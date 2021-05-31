共和黨與川普黨互撕 期中選前不會停

後川普 時代共和黨 何去何從？總統大選後黨內爭鬥愈演愈烈。共和黨籍前國會眾院議長萊恩上周在加州雷根總統圖書館演講，敦促共和黨人別再對前總統川普亦步亦趨、阿諛奉承，警告當前分裂的共和黨唯一出路，就是與川普脫鉤。川普隨即反擊，指「萊恩一直是共和黨的詛咒」，指萊恩2012年與現任聯邦參議員羅穆尼搭檔參選總統失利，害共和黨失掉白宮。挺川普與反川普之爭，至少2022年期中選舉 前難以偃旗息鼓。

萊恩是共和黨新生代人物，原被視作明日之星。但2017年川普上任後，由於政見屢屢與川普扞格，又不願像參院多數黨領袖麥康諾一樣忍辱負重、唾面自乾，因此在2019年黯然辭去議長職位，不再競選連任眾議員，幾乎淡出政壇。雷根圖書館因疫情閉館逾一年後，邀請萊恩討論共和黨未來和重新奪回眾院多數的策略，並為眾院共和黨人募款，卻點燃共和黨內路線之爭戰火。

萊恩在共和黨內的分量與川普比，不可同日而語。他像羅穆尼和剛被拉下馬的共和黨眾院第三號人物麗茲．錢尼等建制派一樣，不斷抨擊川普散播「選舉結果被偷走」的謊言，主張針對1月6日國會暴動事件彈劾川普，認為共和黨應找回黨魂，不應再被川普和川粉綁架，是出於對共和黨傳統價值觀和原則的堅守。

然而他們不得不面對的現實是，經過川普四年經營，羅穆尼、錢尼、萊恩甚至前總統小布希等，早已是共和黨的非主流派；主流派是打著MAGA(讓美國再度偉大)旗號的「川普黨」。雖然非主流派仍不時發出與川普不同甚至對立的聲音，但聲音愈來愈微弱，恐難撼動川普在共和黨內地位，也扭轉不了共和黨當前不問是非、只問是否忠於川普的趨勢。

上周聯邦參院投票，就是否成立獨立調查委員會，調查1月6日國會暴動與川普煽動的關係，由於共和黨參議員僅六人支持，未達足夠票數，議案未通過。這次投票變成考驗50位共和黨參議員是否對川普忠誠的投票，結果顯示儘管川普輸掉連任，也面臨各種刑事調查，但在共和黨議員中，川普仍炙手可熱，他在黨內的勢力仍占絕對優勢。

國會共和黨人挺川，是基於這樣的生存法則：在川普等於甚至大於共和黨的今天，只要挺川，不質疑他大選結果被偷走的說法，不主張對國會暴動成立獨立委員會調查，就不會在選區內受到川普支持的候選人挑戰，還可能得到川粉捐款挹注，連任在望。

反之，會被打入另冊，受到川普辱罵，在黨內邊緣化，在選區內遭川普背書的候選人挑戰，連任之路可能岌岌可危。正所謂「順川者昌，逆川者亡」，像極幫派組織，卻無關是非原則、價值與黨魂，也無關共和黨長期利益。

由Politico/Morning Consult日前完成的民調顯示，儘管川普在共和黨選民中仍獲82%支持，但在所有選民中，他的不支持率達58%。2022年期中選舉，對共和黨意味著什麼？是否意味兩黨實力接近的搖擺州，挺川普能確保在共和黨初選勝出，卻可能在普選中輸給民主黨人，共和黨奪回國會參眾兩院無望？

共和黨策士並不這麼認為。首先，期中選舉通常是對執政黨施政的信任投票，拜登在明年11月投票前的施政滿意度，和選民對他施政的認同度才是關鍵。其次，歷史經驗顯示，期中選舉通常對執政黨不利。蓋洛普民調分析，自1946年以來歷屆期中選舉，執政黨在眾院平均流失25席，若時任總統施政滿意度在50%以下，執政黨的席位損失多達37席。

據Politico/Morning Consult民調，拜登目前施政滿意度56%，不滿意度40%，主要獲益於對新冠疫情有效控制。但隨著疫情好轉，選民明年注意力將轉移，經濟是否有起色、就業是否復甦、通膨是否惡化，以及拜登政府的軟肋移民問題是否發酵，將成期中選舉主要議題。

尤其目前民主黨在眾院只有微弱席位優勢，參院兩黨是50：50平手，共和黨明年期中選舉想奪回兩院控制權，並非難事。

哥倫比亞廣播公司(CBS)民調顯示，被問到共和黨期中選舉策略時，多達47%共和黨選民認為，應該改變選舉法規，限制通訊投票、提前投票等，而不是向選民闡明共和黨的政見與政策，目的顯然想阻擋民主黨選民投票。說明川普的選舉舞弊論在共和黨人中根深柢固，期中選舉極可能強化這個訴求，沒有「最川普」，只有「更川普」。