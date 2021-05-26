晶片和疫情 台灣的國際聲譽暴起暴落

台灣 雖小，近期卻屢屢成國際焦點。全球晶片 短缺，嚴重依賴台灣，台灣半導體業成為美、中、日、德等重要國家爭取對象，台積電更成全球明星和香餑餑。而台灣去年迄今年5月初，抗疫表現也成全球模範生，屢被國際媒體表彰。但十餘天前情況急轉直下，台灣疫情 大爆發，疑因人謀不臧或政策錯誤導致，抗疫神話破滅，使台灣在國際間聲譽暴起暴落。

華人常說風水輪流轉，十年河東、十年河西，形容眼前的台灣很貼切。美中四年多來貿易戰、科技戰，台灣成為川普政府一張好用的牌，也是對付中共的利劍。川普簽行政命令解除美台官員交往限制、多次軍售台灣；國會通過多個友台法案，美軍在台海出沒，都讓北京憤怒。拜登政府踵繼川普，台灣遇數十年來最順風順水的對美外交環境，晶片優勢更享譽全球，各國拉攏，風光無限。

先談台灣科技業成就。很多大陸民眾不服氣，蕞爾小島台灣，半導體(晶片或芯片)代工製造竟占全球份額逾63%，僅台積電就占54%、聯華占7%，晶片製造技術領先全球，打敗勁敵南韓三星，穩居世界龍頭。

台積電不僅2022年將量產3奈米晶片，2奈米尖端技術已獲突破，英特爾、三星等追趕不及；IMB日前雖宣布製成2奈米晶片，但量產、良率和市場化競爭，都無法望台積電項背。台積電供應全球著名電腦、汽車和3C廠商，包括美德日大廠如蘋果、福特等，因此被封為台灣的「護國神山」。這種情況也引發美日緊張，甚至提議日本設計、美國製造，來化解台灣近乎壟斷的優勢。

不僅晶圓製造，封裝測試等，日月光等台廠也獨占鰲頭；特斯拉電動車近七成零組件產自台灣，完整產業鏈使台積電、鴻海等成世界科技明星。而奠基這些成就的是近50年前蔣經國領導的政府，是李國鼎等技術官僚的遠見和擘畫下，創設科學園區、政府重金投資，延攬海外專家學人如張忠謀等回台創業，篳路藍縷、先虧後盈，才有今天傲人的輝煌成就。

台灣科技成就屢被紐約時報、華爾街日報和BBC、CNN等國際媒體報導，領先將持續多年，日韓都稱臣，正是前人種樹，後人乘涼，也成台灣安全的保護盾。在國際外交空間被中共打壓下，沒想到台灣發光發熱，民間軟實力默默踏實耕耘是主因，民進黨政府何能居功？

再談防疫功虧一簣。台灣去年迄今年5月10日前，對境外旅客入境嚴格隔離、檢測、追蹤管制等做法，使確診數維持極低，總數僅約1200人，且多數屬境外移入，本土感染者稀少，每百人感染數幾成世界最低，被國際媒體譽為全球「抗疫模範生」。

民進黨政府自然有功，卻因此自滿自負，宣傳重大成就。抗疫中心指揮官、衛生福利部長陳時中更志得意滿，天天上電視宣傳，儼然成政治明星，大有問鼎直轄市長或直攻總統大選架勢。但疫情突然大爆發，戳破防疫成功假象，原來政策只重表面，暗藏疏漏。

一，台灣規定境外旅客入境須強制隔離14天，再自主隔離7天。政府卻允許民航機組員工只須隔離三天。這次疫情爆發明顯與華航貨機機長疑似境外感染後，傳給家人，進而擴散成社區感染。所以確診數從每日寥寥數人，直衝到每日兩、三百人，短短數天確診數從1200餘衝破5500人，多縣市進入三級警戒。愚蠢的政策顯然違背病毒無特權的常理，陳時中難辭其咎。

二，台灣長期確診人數極少，官民都失去危機意識，吃喝玩樂照舊，「阿公店的人與人連結」變成一大感染源；而政府誤認台灣已從疫情中豁免，核酸篩檢能力低落緩慢，2300萬人卻只購得區區數十萬劑疫苗，注射率僅1%，在發達國家排名墊底，都顯露政府有疏失。

三，粉飾太平，想少報確診數，眼見疫情擴散紙包不住火，竟創「校正回歸」術語，意圖欺瞞的心態拙劣，鬧成笑話。國際媒體紛以防疫鬆懈、疫苗恐慌等報導，台灣從雲端跌入冰水中；蔡英文總統只能重覆道歉、有信心等說詞卸責。

台灣疫情也觸動中美兩國。大陸國台辦多次表態欲提供疫苗，蔡政府指是統戰而拒絕；彭博報導，美國如擔憂疫情影響晶片供應，可能提供台灣更多疫苗，可見台灣的微妙處境，牽動大國利益。台灣從自滿轉為驚慌，或能感受溫暖，畢竟人心是肉做的，政治之外還有溫情。至於兩岸能否突破政治障礙，聯手抗疫，看來多半要落空了。