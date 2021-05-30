習近平泥淖愈陷愈深 將中國帶向危險

香港 28日又將10名民主人士判刑，包括「蘋果日報」創辦人黎智英等，這是對前年10月1日反送中集會被捕人士的判刑。北京 去年7月1日起在香港實施「國安法」，逮捕反送中示威人士，並予以起訴判刑。2019年的反送中運動持續半年，北京在港成立國安機構，一年來不斷逮捕參與示威集會人士，除了這次判刑的10人，還有上月中判刑的「8.18案」，被判刑者包括律師李柱銘、吳靄儀等10位民主人士。

香港左派人士正為香港全面「赤化」而高興，而北京在香港大捕民主派人士，將抗議者變成階下囚，與西方民主自由價值愈走愈遠，不斷加深和擴大民主與暴政的矛盾，使自由世界對北京更不滿，對中國 處境更不利。台灣民眾眼見香港的悲慘命運，只會更進一步拒絕和大陸統一，投入美國懷抱。

本月20日，歐盟議會投票凍結歐中去年底簽定的「歐中投資協定」。這項協定經七年艱難談判才達成，卻因北京的「戰狼外交」而毀於一旦。今年3月，歐盟參與美國陣營，就新疆維吾爾族人權問題而制裁四名新疆官員。

這本是小範圍的制裁，但北京過度反擊，全面制裁歐盟「政治及安全委員會」和「人權委員會」所有成員，也包括研究中國問題的學者專家。這種範圍廣泛的制裁讓歐盟震動，北京以為財大氣粗和中國市場魅力，可對歐盟起到嚇阻作用，但歐盟沒有解凍跡象，28個成員國反彈，讓北京出乎意料之外。

本月12日，德、英、美和加拿大等18個國家，在聯合國舉行新疆人權迫害的視訊會議，另有50多國參加；會議譴責中共迫害維吾爾族人，呼籲各國進行調查。

中共總書記習近平去年9月公開表示，要在新疆推行「穆斯林中國化」政策；中國大陸漢人對穆斯林中國化可能認為理所當然，但從穆斯林或維吾爾族角度看，整個民族的語言、文化和宗教等，可能被消滅或改變，絕對不能接受。長遠看，推動維族漢化會引起更大反抗，難以成功。

印度最近爆發新一波疫情大悲劇，目前每天仍有4000人病亡，全國再次爆發反中情緒。去年6月，中印軍隊在邊境爆發衝突，印度就爆發反中情緒。印度認為，中國軍隊在原已凍結的邊境地區推前超過100哩，雙方爆發衝突。北京在邊境的強勢作為，使印度參與「四方安全對話」(the Quad，亦稱四方聯盟)意向大增，這個實質上的反中聯盟(anti-China coalition)，由美國、印度、日本和澳洲組成，今年3月舉行首次會議。

更大的國際反中聯盟正在形成。拜登總統27日要求情報部門和國際社會，調查新冠病毒起源，特別是從武漢病毒研究所洩漏的可能性，90天內公布結果。自去年初疫情爆發後，美中已為病毒起源屢發生外交爭執，美國和國際社會指責中國隱瞞疫情，導致疫情擴散，傳播全球；北京則將病毒起源甩鍋給參與世界軍人運動會的美軍，卻無法提出任何科學和事實根據。

截至28日，全球共1.69億人染疫，351.9萬人死亡；全球平均每天50萬人感染，1.2萬人病歿，經濟損失達數十兆美元。北京27日拒絕世衛再對病毒起源調查，引起國際更大疑慮；目前國際權威專家出爐的研究結果愈來愈多，都不利中國。除非北京同意國際進行公開、透明、獨立的調查，否則最壞結果，可能面對「80國聯軍」索賠局面。

北京戰狼外交對外強硬，已成固定模式。在習近平主政下，只會一條路走到底，無法修正，泥淖將愈陷愈深。中國過去30多年國際處境遠比現在好。鄧小平後的20多年實行韜光養晦策略，中國沉潛發展，不強出頭，也避免刺激西方。

政策卻被習近平改變。他強調中國崛起，要進行「第三次革命」，將中國帶向「新時代」，使中國變成現代化強國。但施政路線對內大搞個人崇拜，集大權於一身，強化對14億人民控制，包括電子智能監控、鎮壓大小異見、全國學習「習思想」等；對外則伸展肌肉、擴張影響力。

習的許多政策都引起反彈，他掌權八年餘，香港先後爆發雨傘運動和反送中運動，國安法實施後，將香港從國際自由化大都會，變成一黨專政城市。南海造島激怒所有周邊國家、新疆維族人權引發國際制裁，再加上新冠病毒起源，成為釘死習近平路線的四件大事。這些事件不會因戰狼姿態而消失，習近平愈強硬，國際反彈就愈大，對中國的發展愈不利。