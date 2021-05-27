美伊核協議重要關頭 未被以巴衝突攪局

美國國務卿布林肯此刻正在中東訪問，除了會見以色列 總理內唐亞胡，與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，鞏固日前達成的停火協議之外，最重要任務，是向以色列推銷美國與伊朗 的核協議談判。

2015年，伊朗與美國、歐盟等簽訂核協議(JCPOA)，由於川普總統單方面退出而破裂，但以色列向來反對此協議，所持理由是，它只能延緩伊朗取得核武器時間，最終並不能阻止伊朗成為核武國家。而以目前伊朗在中東挑撥混亂，在各處支持代理人戰爭，如果它有核武，那還得了？日前哈瑪斯 對以色列發動攻擊，就是伊朗幕後支持的例子。

哈瑪斯在加薩走廊，真主黨在敘利亞與黎巴嫩，胡塞青年軍在葉門，都是伊朗支持的代理人。川普任內就堅持，如果要恢復與伊朗談判，伊朗必須停止對這些游擊隊代理人提供支持。

伊朗並不掩飾支持哈瑪斯，伊朗媒體對其「英勇」行徑大加讚許。尤其強調伊朗提供哈瑪斯火箭彈科技，以及訓練其戰士的作用。而共和黨籍前國務卿龐培歐也不斷向媒體強調，如果恢復核協議，伊朗會從石油出口等獲得數十億美元計的收入，持續補給哈瑪斯的火箭彈計畫，威脅以色列。

但中東情況永遠不像表面看來這麼黑白分明，好人未必永遠是好人，壞人未必永遠是壞人。哈瑪斯戰士也許接受伊朗訓練，火箭彈製造技術也許從伊朗革命衛隊學來，可是即使以色列情報單位都說，哈瑪斯對以色列發動攻擊，完全是這個激進組織自己的決定，伊朗在其間沒有扮任何角色。以色列對加薩海陸空完全封鎖的程度，要把伊朗製造的火箭彈或其他武器運進加薩，根本不可能。

事實上，伊朗內部對過去每年花數千萬美元輸出革命，嘖有煩言，期待與美國新政府有新的開始。近日外界披露，伊朗外長查瑞夫錄音訪談，坦承他在伊朗外交政策上的無奈，坦言自己的影響力有時是零；他更批評，去年遭川普政府狙殺的伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇雷曼尼，多次推翻政府決策、破壞國家利益。

伊朗外交部罕見表示，該引述斷章取義，但承認此錄音的真實性，外界解讀這個訪問是為了總統選舉而刻意向外透露；目前總統魯哈尼已任滿兩屆，不能再連任，6月總統大選，溫和派與保守派爭執焦點就在核協議。

伊朗目前保守派聲勢壓過溫和派，保守派若有多人參選，將分散票源，讓溫和派候選人得利。前總統、激進派的內賈德有意重返政壇，但候選人資格經過憲法監護委員會審核後被剔除，大選將是溫和派前國會議長拉里賈尼，和極端保守主義派司法部長萊希之間的對決。遵循最高精神領袖哈米尼立場的萊希，主張對西方採取反抗態度，拉里賈尼則支持經濟更開放和某種程度放寬對內控制。

溫和派指責保守派盡一切可能，阻礙伊美的談判。如果保守派當選，核協議恐怕將功虧一簣；如果魯哈尼能在選前談成初步協議，讓美國結束或放寬制裁，溫和派將可以重新獲得支持，這也正是拜登政府的盤算。

所以雖然以色列與哈瑪斯戰火熾烈，我們看到，在維也納的美國與伊朗談判，仍不受耽誤地進行，伊朗也克制自己與所有受其支持的武裝力量，不節外生枝。以色列當時擔心真主黨從黎巴嫩北邊發動攻擊，呼應哈瑪斯，使自己腹背受敵，但情況並沒有發生；葉門基本上也維持平靜，反映了伊朗希望談判不要被干擾。

美國和伊朗本周25日開始第五回合在維也納的談判，將是最後一回合。這意味著，美伊當局都希望在6月18日伊朗總統大選之前，達成協議，能幫溫和派助勢而勝選，這樣有利伊朗發展和中東和平。美國更可從被伊朗拖住多年的中東情勢，獲得喘息機會，有更多資源把重心轉移東亞，應對中國的挑戰。

伊朗總統魯哈尼26日很有信心地表示，「目前我們正處於恢復有關伊朗核計畫的(聯合全面行動計畫)階段。截至今天，我們可以達成協議的一切都已準備就緒，我們正從強勢地位進行談判。」

距5月底最後期限即將到來，國際核能總署(IAEA)屆時將不能再繼續監控伊朗濃縮鈾設備，而以色列過去一再破壞伊朗的核設施、暗殺伊朗核武科學家，會不會在最後一刻，再次讓協議生變？這些都是變數。如果協議真的能達成，將是拜登政府的首樁外交重大成果，也顯示他推翻川普的決定，重啟伊朗核協議正確。