉雙方重大利益，彼此可更容易進入對方市場；但北京自認財大氣粗，可用戰狼姿態收服歐盟，結果適得其反，導致英、德、法、義因此更傾向美國。

歐盟、美國和中國形成世界最重要的三角關係，歐盟如傾向美國，中國國際影響力將大減；反之，中國國際影響力將大增。由美、英、德、法、義、加、日組成的G7，是全球最富裕國家，七國2020年GDP總和達38.59兆美元；主辦今年峰會的英國又邀請印度、澳洲和南韓列席，將G7擴大為G10，G10的2020年GDP達44.27兆美元，規模是中國龐大市場的三倍多。2020年中國GDP為14.72兆美元，美國為20.93兆美元。

其二，國際間聯手追查新冠病毒源頭方興未艾。拜登10日和英相強生簽署「新大西洋憲章」，其中包括兩國支持追查病毒源頭；國務卿布林肯11日與中共外事辦公室主任楊潔篪通話表示，美國支持追查病毒源頭到底。拜登已下令情報單位，90天內提報告。

病毒起源還沒有定論。但種種跡象顯示，病毒可能從武漢病毒研究所外洩；如果調查結果真是外洩所致，後果極其嚴重，必引起國際大風暴，習近平政府勢必成眾矢之的。疫情使美國死亡近60萬人，全球死亡達400萬，經濟損失數十兆美元，彌天大禍是中共難以承受之重。

歐盟與中國已出現難以彌補的裂痕，而病毒起源如獲證實，將在中共黨內造成風暴，反習聲音再起。2019年美中貿易戰時，曾對習近平造成巨大壓力，中共內部出現反習聲音，但習近平當年5月鞏固權力，壓制反對聲音後，北京談判態度轉向強硬。如果病毒源頭被證實是從武毒所外洩，黨內挑戰習的領導能力和應對處理，甚至可能威脅習在2022年中共20大延任的安排。

這次G7峰會結束後，與會G10國家將落實對抗中共的行動，德國總理梅克爾將訪問美國。習近平認為「東升西降」，走向衰落的美國難與中國競爭。這種解讀顯然錯誤或被誤導，因為中國經濟規模雖繼續擴張，但美國並沒有衰降，復甦力道強勁；就算中國GDP總量近年能超過美國，但中國人均GDP只有美國六分之一，2020年美國人均收入6.32萬元，中國只有1.1萬元。更重要的，美國正與G10聯手對抗中共，G10的實力會讓中國面對艱辛的角力戰。