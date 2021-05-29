再調查新冠起源劍指武毒所 時間不多

拜登政府並未否定川普政府所有施政。拜登總統要求情報單位，就中國 新冠病毒起源展開調查，90天內提出報告；這是踵繼川普政策，新冠疫情究竟是人與動物接觸傳染，抑或自武漢病毒研究所外洩，美國 想弄個水落石出，給全球逾350萬病歿者交代，不僅是大國的責任，也向人類歷史負責。

隨著疫苗普及、疫情趨緩、經濟復甦，美國政府回神再追究病毒起源，檢討這場世界浩劫。川普宣布退出世衛 組織(WHO)，使世衛和中國「合作」完成對新冠起源調查。有半數參與者是中國科學家、調查處處受中國牽制的結論指出，蝙蝠是病毒可能來源，經中間宿主傳給人類；另一種可能是透過冷凍食品鏈傳播，但所謂「中間宿主」迄今沒找出，使調查結論缺乏國際公信力。向來被指「親中」的世衛秘書長譚德塞也說，有必要作第二階段調查。

中方無法找出中間宿主，實驗室外洩的論點就難消散。由於武毒所是敏感的P4等級，與解放軍關係密切，所以前國務卿龐培歐離任前成立專案小組調查，工作隸屬國務院武器管制局，表明美國把新冠病毒視作生化武器追查，想確認北京有無違反國際生化武器條約。

如今美國政治風向變了。主流媒體與政界反川普者，不再認為武毒所洩漏病毒之說是川普的甩鍋陰謀，而贊成調查真相；臉書一度封鎖所有提到武毒所洩毒的貼文，日前也解封。

近期幾項重要發展，讓中共隱匿洩毒的可能性重新受重視。向來否認病毒是武毒所洩漏的國家過敏和傳染病研究院院長佛奇鬆口說，不相信病毒源於自然界。他主管國家衛生研究院時，曾與中國流行病醫界官員長期接觸，批准撥款60萬元與武毒所展開蝙蝠冠狀病毒研究，用美國納稅人的錢與中方合作。

美方參與的學者是教堂山北卡大學的巴里奇(Ralph Baric)教授；中方專家是武毒所石正麗，兩人共同在國際「自然」醫學期刊發表蝙蝠冠狀病毒論文。佛奇在參院共和黨參議員質詢下，已承認此事。

5月14日，「科學」期刊近20位國際流行病毒頂尖學者聯名，要求徹底調查病毒起源，究竟是實驗室外洩或由動物傳染給人；北卡州大的巴里奇教授也名列其中。接著，「華爾街日報」23日爆出美國所獲情報，指三名武毒所人員2019年11月曾因感冒症狀住院就醫，症狀與新冠染疫者類似。

至此，重新調查新冠起源形成兩股聲浪：一是站在國家安全與「抗中」的政界；二是從國際與美國科學公衛角度，想查清事件真相的醫學界。

美國趁26日世衛大會召開視訊會議，與國際形成共識，主張世衛再赴中國展開第二階段調查。中方則表達強硬立場，外交部說，世衛已做出結論「病毒極不可能」從實驗室外洩，抨擊美國炒作，實際上在試圖轉移注意力。中方代表在世衛大會強調，在中國進行的溯源調查已完成，現在應把注意力轉向其他國家。

各界急於重啟第二階段調查，主因在中國武漢及其他區病患血液樣本即將被銷毀，再不調查，等於對瞭解中國疫情起源分布的證據，宣判死刑。

龐培歐指示的調查無法在世衛大會前達成結論，主因在兩派意見不一，主張追蹤調查的官員指控有國務院高官打壓淡化外洩之說。拜登表示，他3月即指示情報界提病源報告，5月初收到報告，他認為兩種說法都有疑問，因此要求情報界90天內再提報告。

據報導，美國情報界的解析可能有三大方向：一，重新整理美方截聽到的中方通訊，包括簡訊、電郵、武毒所內部人員動態，以及武漢市病毒爆發時有無模式。二，華爾街日報報導武毒所三名人員住院就醫，是美國得自「盟友分享」的情報，真相到底如何。三，美方如何找到中方的具體證據，如中方不合作，如何得到真相？這有如大海撈針，能否在8月底前提出報告，大有疑問。

跡象顯示，拜登政府今夏將正式推出對中國的總體政策，這個期限吻合拜登要求90天內提出病源報告的時間表。白宮這樣做經仔細盤算，既聯手國際社會找尋浩劫的答案，中方如拒配合而阻擾調查，將自損形象，永遠成中共揹負的包袱；美國即使未得分，戰略上卻有利無害。

而病源調查新報告出台時間，正在中共北戴河會議前後；更重要的，對明年中共20大布局，也可能有影響。這份報告將成懸在中共頭上的一把刀，軟硬都不是，進退兩難。