美國成世界疫苗兵工廠 疫苗外交逆轉勝

拜登總統在七大工業國集團(G7)峰會前，在英國宣布向全球捐贈5億劑輝瑞疫苗 ，充實世界對抗新冠病毒戰力，且沒有任何附加條件。這個宣布正值疫情在落後國家變本加厲之際，從疫情灰燼重生的美國 率先捐贈，G7峰會後也宣布捐10億劑疫苗，將是二戰後西方世界最大救援行動。美國此刻宣布提供全球疫苗，無形中使美中對抗再闢新戰場，「口罩外交」「疫苗外交」博弈，美國後來居上，奪回中國 看似已搶先機的優勢。

美國捐的輝瑞疫苗是「疫苗中的勞斯萊斯」(使用mRNA技術)，說明捐贈誠意。按拜登說法，8月就開始捐，年底前捐出2億劑，明年上半年再交運3億劑。美國透過聯合國疫苗分配機制(COVAX)向全球92個貧窮國家與非洲聯盟交付疫苗。此前美國已承諾月底交付8000萬劑，估計支用納稅人35億元，無償提供外國。目前全球近80億人，已有22億人接種疫苗。

疫情侵襲全球，迄6月全球病歿至少370萬人。華爾街日報統計，去年病歿188萬人，今年上半年就有約182萬人病歿，幾乎是去年總和，可見美歐等發達國家疫情4月趨緩，其他國家疫情卻變本加厲。去年秋冬美歐疫情嚴重，每天死亡與確診占全球七成，如今情勢逆轉，南美、亞洲與非洲每天死亡數占全球三分之二，確診數占全球逾八成，專家說，情況還可能低估。

發達國家人口接種疫苗已達四至六成，但非洲窮國只有2%、亞洲國家6%、南美約20%，多屬接種一劑；南半球最窮困的海地只接種一劑，疫情慘烈難以想像。

外界批評美國為富不仁，坐擁疫苗失效，任由病毒吞噬其他國家。實際上，無論疫情爆發速度、病歿、確診與住院人數、經濟受損程度，美國受打擊比世界任何國家嚴重。美國人病歿近60萬，超過歷來所有戰爭包括一戰、二戰、韓戰、越戰死亡人數總和；但疫苗研發成功，接種和經濟復甦速度，美國都走在世界最前沿。

今天美國終於喘一口氣，可專心援助受創國家。美國一直扣著疫苗，為國慶日前接種達七成目標努力，以確定疫情能穩定。

美國進場捐贈疫苗前，全球由中國、俄羅斯主導「疫苗外交」。中國採高壓控管，有效控制疫情，在國內施打國產疫苗可以不顧內需，在世衛加持下出口兩款國產疫苗，對第三世界國家發動外交攻勢。

明眼人都看出中俄趁美國無睱他顧，全力衝刺地緣政治，中國主攻美國後院中南美洲，和不願順從美國的東歐(如匈牙利、塞爾維亞)，用出售或捐贈拉攏各國關係。這些國家面對疫情擴散，疫苗難弄到手，紛紛接受中國疫苗。紐約外交關係協會黃嚴忠觀察說，「中國在這一時期幾乎沒有競爭對手」。

中國利用美歐措手不及之際，展開「口罩外交」，連賣帶送，深化與陷入驚恐國家的關係，後來再利用美國自顧不暇，對80多國提供3億多劑國產疫苗。被批評「賣了毒藥(傳播病毒)再賣解藥」，想打造「負責任大國無私形象」，還高分貝痛批美國自私自利，囤積疫苗，造成中國比美國負責的國際印象。

但現在情況變了。首先，美國接種率已近70%目標，國內疫苗需求降低，疫苗生產力卻相對爆發。其次，輝瑞與莫德納兩款疫苗效力都逾95%，對比中國疫苗僅70%效力，美國疫苗更具國際吸引力。更重要的，輝瑞疫苗對變種病毒有效，而不少國家打中國疫苗後，確診人數依然增加。

加上中國不能僅靠鎖國式檢疫，必須讓國民大量接種疫苗，才能打開國門。以目前大陸接種率僅兩成三，要達到八成以上是極大挑戰。中國內需強勁代表疫苗出口減少，美國援助或外銷疫苗後，中共疫苗外交成效將如曇花一現。如果大陸疫苗難敵變種疫苗，可能產生極大反效果，中國繼病毒來源後，可能再被究責。

新冠病毒是人類公敵，自應不分國界民族同心全力抗疫。但這場人間浩劫卻被中共有計畫、按步就班運用，從掩飾病毒源頭真相、甩鍋美國，轉為口罩外交、疫苗外交，對抗美國、拉攏世界，意圖擴大自己影響力。

這些作法迫使美國穩住陣腳後，重新站起面對世界，透過無償提供美國疫苗，爭回世界領導地位。在病毒溯源未水落石出前，疫苗大戰初見勝負，疫苗可比喻為子彈或火箭，拜登在英國說，「美國將成為對抗新冠病毒的彈藥庫，正如美國在二戰時期作為民主國家的兵工廠」，說得非常貼切。