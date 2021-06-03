拜登訪問歐洲前夕 看美中歐三角關係

中國 近來在對歐洲關係接連遭遇兩項挫敗，一是中國與歐盟 的全面投資協定，被歐盟議會無限期擱置；二是立陶宛宣布退出中國與中東歐集團的「17＋1」合作機制。當然，挫敗背後肇因於美中角力，但也該歸咎中國的戰狼外交政策失誤。

去年底中歐投資協定簽訂，很大原因要歸功於德國。德國是去年歐盟輪值主席國，而德國經濟要成長，與中國市場及中國作為生產基地密不可分；總理梅克爾也想在今年卸任前，留下政治遺產。更重要的，歐盟希望在國際經貿勢力角逐中，有自己的一席之地，而不是依附美國。

而中國面對來自美國的全方位打壓，需要聯合歐盟。在政治、經貿上都有一個緩衝，中歐投資協定正好符合中國需求，協定談判歷七年餘完成，也是兩相得利、皆大歡喜的一件事。

但對美國而言，去年底正值新舊政府交接，拜登的政權交接班子曾暗示歐盟，不要操之過急簽訂協定，但歐盟沒聽進去，因為歐洲也要考慮自己的經濟利益，希望追求外交自主。

協定雖經過歐盟執委會批准，生效還需要歐洲議會審議通過，而歐洲議會3月對新疆人權有關的官員制裁，後激起中國反制裁。北京在政策拿捏上失準，縱放「戰狼外交」，制裁對象竟包括歐盟議會議員、智庫學者，結果招致歐洲議會強烈反彈，5月20日投票凍結歐中投資協定，解凍條件是北京必須撤銷對歐盟政界人士與學者的制裁。

中國外長王毅開始尋求解套，出席慕尼黑安全視訊會議時強調，投資協定不是「一方給予另一方的恩賜」，煽動政治對抗和經濟脫鉤不符合歐盟的利益，中方將堅持自己選擇的制度和發展道路，同時也充分尊重其他國家的自主選擇；另外，北京也邀請波蘭、塞爾維亞、愛爾蘭和匈牙利四國外長訪問中國，想各個擊破。

雖然歐盟強調「暫緩」並不代表「中止」，投資協定復活並不是完全沒希望，但梅克爾今年9月將卸任，繼任者綠黨黨魁貝爾伯克(Annalena Baerbock)呼聲甚高，而綠黨正是歐洲議會中反對中國最力，現在中國不願拉下臉，歐洲議會也不願讓步，造成僵局。

對歐洲來說，中國不單只是用來抗衡美國的籌碼，同時也是個威脅。雖然中方一再強調「支持歐洲一體化」，但歐盟擔心中國企圖分裂歐盟，要分而治之。尤其是中國經營多年、與中東歐的合作機制「17＋1」，在歐盟27國中，中國企圖支持較不發達的中東歐國家，對抗較發達的西歐，邀訪四國外長就很明顯。

但17國也未必都同心，立陶宛23日宣布脫離「17＋1」機制，並敦促其他歐盟成員國也離開這個機制，歐盟27個成員國應該團結，尋求「更加有效的27+1做法與中國交流」。

立陶宛這個波羅地海小國，不僅在新疆問題表態聲援維吾爾族人權，還在今年3月宣布將在台灣設貿易代表處，中方的第一反應很情緒性。「環球網」發表社評，怒嗆立陶宛「夜郎自大」，新疆事務不干立陶宛的事，即使歐洲國家干涉中國內政，也輪不到立陶宛。

有評論指出，北京目前的戰狼外交作為，直接源頭就是習近平；中共不會對內外任何壓力妥協讓步，怕先例一開，後患無窮，自然不會放鬆反制裁。

但王毅發言已趨緩和，他29日與塞爾維亞外長會談時表示，中國和中東歐國家的合作聚焦經貿合作，不涉及安全，中方從來沒有地緣戰略意圖，更無意搞什麼勢力範圍。

當然歐洲國家最近對中國強硬，與強調美國優先 、不顧盟友的川普下台有關。拜登上台後，強調重視盟友，歐洲與美國的關係愈來愈接近，且協調彼此對付中國的政策。可以想見，拜登即將展開的歐洲之行，無論在倫敦的G7高峰會，或在布魯塞爾的北約高峰會，美歐共同對抗中國的態勢會更加明顯。

歐洲人常抱怨，美中關係好的時候，歐洲就被冷落；一旦美中關係不好，美國與中國又開始想到歐盟了。歐盟一方面強調自主外交，另一方面當然也受美國影響。譬如，原來歐洲並不關注美國提出「印太戰略」，現在歐洲德國、法國及英國都意識到要參與自己的印太戰略，紛紛派遣戰艦加入，在南海、東海等地與美日軍演或訪問。

歐洲也有擔憂，尤其面對中國崛起，以及美中競爭的態勢，歐洲急於超脫目前的世界格局，但能否克服內部分歧，提升自己的能力，也是影響美中關係發展的關鍵因素。