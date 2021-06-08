軍機抵台政治秀 美台蠶食策略再突破

美國 跨黨派三位聯邦參議員6月6日D-day當天，搭美軍C-17全球霸王戰術戰略運輸機降落台北松山機場，會晤蔡英文總統後，三小時即離境。這趟旋風行程除了宣布美國援台75萬劑疫苗，並未攜帶其他抗疫物資，而是載運拜登政府的策略和友情。美國軍機大白天高調降落中華民國首都，讓媒體廣泛轉播報導，背後具多重涵義，也是美台關係「蠶食策略」又一重大突破。

三位參議員原為出席新加坡「香格里拉對話」，但論壇因疫情取消，改為訪問南韓、台灣 。和白宮及行政官員不同，參議員有較濃民間而非官方色彩，出訪本可搭行政專機，美方卻派遣漆著U.S. Air Force和星條旗的軍機接送，是1979年美台斷交後首次公開外交行程降落台北。無論政治象徵、戰略意涵或戰術性驗測，都有重大意義。

北京 外交部已向美方提交涉，但預料不會有任何作用。美台明顯用蠶食策略一步步在軍事、外交突破。對照美台雙方外交官都可進對方政府建築洽公、台灣駐美官員免稅證件日前改由美國務院直接核發，改稱「台灣代表團」(Taiwan Mission)取代經文處(TECRO)，外交車牌早已改變，都屬蠶食策略一環，美台關係續朝「正常化」方向邁進。

除了軍售，美台軍事合作擴大強化。一，5月間，新竹湖口陸軍有士兵在社交媒體抱怨，因美軍進駐而工作量大增，忙到連午休都沒有，還抱怨美軍喝瓶裝牛奶，台軍只能喝奶粉泡的牛奶；有關方面解釋美軍伙食費不同。美軍駐台協助國軍訓練因而曝光，包括美軍特種部隊協助台軍特戰訓練。

二，本報系聯合報上月引述匿名消息證實，美陸軍第五安全合作旅官兵進駐台灣，參與陸軍聯合兵種訓練測考，這支美軍也參與菲律賓、印尼軍隊訓練。每年漢光演習美軍都派員觀察，提供意見；新竹樂山頂部署了鋪路爪雷達(pave-paws)監控遠至新疆、內蒙和南海，早有美軍人員協同操作，蔡英文巡視時拍照片，後方出現白人面孔，照片曝光後美台都未否認。

中共黨媒常宣傳「美軍抵台之日，就是武統台灣之時」，美軍駐台被列為武統「紅線」之一。但這些恫嚇美台根本不甩；北京除了強化機艦在台灣西南防空識別區或超越台海中線操演，無法阻擋美台強化軍事合作。

美軍先進C-17運輸機降落台北，有多項用意：一，政治宣示和示威。拜登政府繼川普後加強遏制中國。北京宣稱對台擁有主權，美台卻聯手不斷突破。美機降落台灣有多次先例，1999年台灣九二一大地震，美軍C-5運輸機曾載運救災機具馳援；2009年八八水災，美軍C-130載運物資降落台南，CH-53直升機也參與救災。

2011年，美軍一架KC-135曾降落松山機場，接送美國在台協會(AIT)官員就醫；2015年，兩架F-18大黃蜂戰機因機械故障迫降台南空軍基地。2018年，美軍海洋考察船停泊高雄補給。但這次C-17降落時機、政治象徵，都明顯高於以往甚多。

二，許多專家認為，C-17降落台北既展示美軍超強緊急運輸能力，也測試松山軍民兩用機場塔台通訊、設施等和美軍合作的能力；台海如有戰事，包括美軍撤僑或軍援台灣，這是戰術層面「操作共通性」(interoperation)的測試。

這種操作說好聽，有助加強台灣民眾對美國好感和信心，警告中共別輕舉妄動；說不好聽，台灣「萬一」被共軍占領，包括撤離美僑、協助台灣政要撤逃，可能都在沙盤推演中。但中華民國總統須對2300民眾的安全負責，不能有恃無恐而陷台灣於危險。

三，台灣、南韓都不是「印太策略」或「四方對話」成員，但與美軍互動密切勝過成員。美軍這次未使用C-40行政專機，用具備戰略戰術能力，能短時間、用超短跑道起降，且可載運戰車、直升機和多管火箭系統的軍機飛台灣，確實是神來之筆。

花費上百萬美元，C-17降落台北選的日子、時機、機場、載具，既向北京傳達強烈政治訊號，對美軍也具價值，更對亞太國家傳遞美國不會棄印太地區不顧的訊息，不讓中共予取予求。

三位參議員宣布援台75萬劑疫苗早在拜登政府籌畫中，並非新增，C-17台北起降的政治秀遠超過抗疫。開了先例後，未來美台還會在外交、軍事蠶食推進，修正1979年美台斷交後美國棄台的錯誤；而習近平強硬作為洽為美台新合作製造了契機，下一步就看北京如何回應。