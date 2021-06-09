中共戰狼畫的紅線 美軍逼他自打嘴巴

美國 C-17先進全球霸王運輸機6日降落台北，三位聯邦參議員閃電式訪台，意外引發中國大陸網民憤怒，但怒責對象不是美國或台灣 ，而是調侃諷刺中共 當局聲稱對台灣擁有主權，強調不惜一戰也要統一台灣，「美軍抵達台灣之日，或只要美軍飛機直接在台灣起降，台海戰爭將就此打響」，結果美軍真的來了，共軍「不敢攔截或尾隨進入台灣領空，不敢驅離」，「我們的紅線就是沒有紅線」。

彭博通訊社、聯合早報、美國之音和法國自由廣播電台等國際媒體，都注意到大陸這些現象。美國也有華人網友評論說，「中共軍機繞台，美軍機入台，下一步是中共軍機穿越台灣，然後美軍開始駐防台灣」。這個說法雖嫌誇張，卻生動地描述中美兩方對台灣你進一步，我就進一步，旁襯北京對台威嚇，戰狼外交官和鷹派媒體對美台張牙舞爪，反而自打嘴巴。

我們當然希望兩岸維持和平發展，大陸不武、台灣不獨，彼此擴大交往，等待兩岸制度和民間各種差距拉近，條件適合時和平統一能水到渠成，而不是讓台灣淪為美中強權互鬥的籌碼，變成美國一張可打可棄的牌；但北京和民進黨政府作為，卻都和這個方向背道而馳。

北京一貫打壓台灣，毫不手軟。近日世界衛生大會(WHA)台灣依然被排拒門外，就是新例。中共反對美國與台灣官方往來，對美台軍事合作和交往非常敏感，偏偏美中激烈角力下，美方現在專愛挑中方的痛處打擊。

習近平主席最近要求中共外宣「講好中國的故事，傳播好中國的聲音」，「既開放自信也謙遜謙和，努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象」，話音剛落，美國就朝北京的戰狼作為猛打。

其一，2017年川普任內，國會通過年度「國防授權法案」，呼籲美台軍艦、軍機互訪和停靠。當時中國駐美大使館公使李克新在華府公開說：「美國軍艦抵達高雄之日，就是解放軍武力統一台灣之時」。但次年10月，美海軍3250噸的科學研究船「湯瑪斯號」(有人指是間諜船)，就第四次進入高雄港補給，給李克新畫的紅線一記耳光。

其二，2020年8月，外界盛傳一架美軍EP-3E電子偵察機疑似從台灣起飛，飛往廣東外海偵察。鷹派民族主義報紙「環球時報」發社論警告，「如果有美國軍機在台灣境內直接起降，台海戰爭將就此打響」。結果美軍運輸機在台北眾目睽睽下表演短距起降，展現美台斷交42年來歷史性一刻，大陸有網友也說，這是猛抽環時總編輯胡錫進的臉。

美軍機在台灣起降先例一開，會不會成新常態，要視美台需要和美中應對情況而定。中共「紙糊」的紅線被踩破後，許多「禁忌」可能繼續被推翻。中共外宣開始強調「武統」恐成新常態，意謂和平統一已不可能，警告台灣不要挾洋自重。

因此出現一些疑問：一，美軍抵台就開戰，是誰畫的紅線？守不住的紅線還自欺欺人，是誰授權這麼做？北京2005年通過「反國家分裂法」，聲稱畫下紅線，但都沒有具體定義。這類戰狼式恫嚇是出於內部民族主義需要或玩真的？中共有實力貫徹嗎？美國軍力遠遠凌駕共軍，黨媒宣傳破功了，毋怪乎大陸網民不滿。習近平要求「講好故事，塑造中共可愛形象」，今後宣傳要變溫柔或更強硬？

二，對美方的挑戰，中共勢須回應。但習近平對武統、對共軍裝備戰力是否有足夠信心？美國反而在檢驗共軍戰力宣傳是否為紙老虎？美國敢擺出不惜攤牌姿態，是靠優勢軍力，即使發生有限、可控的衝突，也可能重挫習近平威望和民族主義，使北京接招風險升高，軟硬難兼顧。

三，此事讓人聯想美軍驅逐艦月前在南海衝進遼寧號航母編隊中，或顯示美軍今後將繼續出現各種挑戰中共的動作。美方自恃承受力比共軍強，類似2001年南海撞機意外的機會升高，台海情勢因此更危險，台灣的風險和受害卻比美國高，台灣應更警惕。

四，共軍戰機如報復飛入台灣領空，甚至飛越台灣，台灣如何應對？是開火或任由共軍示威得逞，導致台灣民心大亂？星星之火就可燎原，美國不怕點火，台灣呢？

美台用蠶食策略，踩破中共宣傳的紅線，北京如回應軟弱，戰狼就破功；但激烈回應，對聚焦經濟想繼續崛起的中國發展不利。拜登總統正用實際行動告訴習近平，「中國想在2035年擁有(own)美國，但在我任內不會發生」。