歷史記住這刻 六四32年香港首次無燭光

1989年六四 至今32年，香港 維多利亞公園今年第一次沒有燭光集會；去年六四，港版國安法已逼近，仍有數千人到維園舉行燭光悼念。但去年七一國安法實施，導致今年燭光和悼念都被禁止。每年維園燭光悼念已成香港追求民主的象徵，也是港人身分意識的一部分，但北京 繞過香港通過黨法，將悼念燭光說成反國安法的罪行，藉此阻止31年來每年都有的全球最大規模六四悼念集會。

國安法生效一年來，民主派人士不斷被捕和判刑；港府、立法會和司法系統全面淪陷；公務員被逼宣誓效忠國安法，教師上課被監聽，學生被逼接受愛黨教育。北京在港推行「全面赤化」政策，結果香港爆發60年來最大逃亡潮，能走的都走了，有辦法的人都尋找移民途徑。

香港一年來上演的不只是一場傷城記，而是徹底的毀城記；北京全面管治香港，結果將一個生機勃勃、向以法治和自由見稱的國際化大城市，變成一黨專政的「淪陷區」。今年六四沒有燭光，歷史會記住這新一刻。

今年是中共建黨100年，宣傳黨權最大、威權不受任何挑戰，包括香港747萬人在內的大陸14億人都必須聽黨的話，跟著黨走；所有不同於共產黨的異見都必須消滅，西方的民主自由、選舉和三權分立全都是垃圾，必須打倒消滅，舉國上下都須學習「習近平思想」，不能有自己的想法。

六一國際兒童節當天，中共總書記習近平向全國兒童呼籲，要從小堅定聽黨的話和跟著黨走。如果中華民族的未來主人翁響應呼籲，那可能是民族滅亡，而不是「民族復興」；因為從來教孩子都教他們學做人、學知識，認識事物真相，辨別是非對錯，現在卻教孩子只能聽黨的話，一切以黨為準，服從黨的指揮安排；如果新一代信以為真，只能成為真相不明、是非不分，缺乏獨立自主思考能力的人。

習近平呼籲科技創新，但以聽黨的話作前提，創新可能為難實現。因為一切只能聽黨指揮，全民受由上而下的壓制，沒有思想自由，還談什麼創新？因此呼籲科技創新和自力更生，本身就是難以實現的空話。

回顧互聯網發展過程，每一創新都是民眾的發明，從來不是由上而下的計畫經濟決定。百度、騰訊、阿里巴巴無一不是借用外國技術，矽谷每出現一種新技術、新APP，立即拿來山寨一番，這是最直接的捷徑，何須辛苦創新？半導體技術追不上別人是早知之事，十多年前就投入數千億人民幣巨資發展半導體，結果卻一敗塗地，尖端技術創新不了；現在要半導體「自力更生」，但原來的體制困境一直存在。

香港的保皇黨為全球最大規模的六四集會被禁而沾沾自喜，他們不知北京對港人的鎮壓，只會使反共更深植人心，將來必有引爆的一天；2019年反送中比2014年雨傘運動規模更大，未來抗爭也可能比反送中規模更大。

台灣眼見香港自治被毀、港人自由被剝奪的悲慘命運，只會進一步擁抱美國。蔡英文2020年初因北京鎮壓香港的行動而輕易高票連任，北京對港鎮壓愈烈，台灣反對統一的民心愈堅決，所謂2032年統一台灣的大計就愈來愈渺茫。

當年六四，北京學生和市民為爭取民主自由而走上街頭，要求反腐敗和體制改革，北京為之震動，蘇聯因此走上崩潰瓦解之路；中共視民主自由如洪水猛獸，深為恐懼，因此對港人的抗爭視為顏色革命，必欲消滅而後快。但歷史會記住六四，也會記住香港維持31年的六四燭光悼念集會。

集會被禁止，但港人不會緘默。六四當天，港府出動7000名警察，下午2時半就將維園草坪和球場關閉，不准民眾進入，防民防到這種地步，荒謬之極。據「立場新聞」報導，從下午到傍晚，仍不斷有人進入維園，以不同方式悼念六四。有一家三口包括年輕父母及不到十歲的男孩，穿黑衣進園悼念；有人穿著上白衣，上面寫著「平反六四，戰鬥到底」；有人穿上倒寫「8964」的黑衣；有人戴上寫著「人心不死」的口罩。

的確，「人心在，燭光就在」。六四當天，北美多地都有燭光悼念，多倫多人數達千人，溫哥華有數百人，紐約也有500人；倫敦1000人，澳洲多個城市都有悼念活動，雪梨(悉尼)有數百人。香港六四晚上，街頭處處有燈光；在離維園不遠的銅鑼灣渣甸坊，數百人準時在8時零9分(象徵89)，打開手機的燈光，連成一片燈海。