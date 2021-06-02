開放生三孩能影響中國盛衰 可行嗎？

中共中央政治局31日決定，鼓勵一對夫妻生育三個子女，並有配套的養育補助、成人延長退休年齡、完善養老保障等措施。直白地說，這是挽救中國 「未強先老」，「人口紅利」用盡前對抗人口老化的政策管控大轉變。但新華社微博民調，高達90%民眾說「絕對不考慮」，主因在養不起。中國即將步日本等國後塵，步入高齡化國家，勞動力短缺、國家養老保障負擔沉重；相對於美國 、印度有相對優勢，中共當局急了，但政策能否奏效大有疑問。

中國十年一次的人口普查最近發布前，英國「金融時報」報導指中國總人口已低於14億，是1949年來首次下降。中共官方幾經琢磨，5月11日發布數據，以2020年11月1日為基點，中國總人口14億1178萬人。外界懷疑數字不真，有報導指印度人口已超過14億，人口第一大國寶座中國讓給印度了。

人口總數誰多，沒那麼重要，勞動人口和生產力才是關鍵，即人口結構問題。過去40年，中國得利人口優勢，1975年至2010年，勞動力(15歲至64歲)人口番了一翻，是中國經濟騰飛，能成世界工廠的主要動力；當然，政治穩定、經濟政策也很重要，才能反映人口紅利。

但中國人口多年前就亮紅燈了。1979年強制一胎化固然減緩人口增長，後果是主要人口群(勞動力來源)老化，慢慢步入高齡社會，國家對退休養老保障支出日益沉重。而生育率下降，勞動力不足，經濟漸失動力，變成中國的人口新危機。

北京三度放寬生育政策，2016、2017年迎來1800萬、1700萬新生人口，其後生育率續下降，2020年只有1200萬新生兒，鼓勵生育失敗，理由很簡單：生得起也養不起，民眾不敢多生。

現代育兒從奶粉、幼教、學後課外學習輔導，家長不願孩子輸在起跑點上。高中、大學、研究所或出國留學，人有的我要有，人無的我盡量供給，大家都在攀比，雙薪父母需花錢雇保母，經濟崛起後生活費攀升，少子化成趨勢。2020年中國人口出生率比2019年降15%，反映更多人養不起孩子，誰還管什麼養兒防老。

中共鼓勵生育要靠什麼？日本是鏡子。42年來日本生育率不斷下降，年輕人不婚、生育率偏低，政府提供產檢幾乎免費、生育每人補助42萬日圓(約3850美元)、兒童從出生至15歲，每月支領政府1.5萬至1萬日圓，六歲前醫療費用政府全額負擔，母親還有支薪長期待產和育嬰假等，都無法提高生育率。時代潮流不可抗，西歐國家也如此，中國能例外嗎？

有個說法指中國的土地和天然資源，如果人口自然縮減至7、8億，國家負擔相對減輕很多，從石油、糧食和可耕地等方面看，這種假設性論述有其根據。問題在當今中國樣樣求大、事事想追求世界第一，連人口最多頭銜也不想讓印度奪走。

中國自認崛起強大，要進盛世富強國家之林，就需要更多人口。鼓勵生育，延後退休年齡都著眼排除經濟增長的阻力。青少年人口比率萎縮，不但影響勞動力，也影響軍隊兵源和國家總體實力。

中國官方普查，2020年15歲到59歲人口不到9億，只占總人口63%，比2010年足足少10%。美國人口普查局預測，中國勞動年齡人口2015年至2040年至少將再減少1億，這些數據可能讓官方嚇壞了。

「外交事務」季刊曾分析，美國有移民年輕人口挹注，老化比中國慢。印尼2040年人口將從2.6億增至3億多；菲律賓人口將達1.4億；印度到2040年，20歲至49歲受過高等教育 人口數將超過中國，這些國家都可能成美國潛在夥伴。

這些警訊讓中國鼓勵生育，但也產生新難題。譬如，一，鄉村地區早有超生情況，未來鼓勵生育政策如果包含農村，鄉村人口將迎來爆發成長，如何解決城鄉差距問題。二，中國這一代年輕人是中國歷史上受教育程度最高的一代，依發達國家受教育程度愈高、生育率愈低，教育程度愈低生育愈多(美國也如此)的經驗，總體教育水平增長將放緩，教育負擔變沉重。三，中國還有男女人口失衡，男子難成婚，貧困農村更如此，開放生育能否促進人口均衡， 或讓問題更嚴重？還有許多難預期的問題將出現。

中國想矯正一胎化實施太久的後遺症，亡羊補牢，卻難馬上見效。網上有人批評說，黨媽連人民的子宮也要領導管理，難道把人民當牲口配種？這是太過激的批判，但鼓勵三孩政策確實成敗難卜。