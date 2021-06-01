台灣用政治抗疫 蔡英文作繭自縛

當美國、歐洲疫情緩和逐漸解封、恢復正常之際，一年多來被稱為「防疫模範生」的台灣 ，彷彿龜兔賽跑的那隻兔子，疫情大爆發又缺乏疫苗 ，竟淪為抗疫表現末段班。更糟的是，台灣因有效封鎖邊境、防堵病毒，蔡英文政府自始用「防疫兼抗中」策略鼓吹政績，但病毒終究不分紅綠藍，全台灣赤火燎原，政府卻故技重施，搬石頭砸自己腳，綠色網軍反串紅五毛被抓包，民進黨 陷四面楚歌。

正如台北市長柯文哲說的，「沒有一場戰爭靠防守打勝仗」。台灣以防疫對抗病毒，時間久了終會有破口。嚴密鎖國年餘，卻因華航機師在檢疫飯店隔離失敗而徹底失守。為了轉移輿論究責，蔡政府一直用「中共認知作戰」主攻，透過國安單位強調中共藉疫情分化挑撥台灣社會，把在野黨質疑疫情指揮中心政策打為「與中共唱和」，想藉此卸責。

另一方面，衛福部不以圍堵檢測病毒為急務，卻以「打假訊息」為重點，塑造「武漢病毒是所有罪惡淵藪」，講政治優於抗疫，政府被批評有點失心瘋。

台灣社區感染大爆發，台北市、新北市成重災區。民進黨網軍卻開始「批柯打侯」，把責任推給非民進黨籍的雙北市長柯文哲、侯友宜，想為機場釀禍的民進黨桃園市長鄭文燦卸責，進而由國安系統與總統府放話要「嚴防中共」；綠委王定宇砲轟網路論壇PTT八卦板成了「認知作戰幫凶」。

不料被網友抓到，親綠媒體的寫手林瑋豐長期「反串親中」，其寫手妻子還任職民進黨網路社群。原來民進黨自導自演「反中認知作戰」，假造敵人，再予痛打。事跡敗露，林急忙出面道歉，民進黨與林切割，卻擋不住民進黨炮製「中共同路人」的質疑。

中共對台統戰數十年從未停止，民進黨藉香港反送中收割政治利益，以致每逢政治危機，便習慣性祭出反中訴求謀取紅利。衛福部長、防疫中心指揮官陳時中「反中勝抗疫」，被大陸批為「以疫謀獨」。綠網軍反串紅五毛，使民進黨一年多來的「用政治防疫」破功而飽受抨擊。

政治常魚目混珠、顛倒黑白，碰到疫情就走不通了。當各縣市社區感染每天增加數百例，反對普篩的民進黨政府擋不住各地自檢快篩要求，也頓時撕開往日確診數為零，可能是檢測無力的假成績單和「蓋牌」。

蔡政府一年多來吹噓防疫「超前部署」，病例大爆發才發現缺醫護、缺篩劑、缺病房、缺疫苗、缺計畫，雙北市醫療體系瀕臨崩潰，蔡政府卻強調病房足夠，疫苗足夠，讓柯文哲氣得大罵「只坐辦公室看數字，腦袋裝水泥」。

正因政府如龜兔賽跑童話的驕傲兔子，世界各國一年來防疫經驗從未放進官員思維裡，只知嘲笑大陸防疫作為不人道，而台灣疫情爆發，才發現自己什麼準備都沒做；武漢急蓋方艙醫院，台灣蓋方艙醫院能力都不夠，更不用談封城等計畫。

病毒攻向警察、教育、金融、司法等系統，民進黨政府卻在擔心藍營主控的地方政府趁勢崛起，一再呼籲要「團結一致」。各直轄市、縣市眼見中央層層核批的官僚作風無法救急，紛紛要自購疫苗救命，衛福部卻堅持須經審批。

台灣首富郭台銘擬從德國購500萬劑BNT疫苗輸台灣；國際佛光會也擬捐贈疫苗，卻都遇政府阻擾，稱須由中央政府與外國廠商直接簽約，統籌進口和分配。顢頇、不顧百姓生命安全，使陳時中從「抗疫英雄」頓時成全台罪人，民進黨政府更難辭其咎。

疫情迄今一年多了，蔡政府卻深陷於自滿中，行政院說「疫苗還不急」。蔡政府自誇台美關係空前好，美國在台協會台北處長酈英傑卻說「台灣確診病例相對低，美國還在規畫分配疫苗」，並未提供台灣疫苗，因此被罵得滿頭包。時代雜誌等更稱台灣是世界最會吹牛的抗疫成績，蔡政府國際聲譽掃地。

此刻，中共反而發動「認知作戰」。上海復星表達願意售台灣疫苗，大陸各民間團體發出捐台疫苗聲音，雖有大陸網友擔憂「熱臉貼冷屁股」，反對提供疫苗，但大陸這波溫情攻勢確實擊中民進黨政府要害，讓綠營失民心。

蔡政府繼續鐵齒硬拗，但只要疫情不紓緩，民進黨政府只顧選舉利益，拿百姓生命作賭注，昧於良知抗疫，讓台灣成為全球笑柄。踵繼美國之後，新冠疫情在台灣也成為「人禍」加劇疫情傷害的負面案例。從無能傲慢的政府施政作為，可看到台灣各方面的危機。