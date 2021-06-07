中共與其「裝可愛」 不如「變可愛」

中共領導人習近平 上月31日主持中央政治局會議，指示各級官員「講好中國 故事，傳播好中國聲音」，形成和中國「綜合國力和國際地位相匹配」的國際話語權，「既開放自信也謙遜謙和，努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象」。會議釋放的信息，外界解讀不一。

好消息是，中共當前面臨四面楚歌的國際環境，當局已意識到危機；但壞消息是，中共高層仍認為只是未講好故事，拉「大外宣」當替罪羊，而不從2012年習近平上台以來盲目自信，拙劣推動中國方案，貶低西方民主自由價值的政策偏差檢討。這正如中國流行演藝明星代言偽劣產品，結果出了問題，卻不從源頭追究產品的生產商，只責罰明星，治標未治本，是一個道理。

中共下月將慶祝建黨100周年，在他們喜慶的日子裡，究竟什麼原因觸動習近平，讓他認為大外宣和外交官未講好中國故事，讓中國在國際上給人不可信、不可愛和不可靠的印象，甚至危機四伏，需要作出調整？

首先，歐洲議會5月20日以100萬穆斯林被拘禁在新疆的「再教育營」，遭使用酷刑、強制勞動及絶育措施，以及中共在香港鎮壓民主、反制裁歐盟政治人物等為由，凍結中歐投資協定批准程序。因此使中國與美國 貿易較量時籌碼大失。

其次，拜登總統上任後，不僅未改變川普時期的對中國強硬政策，反而變本加厲，不斷對中國官員和企業祭出制裁，寧願與俄羅斯總統普亭峰會，也不與習近平會面，還多次直言不諱批評習近平「骨子裡沒有民主」。

對新冠病毒溯源問題，拜登已要求情報部門三個月內提出報告，意味美國已不指望由中國控制的世衛組織(WHO)能拿出客觀可信的報告；假如美國的結論是病毒出自武漢病毒研究所洩漏，而中國一直掩蓋疫情始發時真相，則美國和西方國家譴責中國，進而向中國索賠在所難免，將成為中國的一大夢魘。

再次，隨著國際社會對新疆、香港人權問題的關注程度持續升溫，美、歐盟、英、加、澳等西方主要國家政府，面對要求抵制北京2022冬奧會的壓力與日俱增。聯邦眾院議長波洛西上月呼籲世界領導人聯合「外交杯葛」，不出席北京冬奧，以回應新疆正發生的「種族滅絕」。假如西方國家真的抵制北京冬奧，勢必重傷中國斥巨資打造的面子工程。

關鍵在中國的問題不只在故事沒講好，更在沒做好，向外界隱瞞故事真相或編故事。誠然，中國過去30年通過弱化意識形態和改革開放，經濟發展、國力強大了，期待超越美國，成為全球最大經濟體；中國航天技術也可圈可點，多艘航母興建和列裝使軍事力量與周邊國家對比發生質的變化。

但中國一些內政外交做法，卻常讓外人有暴發戶不可一世之感。習近平顛覆鄧小平以降的許多順應世界潮流的政策，包括改「集體領導制」為個人專權制，修憲讓自己可終身擔任國家主席；打壓私有經濟，使知名私營企業領導人紛紛退避三舍；通過高新科技加強對民眾監視，對言論箝制無以復加；在香港實施國安法，肆無忌憚將民主人士踢出政治舞台，顯示中共自恃經濟與軍事實力，已不在乎外國政府批評與制裁。

外交上，習近平一改數十年「韜光養晦」策略，以「大國外交」出擊，用貿易措施、禁止旅行令及外交抗議等方式，報復影響中國核心利益的國家，放任外交部發言人和外交官不分青紅皂白、不顧外交禮儀張牙舞爪，被世人稱為「戰狼外交」，導致中國與各大國關係緊張。

習近平倡言「東升西降」「平視世界」的論斷，中共中央政治局委員楊潔篪才在阿拉斯加與美國官員對話，用17分鐘飆罵西方國家，中國外交官在全球更不自量力地推銷被詬病的「中國智慧」和「中國方案」，「大外宣」更不斷嘲諷美國總統選舉和民主制度，指責美國等西方國家在疫情中未保護好人民，不像中國治理有效。習近平當局更全盤否定西方的民主，認為中國的專制獨裁統治優於西方制度。

然而，中國這些宣傳效果卻適得其反。丕優研究中心去年10月公布民調，包括美、英、澳等14個國家，對中國的印象大幅變壞。中國與其企圖通過大外宣包裝得可愛，不如調整自己，設法讓自己真的變可愛，假如沒有一人一票的選舉、沒有自由媒體、沒有人權、沒有獨立的司法體系，再怎麼妝扮，也不會可愛。