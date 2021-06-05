拜登擴大制裁中國企業 國會將跟進

1989年六四天安門事件32周年前夕，拜登 總統簽署行政命令，擴大禁止美國 人投資59家中國 與共軍有關的企業，賡續前總統川普的強硬政策，外界並不意外，因為本質上它也牽涉參眾兩院正快馬加鞭審議近年最重大的抗中法案。但國會抗中法案可能因各吹各調、腳步不一而觸礁，需要拜登親自出面，協調統一。

拜登針對中國企業設限的行政命令具重大意義，象徵民主黨政府進一步採取對中共強硬政策，同意川普認定中國企業是軍民融合兩用的戰略手段，美國擴大執行川普的禁令，使中企陷入美國行政、立法和司法交互出擊的窘境。

川普去年大選後，11月12日簽署行政命令，判定31家中國公司與共軍有密切關係，對美國構成「最迫切嚴重的國家安全威脅」，因為「中共軍民融合事業戰略迫使民間為軍方與情報部門擴大軍民工業體」，因此禁止美國所有投資基金投資這些來美上市的中資企業，包括中國移動、中國電信、協助中共監控的海康威視等都上黑名單，由五角大廈負責執行。

禁令公布並在今年1月實施後，使這些中資公司有下市恐慌，有中企聘律師尋找禁令漏洞反擊，指國防部缺乏管理依據，美國不能證明他們與中國軍方有關係。聯邦法官3月裁定中國智慧手機大廠小米勝訴，美國防部被迫5月中旬與小米達成和解，把小米剔出黑名單，小米可在美國繼續集資。

中企看似「以子之矛，攻子之盾」，找美國律師在美國法院維權，提醒上任不久的拜登政府，立即修正川普時代禁令。結果在六四32周年前夕，拜登擴大並修改被禁的中企規模。

首先，把執行制裁與選擇中企的權責從國防部轉到商務部，讓法規細則更完善，商務部對制裁作業更有經驗。換句話說，金箍咒更緊了。

其次，拜登擴大黑名單從48家擴增至59家，也擴大川普「國家緊急狀態範圍」。白宮認為中企監控技術是壓制和侵犯人權的幫兇，損害美國及盟友安全或民主價值觀。川普原先制裁31家，後來擴增到48家，拜登再增至59家。川普從國家安全角度考量，拜登加入民主對抗專制的人權理念，擴大制裁對象。

另外，英國政府已配合川普時代的美國政策，5月中斥資7億美元拆除境內的華為5G設備，改為使用愛立信等公司的設備，歐陸國家繼續跟進。

觀察者認為，這只是拜登對中國政策的起手式，未來包括對中國貨關稅存廢、是否對中國涉疆涉港事務官員擴大制裁等。「紐約時報」評論稱，拜登的措施顯示美中意識形態鬥爭加劇。

不久前，拜登要求情報界90天內提出新冠病毒溯源報告；同日，白宮國安會印太事務協調總監坎伯在史丹福大學座談提出美中之間「交往(engagement)時代已結束」，新的美國對中國政策主要是「競爭」。美國從期望北京是「負責任的利益相關者」，到「戰略夥伴」，變成「戰略競爭對手」，拜登強調是「極為激烈的競爭」。

具體反映包括參眾兩院分頭進行抗中法案立法。由於兩院各自為政，缺乏協調，有評論擔心即使勉強通過抗中法案，也將漏洞百出，彼此牴觸，難以執行，失去抗中的作用。

4月就開始起草的抗中法案，在參院稱為「美國創新和競爭法案」(U.S. Innovation and Competition Act)，原排在國殤日前全院表決，但兩黨共識部分一修再修，共和黨被指在立法技術上百般阻撓，參院民主黨領袖舒默一讓再讓，全案和初稿比「千瘡百孔，立法條文支離破碎」。目前排定下周參院全院投票，預料會獲壓倒性通過。

而在眾院，國際關係委員會牽頭起草，法案名為「美國老鷹法案」(The Eagle Act)。據「華盛頓郵報」外交專欄作家羅金指出，初始版老鷹法案比參院外交委員會草案縮水，對中國的立場稍軟化，刪去多處提及「台灣」字眼，也未提及中共對外滲透的影響，更不提新冠病毒，讓共和黨眾議員大為不滿。眾院其他委員會也要提相關草案，須協商整合再全院表決，至於兩院協商更遙遙無期。

羅金指出，這種立法時間表與立法品質令人擔心，朝野有高度共識的抗中議題，國會竟主張分歧，一如既往。拜登須親自出馬介入民主黨主導的參眾兩院，發揮領導力，才能確保疫後美國站穩腳跟，整合出21世紀全方位與中共競爭的法案，讓美國成熟穩健地領導世界民主同盟，對抗專制的中共。